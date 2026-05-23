పసిబిడ్డను కత్తితో పొడిచి చంపిన కన్నతల్లి- తరచూ ఏడుస్తోందనే కోపంతో!

బాలికను కత్తితో పొడిచి చంపిన తల్లి!- పంజాబ్​లోని పటియాలాలో హృదయ విదారక ఘటన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 23, 2026 at 8:31 PM IST

Mother Stabbed Her Daughter : కూతురు తరచూ ఏడుస్తుందని విసుగు చెందిన ఓ తల్లి, ఆ పసిపాపను అత్యంత దారుణంగా హతమార్చింది. సుమారు ఏడాదిన్నర వయసున్న బాలికను కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. పంజాబ్​లోని పటియాలా వెలుగు చూసిన ఈ హృదయ విదారక ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

అసలేం జరిగింది?
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, ఏడాదిన్నర వయసున్న కుమార్తెను తల్లె కత్తితో పొడిచి హత్య చేసినట్లు బాలిక తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఈ విషయంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే, ప్రాథమిక విచారణలో నిందితురాలు మానసిక ఒత్తిడి, కుంగుబాటుతో బాధపడుతున్నట్లు తేలిందని పటియాలా పోలీస్​ స్టేషన్​ ఇన్​ఛార్జీ గుర్‌ప్రీత్ సింగ్ హండా తెలిపారు. నిందితురాలు పాటియాలా జిల్లాలోని ఖేర్కి గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తించామన్నారు.

"బాలిక తండ్రి ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా, నిందితురాలిపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశాం. ప్రస్తుతం ఈ మొత్తం విషయంపై క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేపట్టాం. ఘటన వెనుక ఉన్న అసలు కారణాన్ని తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం."
- గుర్ప్రీత్ సింగ్ హండా, స్టేషన్ ఇన్​ఛార్జ్​, పటియాలా పోలీస్ స్టేషన్

