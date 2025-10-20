శిథిలావస్థలో 75ఏళ్ల పోస్టాఫీస్- కొత్త భవనంలోకి మారుస్తామన్నా ఒప్పుకోని గ్రామస్థులు- ఎందుకంటే?
పాత తపాలా కార్యాలయాన్ని నూతనంగా నిర్మిస్తానంటే గ్రామస్థులు ఒప్పుకోలేదు! దాని కారణం ఇదే!
Published : October 20, 2025 at 5:49 PM IST
Small Post Office In Forest: ఒకప్పుడు దూర ప్రాంతంలో ఉన్న వారికి ఏదైనా సమాచారం అందించాలంటే ఉత్తరాల ద్వారా చేరవేసేవారు. కానీ ఇప్పుడున్న ఇంటర్నెట్ యుగంలో మాత్రం క్షణాల్లో అవతలి వారికి సమాచారం అందుతోంది. మొబైల్ ఫోన్లు, ఈ- మెయిల్తో అత్యంత వేగంగా రెప్పపాటులోనే అవతలి వ్యక్తికి సమాచారం అందుతోంది. అయితే ఎంత టెక్నాలజీ వచ్చినా ఒకప్పుడు సందడి చేసిన పోస్ట్ ఉత్తరాలు మాత్రం ఇనాటికీ చలామణీ అవతున్నాయి. పోస్ట్ వచ్చిందంటే ఎంతో ఎదురుగా చూసే వాళ్లు ఇంకా ఉన్నారు. కేరళలో ఓ గ్రామంలో ఉన్న పోస్టాఫీసు దీనికి నిదర్శనం. ఆ తపాలా కార్యాలయానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. అది దట్టమైన అడవిలో కోతులు, అడవి పందులు, పాముల స్వైర విహారం చేసే ప్రాంతంలో సేవలను కొనసాగిస్తోంది. అయినా సరే దాని సేవలు మాత్రం ఇప్పటికీ నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.
కాసరగోడ్ జిల్లా పాద్రె గ్రామంలో ఈ పోస్టాఫీసు ఉంది. ఇది 75 ఏళ్లుగా తపాలా సేవలు నిరంతరంగా కొనసాగిస్తోంది. అయితే కొన్ని రోజుల క్రితం పోస్టల్ శాఖ ఈ కార్యాలయాన్ని నూతన భవనానికి మార్చాలని నిర్ణయించింది. కానీ గ్రామస్థులు ఆ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించారు. గత 75 ఏళ్లుగా తమ సంతోషాలు, బాధలకు సాక్ష్యంగా ఉన్న తపాలా కార్యాలయాన్ని మార్చడానికి గ్రామ ప్రజలు ఒప్పుకోలేదు. దీంతో చేసేది ఏమీ లేక తపాలా శాఖ తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంది.
పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్రత్యేకతలు!
ఈ సందర్భంగా ఆ తపాలా కార్యాలయంలో 24 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న పోస్ట్ మాస్టర్ జగదీశ్ మాట్లాడారు. తాను చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడే నివసిస్తున్నానని, చాలా మంది ఉత్తరాలు పంపడానికి, తమ పెన్షన్ తీసుకోవడానికి అక్కడికి వచ్చేవారని చెప్పారు. ఆధునిక సౌకర్యాలు లేకపోయినా, పోస్టాఫీసు పనితీరు మాత్రం ఇప్పటికీ ప్రభావితం కాలేదని పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా భవనం పాతదే అయినా ఇబ్బంది ఏమీ లేదని, దానికి గ్రామస్థుల అండ ఉందని తెలిపారు.
"ఈ పోస్టాఫీసు పరిధిలో సుమారు 350 కుటుంబాలు నివాసం ఉంటున్నాయి. ఇది పర్లా పోస్టాఫీసుకు అనుబంధ శాఖగా ఉంది. పోస్టల్ సేవింగ్స్, అర్డీ, పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, గ్రామీణ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పథకాల కింద నెలకు 200 పైగా లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ సేవలు సైతం అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఈ భవనం ఒకప్పుడు పోస్ట్ మాస్టర్గా ఉన్న రామకృష్ణ భట్ అనే వ్యక్తిది. పోస్టల్ శాఖ ఆయనకు నెలకు రూ. 250 అద్దె చెల్లిస్తోంది. ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్లో స్పీడ్ పోస్ట్, రిజిస్టర్ మెయిల్ సహా అన్ని సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పోస్టల్ సేవింగ్స్, ఆర్డీ, పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పరిధిలో ఇక్కడ 200 కంటే ఎక్కువ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. ఇండియా పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి" అని జగదీశ్ తెలిపారు.
