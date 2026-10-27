'స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ' సమీపంలో రెయిన్ ఫారెస్ట్- 12 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మాణం- దీని స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే?
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహం 'స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ' సమీపంలో రెయిన్ ఫారెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మించారు. దీన్ని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించనున్నారు.
Published : October 27, 2026 at 10:54 PM IST
Rain Forest Project In Gujarat : పర్యటకులను ఆకట్టుకునేందుకు గుజరాత్ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నర్మదా జిల్లాలోని ఏక్తానగర్లో ఉన్న ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహం 'స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ' సమీపంలో టూరిస్టుల కోసం ఒక రెయిన్ ఫారెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ను ఏర్పాటు చేసింది. 12 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ను దాదాపు రూ.12 కోట్ల భారీ వ్యయంతో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా అభివృద్ధి చేసింది. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన 20 ప్రత్యేక రెయిన్ గన్ టవర్ల ద్వారా పర్యటకులు ఏడాది పొడవునా నిజమైన అడవిలో కురిసే కృత్రిమ వర్షపు అనుభూతిని పొందొచ్చు. అంతేకాకుండా బబుల్ ఫౌంటెన్లు, జలపాతాలు, వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన విభిన్న వృక్ష జాతులు పర్యటకులను ఆకట్టుకోనున్నాయి. కాగా, ఈ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ను జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవం సందర్భంగా అక్టోబర్ 31న ప్రారంభించనున్నారు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.
స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా స్కై వాక్వే
ఈ సరికొత్త టూరిజం ప్రాజెక్ట్కు ప్రధాన ఆకర్షణ స్కై వాక్వే నిలుస్తోంది. ఇందులో 35 మిల్లి మీటర్ల మందం కలిగిన 132 కొరియన్ గ్లాసులను అమర్చారు. ఈ స్కై వాక్వేపై నడుస్తూ పర్యటకులు సరికొత్త అనుభూతిని పొందొచ్చు. దేశంలోనే మొట్టమొదటి రెయిన్ ఫారెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇదే. ఇది పర్యటకులకు వర్షం, పచ్చదనం, ఉత్సాహంతో కూడిన ఒక ప్రత్యేకమైన ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది. వృత్తాకార డిజైన్లో రూపొందించిన ఈ స్కై వాక్వేపై నడవడం పర్యటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వనుంది. ప్రపంచంలోనే ఈ తరహా డిజైన్ కలిగిన మొదటి వాక్వే ఇదేనని రెయిన్ ఫారెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.
ఏక్తా దివస్కు ఏర్పాట్లు
మరోవైపు, నర్మదా జిల్లాలోని ఏక్తానగర్లో జరగబోయే జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవ వేడుకల (అక్టోబరు 31న) కోసం అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అక్టోబర్ 31న ఏక్తా పాత్ వద్ద భద్రతా దళాల ఆధ్వర్యంలో ఒక భారీ పరేడ్ నిర్వహించనున్నారు. అయితే ఈ ఏడాది ఉదయం పూట కాకుండా పరేడ్ను సాయంత్రం వేళ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. పరేడ్ సందర్భంగా కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలు, వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసు దళాలు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముందు కవాతు చేస్తాయి.
అంతేకాకుండా ఈ కార్యక్రమంలో 'భిన్నత్వంలో ఏకత్వం', 'వందేమాతరం' అనే ఇతివృత్తాలపై సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల నుంచి 8 వేల మందికి పైగా కళాకారులు తమ రాష్ట్రాల సంస్కృతి, కళలను ఇక్కడ ప్రదర్శించనున్నారు. అందుకోసం ఆర్టిస్టులు ప్రస్తుతం రాజ్పిప్లాలోని స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లో తీవ్రంగా సాధన చేస్తున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమక్షంలో తమ కళను ప్రదర్శించడానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు.
25 వేల మంది కూర్చొనేందుకు ఏర్పాట్లు
సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 151వ జయంతి సందర్భంగా అక్టోబర్ 31న జరగబోయే జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవ కార్యక్రమానికి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హాజరు కానున్నారు. ఈ ఏడాది తొలిసారిగా జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవ పరేడ్ను సాయంత్రం నిర్వహిస్తున్నారు. జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవంలో సుమారు 25 వేల మంది కూర్చొనేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు.
ప్రధాని మోదీ షెడ్యూల్
అక్టోబరు 31న ఉదయం 8 గంటలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 'స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ' వద్ద సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహానికి పుష్పాంజలి ఘటిస్తారు. ఈ క్రమంలో దేశ ఐక్యత, సమగ్రతపై ప్రతిజ్ఞ చేయనున్నారు. అదే రోజు సాయంత్రం నరేంద్ర మోదీ జాతినుద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. కాగా, ఈ కార్యక్రమం కోసం పాస్, సమయ వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమ వేదిక వద్దకు కనీసం మూడు గంటలు ముందు చేరుకోవాలని తెలిపారు. మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో అన్ని భద్రతా నియమాలు పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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