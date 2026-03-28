ప్రజలకు ఆ హోటల్ బంపర్ ఆఫర్- వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తే నెల రోజులు బిర్యానీ ఫ్రీ!

పశ్చియాసియాలో సంక్షోభం వల్ల దేశంలో ఎల్‌పీజీ కొరత- ప్రజలకు బంపరాఫర్ ఇచ్చిన తమిళనాడులోని ఓ హోటల్- తమకు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తే నెలరోజుల పాటు రోజుకొక బిర్యానీ ఫ్రీగా ఇస్తామని ఆఫర్

Published : March 28, 2026 at 11:27 AM IST

Free Biryani Offer For Cylinder : పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం వల్ల భారత్‌లో ఎల్‌పీజీ కొరత ఏర్పడింది. దీంతో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో హోటళ్లు మూతపడుతున్నాయి. మరికొన్ని హోటల్స్ కట్టెల పొయ్యిపై వంట చేసి కస్టమర్లకు వడ్డిస్తున్నాయి. అయితే గ్యాస్ కొరత మాత్రం హోటల్ రంగాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో వినూత్నంగా ఆలోచించాడు తమిళనాడులోని ఓ హోటల్ యజమాని. తమకు వాణిజ్య సిలిండర్‌ను ఇస్తే నెల రోజులపాటు తమ హోటల్‌లో రోజుకొక బిర్యానీని ఫ్రీగా తినొచ్చని ఆఫర్ పెట్టాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఆఫర్ కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఆకట్టుకుంటున్న ప్రకటన
హోసూరులో ఉన్న 'ఈరోడ్ ఎమ్మై మెస్'లో హోటల్ యజమాని కృతి గ్యాస్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు వినూత్న ప్రయత్నం చేశాడు. 'మా వంట కోసం వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ సిలిండర్లతో సహాయపడండి, మేం మీ కడుపు నింపుతాము' అని తమ హోటల్ ముందు ఓ పోస్టర్‌ను పెట్టారు. ఈ ప్రత్యేకమైన ప్రకటన అందరీ దృష్టిని ఆకట్టుకుంటోంది. హోటల్‌లో సిలిండర్ల కొరత ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ పోస్టర్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

అసలేంటీ ఆఫర్?
ఎవరైనా హోటల్‌కు ఒక వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్‌ను అందిస్తే, దానికి ప్రతిఫలంగా వారు ఒక నెల రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ ఒక బిర్యానీని ఉచితంగా తినొచ్చు. రెండు వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్లను ఇస్తే ప్రతిరోజూ రెండు బిర్యానీలను ఉచితంగా పొందొచ్చు. వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరతను అధిగమించి తమ వ్యాపారాన్ని కొనసాగించడానికి హోటల్ యజమాని అనుసరించిన ఈ వ్యూహంపై నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా చర్చించుకుంటున్నారు. కొందరు ఆ ఆఫర్‌ను తెలివైన ఆలోచనగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇంకొందరు సంక్షోభం సమయంలో మంచి ప్లాన్ అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

అయితే ఈ ఆఫర్‌పై 'ఈరోడ్ ఎమ్మై మెస్'లో హోటల్ యజమాని కృతి స్పందించాడు. సిలిండర్ల కొరత కారణంగా తాము ప్రజలకు ఈ ఆఫర్ ఇచ్చామని వెల్లడించాడు. ఎవరైనా హోటల్‌కు ఒక కమర్షియల్ సిలిండర్ ఇస్తే వారికి నెల మొత్తం రోజుకొక బిర్యానీని ఉచితంగా పెడతామని వెల్లడించాడు.

"మా హోటల్‌లో 30 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి హోటల్‌ను మూసివేయకూడదు. అలా చేస్తే ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పడతారు. మా హోటల్ చుట్టుపక్కల కంపెనీలు ఉన్నాయి. వారు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి భోజనం చేస్తారు. వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత వల్ల మా హోటల్‌లో బ్రేక్‌ఫాస్ట్ తయారుచేయడం ఆపేశాం. వీకెండ్స్‌లో మాత్రమే బ్రేక్‌ఫాస్ట్ అందిస్తున్నాం. కస్టమర్లకు అవసరమైన స్నాక్స్, భోజనాన్ని త్వరగా అందించలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ఎవరైనా ప్రజలు మా హోటల్‌కు ఒక కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తే నెల మొత్తం ఫ్రీగా రోజుకొక బిర్యానీ తినొచ్చు. రెండు సిలిండర్లు ఇస్తే రెండు బిర్యానీలు ఉచితంగా లభిస్తాయి" అని కృతి పేర్కొన్నాడు.

ఈ ఆఫర్ వెనుకున్న కారణం ఏంటంటే?
అయితే హోటల్ యజమాని ప్రకటించిన ఈ ఆఫర్ కేవలం తన వ్యాపారం కోసమే కాదని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వల్ల ఎల్‌పీజీ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. హోటళ్లకు అవసరమైన కమర్షియల్ సిలిండర్లను పొందడానికి యజమానులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. గ్యాస్ ఏజెన్సీలలో నిల్వలు లేనందున, ఎవరి దగ్గరైనా అదనంగా లేదా వాడని కమర్షియల్ సిలిండర్ కనెక్షన్ ఉంటే దానిని హోటల్ కోసం ఉపయోగించుకోవాలనేది ఈ ఆఫర్ వెనకున్న ప్రధాన ఉద్దేశం.

మరోవైపు, కమర్షియల్ సిలిండర్ల ధరలు పెరగడం వల్ల హోటల్స్‌లో భోజనం, టిఫిన్, స్నాక్ వంటివాటి ధరలు కూడా పెరిగాయి. కాబట్టి, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయాల్లో కూడా వ్యాపారాన్ని కొనసాగించడానికి హోటల్ యజమానులు ఈ వినూత్నమైన ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చి ఉండవచ్చనే అభిప్రాయం సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తమవుతోంది. మార్కెట్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవడానికి హోటల్ యజమానులు కనుగొన్న అత్యుత్తమ మార్గం ఇదేనని ఓ నెటిజన్ అభిప్రాయపడ్డారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

