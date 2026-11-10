దీపావళికి శ్మశానంలో పూజలు- ప్రసాదంగా కరెన్సీ నోట్లు- ఆ ఆలయంలో వింత సంప్రదాయం!
మహారాష్ట్రలోని అమరావతిలో 43 ఏళ్లుగా ఓ వినూత్న సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. దీపావళి రోజు రాత్రి శ్మశాన వాటికలోని మహకాళి దేవాలయానికి వెళ్లి కరెన్సీ నోట్లను ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తున్నారు.
Published : November 10, 2026 at 8:13 PM IST
దీపావళి రోజు దాదాపు అందరూ ఇంట్లో పూజలు అవ్వగానే టపాసులు పేల్చి సంబరాలు చేసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడి ప్రజలు మాత్రం హిందూ శ్మశాన వాటికలోని మహకాళి దేవాలయానికి వెళ్తారు. అదీ కూడా కేవలం అమ్మవారి ఆశీస్సుల కోసమే కాకుండా ముఖ్యంగా అక్కడ పంచే ప్రసాదం కోసం బారులు తీరుతారు. అంత ప్రత్యేకం ఏంటనీ అనుకుంటున్నారా? అక్కడ సాధారణంగా పెట్టే పేలాలు, బత్తాసలతో పాటు కొత్త కరెన్సీ నోట్లను ప్రసాదంగా పంపిణీ చేస్తారు. ఇందులో పది, ఇరవై రూపాయల నోట్ల నుంచి అప్పుడప్పుడు వంద, ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు కూడా ఉంటాయి. ఇంతకీ ఈ ఆలయం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
మహారాష్ట్ర అమరావతిలోని హిందూ శ్మశాన వాటికలోని మహకాళి దేవాలయంలో సంప్రదాయ ప్రసాదాలైన పేలాలు, చక్కెర బత్తాసాలతో కరెన్సీని పంపిణీ చేస్తారు. రూ. 10, రూ. 20, కొన్నిసార్లు రూ. 100, రూ. 500ల కొత్త కరెన్సీ నోట్లను భక్తులకు పంపిణీ చేస్తారు. ఇది కేవలం డబ్బు మాత్రమే కాదని, అమ్మవారి ఆశీర్వాదమని, ఇంట్లో సిరిసంపదలను తీసుకువచ్చే ఒక శుభసూచకమని నమ్ముతారు. వీటిని తమ పూజా గదుల్లో లేదా బీరువాల్లో ఉంచుకుంటే ఏడాది పొడవునా ఐశ్వర్యం, సుఖసంతోషాలు లభిస్తాయని విశ్వసిస్తారు. దీంతో దీపావళి రాత్రి వేల సంఖ్యలో భక్తులు మహకాళి ఆలయానికి చేరుకున్నారు.
43 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు శక్తి మహారాజ్ చేతుల మీదుగా భక్తులకు ఈ నోట్ల ప్రసాదాన్ని అందిస్తారు. లాహ్యాలు, పుటాణాలు (వేయించిన శనగలు), బత్తాసలతో పాటు కొత్త పది, ఇరవై రూపాయల నోట్లను ప్రసాదంగా పంపిణీ చేశారు. కొందరు భక్తులకు ఒకటి లేదా రెండు నోట్లు, మరికొందరికి నాలుగు నుంచి ఐదు నోట్లు అందజేశారు. అప్పుడప్పుడు, కొందరు భక్తులకు ప్రసాదంతో పాటు వంద లేదా ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు కూడా లభించాయి. దీపావళి రాత్రి 8 గంటల నుంచి మొదలైన భక్తుల రాక తెల్లవారుజామున 3 గంటల వరకు నిరంతరాయంగా కొనసాగింది. అమ్మవారి దర్శనం, ఈ ప్రత్యేక ప్రసాదం కోసం భక్తులు కిలోమీటర్ల మేర క్యూ లైన్లలో నిల్చోని దాదాపు 2 గంటల పాటు వేచి చూశారు. పిల్లలు, వృద్ధులు, పురుషులు, మహిళలు ఇలా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఈ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడానికి తరలివచ్చారు. అమరావతితో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు మహాకాళి అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందడానికి వచ్చారు.
"కరెన్సీ నోట్లను ప్రసాదంగా ఇచ్చే సంప్రదాయం నేటితో 43 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఏటా లక్ష్మీ పూజ రాత్రి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇందులో మహిళలు, యువతులు సహా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో పాల్గొంటారు. భక్తుల సంఖ్య ఎంత ఉన్నప్పటికీ, చివరి వ్యక్తికి అందే వరకు ఈ పంపిణీ కొనసాగుతుంది. ఈ ప్రసాదంలో నగదుతో పాటు మరికొన్ని ఇతర వస్తువులు కూడా ఉంటాయి. అమ్మవారి ఆశీస్సులతో మొదలైన ఈ సంప్రదాయం, నేటికీ ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగుతోంది."
----శక్తి మహారాజ్, మహాకాళి ఆలయ ప్రధాన పూజారి
కట్టుదిట్టమైన పోలీస్ బందోబస్తు
భారీగా తరలివచ్చిన భక్తుల రద్దీని క్రమబద్ధీకరించడానికి పోలీసులు మహాకాళి ఆలయ పరిసరాల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. శాంతిభద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగకుండా పోలీస్ డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్యామ్కాంత్ ఘుగే స్వయంగా బందోబస్తును పర్యవేక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకోగా, ప్రధాన అర్చకులు ఆయనకు సైతం నోట్ల ప్రసాదాన్ని అందించారు. చివరి భక్తుడి వరకు అందరికీ అమ్మవారి దర్శనం లభించేలా, అలాగే అందరికీ 'ప్రసాదం' అందేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు డీసీపీ శ్యామ్కాంత్ ఘుగే తెలిపారు. స్థానిక ప్రజలే కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఈ ప్రసాదాన్ని అందుకోవడానికి తరలివచ్చారు.
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