తొలిసారిగా కృత్రిమ పద్ధతిలో 'పుంగనూర్' ఆవు జననం- ఎక్కడంటే?
పుంగనూర్ జాతి ఆవుల వ్యాప్తిలో మరో ముందడుగు- స్థానిక ఆవులోకి పుంగనూర్ జాతి ఎద్దు వీర్యం- కృత్రిమ గర్భధారణతో పుంగనూర్ జాతి దూడ జననం- ఛత్తీస్గఢ్ పశువైద్యుల ఘనత
Published : November 16, 2025 at 7:38 PM IST
Heifer Born Artificial Insemination : ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన పుంగనూర్ ఆవుకు ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపు ఉంది. ఇది ప్రపంచంలోని అతి పొట్టి ఆవుల జాతుల్లో ఒకటి. దీని సగటు ఎత్తు 70 నుంచి 90 సెంటీమీటర్లే. బరువు 115 నుంచి 200 కేజీల దాకా ఉంటుంది. కొత్త విషయం ఏమిటంటే, తొలిసారిగా కృత్రిమ గర్భధారణ ద్వారా పుంగనూర్ జాతి దూడ జన్మించింది. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం జశ్పూర్ జిల్లాకు చెందిన పశువైద్య ఆస్పత్రి అసిస్టెంట్ వెటర్నరీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ కేకే పటేల్ సాంకేతిక మార్గదర్శకత్వంలో ఇది సాకారమైంది.
ఓ రైతన్న ఆసక్తే కారణం
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా అధికారిక నివాసంలో పుంగనూర్ దూడను పెంచుకుంటున్నారు. ఆ ఫొటోలను చూసి ఛత్తీస్గఢ్లోని కర్మిటికర-కరుంహువా ప్రాంతానికి చెందిన పాడి రైతు ఖగేశ్వర్ యాదవ్ ప్రభావితం అయ్యారు. తాను కూడా పుంగనూర్ దూడను దత్తత తీసుకోవాలని భావించారు. ఈ విషయాన్ని పశువైద్య ఆస్పత్రి అసిస్టెంట్ వెటర్నరీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ కేకే పటేల్కు చెప్పారు. దీంతో కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతిలో పుంగనూర్ జాతి ఆవు దూడ పుట్టేలా చేయొచ్చని కేకే పటేల్ తెలిపారు. పశువైద్యులు కేకే పటేల్, డాక్టర్ బీపీ భగత్ కలిసి 2025 జనవరి 29న పుంగనూర్ జాతి ఎద్దు నుంచి ఘనీభవించిన వీర్యాన్ని సేకరించి, రైతు ఖగేశ్వర్ యాదవ్కు చెందిన స్థానిక ఆవు పునరుత్పత్తి మార్గంలోకి ప్రవేశపెట్టారు. దీంతో దానికి కృత్రిమంగా గర్భధారణ చేసే ప్రక్రియ మొదలైంది. 284 రోజుల గర్భధారణ కాలం తర్వాత, ఆ ఆవు నవంబరు 11న ఆరోగ్యకరమైన పుంగనూర్ జాతి దూడకు జన్మనిచ్చింది.
ఇదొక పెద్ద ముందడుగు : రైతు ఖగేశ్వర్ యాదవ్
'ఇదొక పెద్ద ముందడుగు. జశ్పూర్ లాంటి జిల్లాలో కృత్రిమ గర్భధారణ ద్వారా దూడ జన్మించేలా చేయడం గొప్ప విషయం. ఈ విజయం తర్వాత, నాలాగే చాలా మంది పాడిరైతులు పుంగనూర్ జాతి దూడలను దత్తత తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు' అని రైతు ఖగేశ్వర్ యాదవ్ తెలిపారు.
మా ప్రయత్నం సక్సెస్ అయింది : కేకే పటేల్, అసిస్టెంట్ వెటర్నరీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్
'మేం కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతి ద్వారా పుంగనూర్ జాతి దూడ జన్మించేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాం. ఓ రైతు కోసం ప్రయోగాత్మకంగా ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించాం. పుంగనూర్ జాతి ఆవులకు బాగా క్రేజ్ ఉంది. నాణ్యమైన పాలను ఇవ్వడంతో పాటు ఎన్నో అత్యుత్తమ లక్షణాలను కలిగి ఉండటం పుంగనూర్ ఆవుల ప్రత్యేకత. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఈ ఆవుల జాతి అనతికాలంలోనే యావత్ దేశంలో ఫేమస్ అయింది' అని అసిస్టెంట్ వెటర్నరీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ కేకే పటేల్ పేర్కొన్నారు.
దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగిస్తే ఎన్నో ప్రయోజనాలు : డాక్టర్ బీపీ భగత్
'ఈ విజయం జశ్పూర్ జిల్లాకు గర్వకారణం. కృత్రిమ గర్భధారణను మనం సరిగ్గా ఉపయోగిస్తే మేలు రకం ఆవుల జాతులను వేగంగా వ్యాప్తి చేయొచ్చు. దీనివల్ల నాణ్యమైన పాలు లభిస్తాయి. పాడిరైతుల లాభాలు పెరుగుతాయి' అని పశువైద్యుడు డాక్టర్ బీపీ భగత్ తెలిపారు.
పుంగనూర్ జాతి ఆవుల ప్రత్యేక లక్షణాలివీ!
- పుంగనూర్ జాతి ఆవుకు జన్మస్థలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూర్.
- ఈ ఆవు రోజుకు 1 నుంచి 3 లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది.
- దీని పాలలో పోషక విలువలు, కొవ్వు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
- సాధారణ ఆవుల పాలలో 3 నుంచి 5 శాతం కొవ్వు ఉంటుంది. పుంగనూర్ ఆవుల పాలలో 8 శాతం దాకా కొవ్వు ఉంటుంది.
- ఈ ఆవు పాలలో ఏ2 ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది యాంటీ బాక్టీరియల్, ఔషధ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది.
- ఈ ఆవుల పాలతో తయారు చేసే నెయ్యికి మార్కెట్లో అధిక ధర లభిస్తుంది.
- ఇవి వేడి, పొడి వాతావరణంలోనూ సులభంగా జీవించగలవు. పెంచడం సులభం.