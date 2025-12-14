300రకాల నాటు విత్తనాలతో 'సీడ్ బ్యాంక్'- పొలాన్ని దున్నకుండానే సాగు- 15 గ్రామాల రైతుల్లో చైతన్యం
Published : December 14, 2025 at 11:31 AM IST
Shweta Bhatkar Natural Farming : కొత్త పంట వేసే ముందు రైతులు పొలాన్ని దున్నుతుంటారు. కానీ ఓ ఔత్సాహిక మహిళా రైతు అదేమీ చేయకుండానే సహజ వ్యవసాయాన్ని చేస్తోంది. ఈవిధంగా దాదాపు 300 రకాల దేశీయ, నాటు విత్తనాలతో ప్రత్యేక విత్తన బ్యాంకును ఆమె సృష్టించింది. జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడటంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు యువతేజం శ్వేతా భట్కర్ ఈ చొరవ చూపుతోంది. ఆమె ఒంటరిగా మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రస్థానం దాదాపు 15 గ్రామాల మహిళల్లో స్ఫూర్తిని రగిల్చింది. ఇంతకీ శ్వేత సహజ వ్యవసాయాన్నే ఎందుకు చేస్తున్నారు? దానివల్ల ప్రయోజనాలేంటి ? ఆమె స్ఫూర్తితో ఇతర గ్రామాల మహిళలు ఏం చేస్తున్నారు ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శ్వేత, ఆమె తోబుట్టువుల సంకల్పం ఫలించె
శ్వేతా భట్కర్ మధ్యప్రదేశ్లోని పంధుర్న జిల్లా వాస్తవ్యురాలు. ఆమె ఉన్నత విద్యను మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో అభ్యసించింది. అనంతరం పంధుర్న జిల్లాలోని స్వగ్రామానికి చేరుకుంది. ఊరి శివార్లలో వారి కుటుంబానికి 16 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది. ఇకపై పొలాన్ని దున్నకుండా, ఎలాంటి యంత్రాలను వాడకుండా సహజ వ్యవసాయం చేయాలని ఆమె సంకల్పించుకుంది. శ్వేత, ఆమె తోబుట్టువులు కలిసి సహజ వ్యవసాయం ద్వారా దాదాపు 300 రకాల దేశీయ, నాటు విత్తనాలతో విత్తన బ్యాంకును సిద్ధం చేశారు. వారు ఈ విత్తనాలనే ఏటా తమ వ్యవసాయ భూమిలో విత్తుతున్నారు. సంప్రదాయక వ్యవసాయ పద్ధతులను పునరుద్ధరించడం ద్వారా, పర్యావరణ అనుకూల వ్యవసాయ పద్ధతులను అనుసరిస్తూ శ్వేత, ఆమె కుటుంబం యాంత్రిక వ్యవసాయ పద్ధతులను సవాల్ చేస్తున్నారు. సహజ వ్యవసాయం దిశగా ఒక ప్రయత్నం చేయమని ఇతర రైతులను కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
సహజ వ్యవసాయం ఎలా? ఎందుకు?
'యంత్రాలు, నాగలితో మేం పొలాన్ని అస్సలు దున్నం. ఒకవేళ దున్నితే వ్యవసాయ నేలలోని సారం దెబ్బతింటుంది. దాని సహజ సమతుల్యతకు విఘాతం కలుగుతుంది. నేలలో ఉన్న ప్రయోజనకరమైన మొక్కలు, జీవులు నాశనం అవుతాయి. అందుకే నేను సహజ వ్యవసాయ పద్ధతిని స్వీకరించాను. ఇది నేల జీవితాన్ని కాపాడుతుంది. ప్రత్యేకమైన, ఆరోగ్యకరమైన విత్తనాలను అందించేందుకు అనువుగా నేల మారుతుంది. తొలుత మేం పొలంలోని అన్ని రకాల గడ్డి మొక్కలు, కలుపు మొక్కలను కత్తిరించి తొలగిస్తాం. వాటిని పశువుల మేతగా లేదా కాగితం తయారీకి ఉపయోగిస్తాం. కొన్నిసార్లు గడ్డితో అలంకార వస్తువులను కూడా తయారు చేయిస్తాం. అనంతరం నేరుగా పొలంలో విత్తనాలను విత్తుతాం. ఈవిధంగా గత కొన్నేళ్లలో పండించిన పంటల నుంచి సేకరించిన దేశీయ, నాటు విత్తనాలతోనే మేం విత్తన బ్యాంకును సిద్ధం చేశాం. ఈ బ్యాంకులోని విత్తనాలనే ప్రతి ఏటా మా పొలంలో విత్తుతుంటాం. వీటివల్ల దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తుంది. పంట నాణ్యత అద్భుతంగా ఉంటుంది. మేం పొలం గట్లపై చిరోంజి మొక్కలు, ఇప్ప మొక్కల వంటివి పెంచుతాం. ఇవి దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడిని సంపాదించి పెడతాయి' అని శ్వేతా భట్కర్ వివరించారు.
15 గ్రామాల రైతులపై శ్వేత ఎఫెక్ట్
శ్వేతా భట్కర్ చూపిన చొరవ, సాధించిన ఫలితాలు ఇరుగుపొరుగున ఉన్న దాదాపు 15 గ్రామాల రైతులపై ప్రభావాన్ని చూపాయి. ప్రస్తుతం ఆ గ్రామాలకు చెందిన 40 మందికిపైగా మహిళలు వివిధ పంటల దేశీయ, నాటు విత్తనాలను సేకరించి నిల్వ చేస్తున్నారు. సహజ వ్యవసాయం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై, దేశీయ, నాటు విత్తనాల వల్ల లభించే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంపై ఆ వనితలు ముమ్మర ప్రచారం కూడా చేస్తున్నారు. గ్రామాల్లోని పొలాల్లో పండించిన పంటల్లో కంటే అడవుల్లో నుంచి సేకరించిన ధాన్యాలు, మినుములు, చిక్కుడు కాయల్లోనే ఎక్కువ పోషకాలు ఉన్నాయని ఈ మహిళలు గుర్తించారు. పొలం గట్లపై చిరోంజి మొక్కలు, ఇప్ప మొక్కలను ఒక్కసారి నాటితే దశాబ్దాల తరబడి ఫలాలను ఇస్తూనే ఉంటాయి. చిరోంజికి, ఇప్ప ఫలాలకు మార్కెట్లో మంచి ధర లభిస్తోంది. వీటిని పొలం గట్లపై పెంచుకునేలా అన్నదాతలను మహిళలు చైతన్యవంతం చేస్తున్నారు.
'తరతరాల పాటు అనుసరించిన పద్దతి'
విత్తన సంరక్షణ అనేది ఒకప్పుడు వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో అంతర్భాగంగా ఉండేదని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ విజయ్ పరాద్కర్ చెప్పారు. 'హైబ్రిడ్ విత్తనాలు అందుబాటులోకి రాకముందు, రైతులు తమ పంట నుంచే ఉత్తమ నాణ్యత కలిగిన విత్తనాలను ఎంపిక చేసుకొని దాచుకునేవారు. వాటినే తదుపరి పంట సీజన్లో విత్తేవారు. ఈ ప్రక్రియ తరతరాల పాటు కొనసాగింది. కానీ ఇప్పుడు అధిక దిగుబడి కోసం అందరూ హైబ్రిడ్ విత్తనాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. వాటి వల్ల విత్తన వైవిధ్యం దెబ్బతింది' అని విజయ్ తెలిపారు.