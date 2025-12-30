నెయ్యి అమ్మి లక్షల సంపాదన- విదేశాల నుంచి కూడా ఆర్డర్లు- రాజ్ కుమారి సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
54 ఏళ్ల మహిళ సాధికారత - అమెరికా ఆర్మీకి కూడా 300 కిలోల నెయ్యి పంపిన వైనం - 200 మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తూ ఆదర్శం
Published : December 30, 2025 at 8:14 AM IST
Women Business Success Story : సాధారణంగా 54 ఏళ్ల వయసు ఉన్న వారిలో చాలా మంది ఏంచేస్తారు? ఇంట్లో వారి పిల్లల ఆలనా పాలనా చూస్తూ, కాలాన్ని వెల్లదీస్తుంటారు. కానీ, ఓ గ్రామీణ మహిళ ఈ వయసులోనూ అనుకున్నది సాధించవచ్చని నిరూపించారు. స్వచ్ఛమైన నెయ్యిని విక్రయిస్తూ గొప్ప వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగారు. నెయ్యితో పాటే ఇతర స్వీట్లు, పచ్చళ్లు కూడా ఆమ్ముతూ ఆర్థిక స్వావలంబన పొందుతున్నారు. అంతేకాకుండా, మరో 200 మంది మహిళలకు ఉపాధిని కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఆమె తయారు చేస్తున్న వాటికి ఎంతలా డిమాండ్ ఉందంటే, దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా విదేశాల నుంచి సైతం ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె వ్యాపారం సోషల్ మీడియాలోనూ వైరల్గా మారుతోంది.
సరస్ మేళాలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్
హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్ పట్టణం, సోనిపట్ లోని ఒక చిన్న గ్రామానికి చెందిన నుంచి రాజ్ కుమారి నాణ్యమైన నెయ్యిని విక్రయిస్తూ వ్యాపార వేత్తగా మారి ప్రస్తుతం పాపులర్ అయ్యారు. ఇటీవల ఫరీదాబాద్లో నిర్వహించిన సరస్ మేళాలో ఇలాంటి స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేసి, పలు ప్రాంతాల నుంచి వారు తయారు చేసిన పదార్థాలను అక్కడికి తీసుకొచ్చి విక్రయిస్తుంటారు. అక్కడ రాజ్ కుమారి స్టాల్ దగ్గర జనం భారీగా క్యూ కడుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఆమె స్వచ్ఛమైన దేశీ నెయ్యితో చేసిన లడ్డూలు, ఇతర స్వీట్లు కూడా అక్కడ అమ్ముతున్నారు. వీటితో పాటు ఆమె సొంతంగా తయారు చేసిన పచ్చళ్లను కూడా ప్రజలు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. 54 ఏళ్ల వయసులో ఈ బిజినెస్ చేస్తూ ఆమె సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అయ్యారు. వీటికి విదేశాల నుంచి కూడా ఆమెకు ఆర్డర్లు వస్తున్నాయంటే నాణ్యత ఏ రేంజ్ లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
2018లో వచ్చిన చిన్న ఐడియా
రాజ్కుమారిది పూర్తిగా వ్యవసాయ కుటుంబం. ఆమెకు 2018లో ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన నెయ్యి తినిపించాలనే ఆలోచన వచ్చింది. మొదట్లో కొన్ని ఆవులను కొన్నారు, కానీ వాటిని చూసుకోవడానికి ఆర్థిక స్థోమత సరిపోలేదు. దీంతో తెలివిగా ఆలోచించి ఊర్లోని మహిళల సాయం తీసుకున్నారు. వారికి ఉచితంగా ఆవులను ఇచ్చి, అవి పెరిగాక వాటి నుంచి వచ్చే పాలను కొనుగోలు చేయడం మొదలుపెట్టారు. మొదట్లో పాల వ్యాపారం చేసినా, ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా నెయ్యి వ్యాపారంలోకి దిగారు. కల్తీ లేని ప్రొడక్ట్ కావడంతో మెల్లగా ఆమె బ్రాండ్ పాపులర్ అయిపోయింది. ఈరోజు ఆమె తయారు చేసిన నెయ్యి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకే కాకుండా విదేశాలకు కూడా సరఫరా అవుతోంది.
అమెరికా ఆర్మీ కూడా ఫిదా
కేవలం నెయ్యి మాత్రమే కాకుండా నువ్వుల లడ్డూలు, గజక్, బెల్లం వంటివి కూడా ఆమె తయారు చేస్తారు. ఇవన్నీ స్వచ్ఛమైనవి, పోషకాలతో కూడినవి. అందుకే 54 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఎక్కడ ఇలాంటి మేళా జరిగినా తన ఉత్పత్తులతో అక్కడికి వెళ్తుంటారు. ఇటీవల అమెరికా ఆర్మీ కూడా ఆమె నుంచి ఏకంగా 300 కిలోల నెయ్యిని ఆర్డర్ చేసింది. ఈ వ్యాపారం ద్వారా వచ్చిన డబ్బుతోనే ఆమె తన పిల్లలను బాగా చదివించారు, కూతురి పెళ్లి కూడా ఘనంగా చేశారు. రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన వయసులో ఆమె దేశమంతా తిరుగుతూ నెలకు లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు.
200 మంది మహిళలకు లైఫ్
రాజ్ కుమారి ఈ వ్యాపారం చేస్తూ కేవలం తాను మాత్రమే ఎదగలేదు. తనతో పాటు మరో 200 మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పించారు. తన దగ్గర పనిచేసే మహిళలు ఇప్పుడు ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా సొంత కాళ్లపై నిలబడ్డారని, మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారని ఆమె గర్వంగా చెబుతున్నారు. ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చునే బదులు, తమకు వచ్చిన పనితో ఏదో ఒక ఉత్పత్తిని తయారు చేసి స్వయం ఉపాధి పొందేలా మహిళలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. దీనివల్ల తమను తాము పోషించుకోవడమే కాకుండా కుటుంబానికి కూడా అండగా నిలబడవచ్చని ఆమె సందేశం ఇస్తున్నారు.
కస్టమర్లు కూడా ఆమె ప్రొడక్ట్స్లో ఎలాంటి కల్తీ లేదని, రుచి అద్భుతంగా ఉందని కితాబిస్తున్నారు. 'నేను రోజూ నెయ్యి తింటాను, సాధారణంగా కేరళ నుంచి తెప్పించుకుంటాను, కానీ వీరి నెయ్యి అంతకంటే బాగుంద'ని 74 ఏళ్ల భోలే రామ్ అనే కస్టమర్ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. సుమిత్ అనే మరో వ్యక్తి కూడా తాను టేస్ట్ చేశానని, వీరి ప్రొడక్ట్స్ బయట దొరికే వాటికంటే చాలా స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయని మెచ్చుకున్నారు. నేటి తరం మహిళలకు రాజ్కుమారి నిజంగా ఒక స్ఫూర్తి. కష్టపడే తత్వం, మంచి ఆలోచన ఉంటే సామాన్య మహిళ కూడా వ్యాపారవేత్తగా ఎలా ఎదగవచ్చో ఆమె నిరూపించారు.
సౌత్ ఇండియా రైతులను చూసి ప్రేరణ- కొబ్బరి సాగులో అదరగొడుతున్న అన్నదాత- ఏటా రూ.లక్షల్లో ఆదాయం
భర్తకు క్యాన్సర్, చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదు- గరిటె పట్టిన చేత్తోనే వ్యాపార విస్తరణ- నెలకు రూ.2 లక్షల సంపాదన!