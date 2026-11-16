ఆడుకునే వయసులో కలం పట్టిన 'కన్హా'- ఇంగ్లీష్లో రెండు బుక్స్ రాసిన ఏడేళ్ల బాలుడు
Pune Seven Year Old Author : పుణెకు చెందిన ఏడేళ్ల బాలుడు కన్హా పాటిల్ ఆంగ్లంలో రెండు పుస్తకాలు రాసి అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.
Published : November 16, 2026 at 9:48 PM IST
చాలా మంది పిల్లలు ఏడేళ్ల వయసులో స్కూల్కు వెళ్లొచ్చి తమ స్నేహితులు, ఆట బొమ్మలతో సరదాగా ఆడుకుంటారు. ఇంకొందరు చిన్నారులు ఇంట్లో అమ్మకి మారాం చేస్తుంటారు. అయితే మహారాష్ట్రకు చెందిన ఏడేళ్ల కన్హా పాటిల్ అందుకు భిన్నం. ఇంత చిన్న వయసులోనే అద్భుతమైన ఘనత సాధించాడు. తన ఊహాశక్తిని ఉపయోగించి ఇంగ్లీష్లో పుస్తకాన్ని రచించడం ద్వారా సాహిత్య ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో బాలుడి మేధస్సుపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
పుస్తకాల చదవడమంటే ఆసక్తి
పుణెలోని పింప్రి-చించ్వాడ్కు చెందిన కన్హా పాటిల్ ప్రస్తుతం 'సన్బీమ్ వరల్డ్ స్కూల్'లో మూడో తరగతి చదువుతున్నాడు. ఇంట్లోనే ఉంటూ ఆన్లైన్ ద్వారా విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నాడు. అయితే ఇంట్లోని విద్యాపరమైన, మేధోపరమైన వాతావరణం అతని వ్యక్తిత్వ వికాసంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపింది. చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలు చదవడం అంటే కన్హా పాటిల్కు ఆసక్తి. పుస్తకాల ద్వారా కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం కూడా ఆ బాలుడిలో ఉంది. ఈ ఆసక్తే అతడికి సొంతంగా పుస్తకాలు రాయాలనే ఆలోచనను కలిగించింది. తన ఆలోచనలను కథగా మలిచి, రచయితగా ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టాడు.
కన్హా పాటిల్ రాసిన మొదటి పుస్తకం 'బ్రూనో ద బ్రేవ్ పప్పీ డిటెక్టివ్'. ఆ పుస్తకాన్ని గురుగ్రామ్కు చెందిన ఎస్పీఐ పబ్లికేషన్ ప్రచురించింది. ఈ బుక్ ప్రస్తుతం వివిధ ఆన్లైన్ వేదికల్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. విశేషమేమిటంటే కన్హా కేవలం కథను రాయడమే కాకుండా పుస్తకంలోని ఫొటోలు, అట్టలు, అలాగే మొత్తం లేఅవుట్ను కూడా తన సొంత సృజనాత్మకతతో రూపొందించాడు. ఇంత చిన్న వయసులోనే ఆ బాలుడు అసాధారణమైన సృజనాత్మకతను, ఊహాశక్తిని ప్రదర్శించాడు. మొదటి పుస్తకానికి వచ్చిన స్పందనతో కన్హా 'ద లాస్ట్ కుకీ అడ్వెంచర్' అనే రెండో పుస్తకాన్ని రాశాడు. అది కూడా ఇప్పటికే ప్రచురితమైంది. దానికీ మంచి స్పందన వస్తోంది.
మరిన్ని పుస్తకాల రాసేందుకు సన్నాహాలు
కన్హా పాటిల్ కేవలం కల్పిత కథలకే పరిమితం కాకుండా పర్యావరణ, వన్యప్రాణుల సంరక్షణ వంటి కీలక అంశాలపై దృష్టి సారించాడు. ప్రస్తుతం అంతరించిపోతున్న 'ఆలివ్ రిడ్లీ' సముద్ర తాబేళ్ల జాతికి సంబంధించిన పుస్తకాన్ని రాసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. ఈ పుస్తకం ద్వారా సముద్ర తాబేళ్ల ప్రాముఖ్యతను, వాటిని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరాన్ని, పర్యావరణ పరిరక్షణ సందేశాన్ని ఇతర పిల్లలకు తెలియజేయాలని కృషి చేస్తున్నాడు. కన్హా మరికొన్ని పుస్తకాల రచనలో కూడా నిమగ్నమై ఉన్నాడు. రచయితగానే కాకుండా చదువులోనూ కన్హా పాటిల్ అదరగొడుతున్నాడు. ఒలింపియాడ్ పరీక్షలలో రాష్ట్ర, అంతర్జాతీయ స్థాయిల్లో విజయం సాధించాడు. చదువు, పుస్తక పఠనం, రచన ఇలా పలు రంగాలను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ తనదైన టాలెంట్ను ప్రదర్శిస్తున్నాడు.
కుటుంబ మద్దతు
కన్హా విజయానికి అతడి కుటుంబం నుంచి గొప్ప మద్దతు లభిస్తోంది. ఆ బాలుడి తల్లి డాక్టర్ దీప్తి పాటిల్ సైకాలజిస్ట్. అతని తాత డాక్టర్ ఎస్డీ పాటిల్ కూడా సైకాలజిస్టే. ఫ్యామిలీ మద్దతు లభించినప్పటికీ సొంత ఆలోచనలు, కథలు, సృజనాత్మకతతో కన్హా ముందుకు సాగుతున్నాడు. సరైన వయసులో పిల్లల ఆసక్తులను ప్రోత్సహిస్తే వారిలోని అంతర్గత ప్రతిభ ఎలా వికసిస్తుందో చెప్పడానికి కన్హా ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాడు. చాలామంది చిన్నారులు మొబైల్, ఆటబొమ్మలతో కాలక్షేపం చేసే వయసులో కన్హా పుస్తక రచన ద్వారా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకున్నాడు. ఏడేళ్ల వయసుకే రెండు పుస్తకాలను రాసి ప్రచురించడం, మూడో పుస్తకంలో సముద్ర జీవరాశి సంరక్షణ గురించి సందేశాన్ని అందించడం, ప్రస్తుతం మరికొన్ని పుస్తకాల రచనలో నిమగ్నమై ఉండటం ఆ బాలుడు పడ్డ కష్టానికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. తక్కువ వయసు ఉన్నప్పటికీ కలలకు, ఊహాశక్తికి ఎటువంటి పరిమితులు ఉండవని కన్హా పాటిల్ నిరూపించాడు.
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