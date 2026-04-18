ప్రేమ పేరుతో మైనర్పై మూడేళ్లుగా 9మంది లైంగిక దాడులు- వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తామని బెదిరింపులు
ప్రేమ ఉచ్చులో పడేసి మైనర్పై దారుణాలు- వీడియోలు వైరల్ చేస్తామని బెదిరింపులు- తొమ్మిది మంది యువకులపై కేసు నమోదు
Published : April 18, 2026 at 10:40 PM IST
Sexual Assaults On Minor : గుజరాత్లోని ఖేడా జిల్లాలో ఒక హృదయ విదారక ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 17 ఏళ్ల మైనర్ను ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసి, మూడేళ్ల పాటు తొమ్మిది మంది యువకులు లైంగికంగా వేధించిన ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనపై ఖేడా టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఇప్పటికే ఎనిమిది మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. మరో నిందితుడు పరారీలో ఉండగా, అతడి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఖేడా తాలూకాలోని ఒక గ్రామానికి చెందిన పరవేజ్ అన్వర్ ఖాన్ అలియాస్ మునవ్వర్ ఖాన్ పఠాన్ అనే యువకుడు ఈ ఘటనలో ప్రధాన నిందితుడు. అతడు బాధిత బాలికను ప్రేమ పేరుతో వలలో పడేశాడు. తర్వాత తన స్నేహితులతో కలిసి బాలికను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ, ఆమెపై దారుణాలకు పాల్పడ్డాడు. నిందితులు బాలికను వేరువేరు ప్రదేశాలకు పిలిచి, ఆమెతో బలవంతంగా లైంగిక దాడులు జరిపారు. ఈ ఘటనలు ఒక్కసారి కాదు, మూడేళ్ల పాటు పదే పదే కొనసాగినట్టు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ సమయంలో బాలికకు సంబంధించిన అశ్లీల ఫొటోలు, వీడియోలు తీసి, వాటిని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తామని బెదిరిస్తూ ఆమెను తమ నియంత్రణలో ఉంచారు.
మానసికంగా, శారీరకంగా తీవ్రంగా
బాలికపై 2023 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలో లైంగిక దాడులు కొనసాగినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. బాలికను ప్రాణహాని భయంతో పాటు అవమానభయంతో కూడా బెదిరిస్తూ నిందితులు ఆమెపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడినట్టు సమాచారం. ఈ ఘటనల వల్ల మానసికంగా, శారీరకంగా తీవ్రంగా నష్టపోయిన బాధితురాలు చివరకు తన కుటుంబ సభ్యులకు ఈ విషయం వెల్లడించింది. కుటుంబ సభ్యులు ఈ ఘటన గురించి తెలుసుకున్న వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కొన్ని సామాజిక సంస్థల సహకారంతో ఖేడా టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు నమోదు చేశారు.
స్థానికుల ఆగ్రహం తగ్గేందుకు!
ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు తొమ్మిది మంది నిందితులపై పోక్సో చట్టంతో పాటు సామూహిక అత్యాచారం తదితర సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు వేగంగా స్పందించి, కేసులో ఎనిమిది మంది నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న మరో నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటుచేసి శోధన కొనసాగిస్తున్నారు. అరెస్టైన నిందితులను గ్రామంలో ప్రదర్శనగా తీసుకెళ్లినట్టు సమాచారం. ఈ చర్యతో స్థానిక ప్రజల్లో కొంత ఆగ్రహం తగ్గిందని తెలుస్తోంది.
కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్
ఈ ఘటనపై జిల్లా ఎస్పీ విజయ్ పటేల్ స్పందిస్తూ, "ఈ కేసులో అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టాం. మైనర్ను తొమ్మిది మంది యువకులు బ్లాక్మెయిల్ చేసి, వేర్వేరు ప్రదేశాలకు పిలిచి లైంగిక దాడులకు పాల్పడ్డారు. పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి, ఇప్పటివరకు ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్ చేశాం. మిగిలిన నిందితుడిని త్వరలోనే పట్టుకుంటాం" అని తెలిపారు. ఈ ఘటన బయటకు రావడంతో మొత్తం ప్రాంతంలో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. మహిళా భద్రతపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది. మైనర్లపై జరుగుతున్న లైంగిక దాడులను అరికట్టడానికి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఇకపోతే, బాధితురాలికి న్యాయం జరగాలని, నిందితులకు కఠిన శిక్ష విధించాలని సామాజిక వర్గాలు కోరుతున్నాయి. పోలీసులు కూడా ఈ కేసును అత్యంత ప్రాధాన్యంగా తీసుకుని, త్వరితగతిన దర్యాప్తు పూర్తి చేసి న్యాయం జరిగేలా చర్యలు చేపడుతున్నట్టు తెలిపారు. ఈ దారుణ ఘటన మరోసారి సమాజంలో మైనర్ల భద్రత, సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగం వంటి అంశాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది.
మైనర్కు కారు ఇచ్చిన తండ్రికి మూడేళ్ల జైలు- రూ.25,000 ఫైన్
గర్భం ఉంచాలా? తుంచాలా? అనేది మహిళల ఇష్టం- మైనర్లను అస్సలు బలవంతం చేయలేం: సుప్రీం కోర్టు