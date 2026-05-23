పసిబిడ్డను కత్తితో పొడిచి చంపిన కన్నతల్లి- తరచూ ఏడుస్తోందనే కోపంతో!

బాలికను కత్తితో పొడిచి చంపిన తల్లి!- పంజాబ్లోని పటియాలాలో హృదయ విదారక ఘటన
Published : May 23, 2026 at 8:31 PM IST
Mother Stabbed Her Daughter : కూతురు తరచూ ఏడుస్తుందని విసుగు చెందిన ఓ తల్లి, ఆ పసిపాపను అత్యంత దారుణంగా హతమార్చింది. సుమారు ఏడాదిన్నర వయసున్న బాలికను కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. పంజాబ్లోని పటియాలా వెలుగు చూసిన ఈ హృదయ విదారక ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
అసలేం జరిగింది?
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, ఏడాదిన్నర వయసున్న కుమార్తెను తల్లె కత్తితో పొడిచి హత్య చేసినట్లు బాలిక తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఈ విషయంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే, ప్రాథమిక విచారణలో నిందితురాలు మానసిక ఒత్తిడి, కుంగుబాటుతో బాధపడుతున్నట్లు తేలిందని పటియాలా పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జీ గుర్ప్రీత్ సింగ్ హండా తెలిపారు. నిందితురాలు పాటియాలా జిల్లాలోని ఖేర్కి గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తించామన్నారు.
"బాలిక తండ్రి ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా, నిందితురాలిపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశాం. ప్రస్తుతం ఈ మొత్తం విషయంపై క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేపట్టాం. ఘటన వెనుక ఉన్న అసలు కారణాన్ని తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం."
- గుర్ప్రీత్ సింగ్ హండా, స్టేషన్ ఇన్ఛార్జ్, పటియాలా పోలీస్ స్టేషన్