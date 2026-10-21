పేద పిల్లలకు 'మైమ్' శిక్షణ- గురుదక్షిణగా కేవలం ఒక్క రూపాయే- ఎవరో తెలుసా?
బంగాల్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు. ఒక్క రూపాయి గురుదక్షిణగా తీసుకుని పేద విద్యార్థులకు 'మైమ్' నేర్పిస్తున్నారు.
Published : October 21, 2026 at 8:56 PM IST
Bengal Mime Artist Dheeraj : తీవ్ర పేదరికం కారణంగా ఎనిమిదో తరగతితోనే ఆయన చదువు ఆగిపోయింది. కుటుంబ పోషణ, పొట్టకూటి కోసం తన తండ్రి నడిపే సైకిల్ రిపేరు దుకాణంలో పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు. అయినా ఆయన నిరాశ చెందలేదు. స్కూల్ మానేసిన ఎంతో మంది పిల్లలకు 'మైమ్' కళను నేర్పిస్తున్నారు. అందుకు గురు దక్షిణగా రూపాయే తీసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ 'మైమ్' అంటే ఏమిటి? ఆ విద్యను నేర్పిస్తున్న గురువు పేరేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
'మైమ్' అంటే ఏమిటి?
'మైమ్' అంటే మూకాభినయం అన్నమాట. మాటలు లేకుండా ప్రదర్శించే ఒక కళారూపం. మైమ్ ఆర్టిస్టులు మాటలకు బదులుగా కేవలం బాడీ లాంగ్వేజ్, హావభావాలు, ముఖ కవళికలను ఉపయోగించి యాక్ట్ చేస్తారు. భారత్తో పాటు అనేక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో 'మైమ్' ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. కొన్ని దేశాల్లో ప్రత్యేక అవసరాలు లేదా వైకల్యాలు ఉన్న వ్యక్తులతో కమ్యూనికేషన్ సులభతరం చేయడానికి మైమ్ కళాకారుల సేవలను కూడా వినియోగిస్తున్నారు.
30 ఏళ్ల క్రితం ట్రైనింగ్ సెంటర్ ప్రారంభం
1996లో ధీరజ్ తన ఇంటి వరండాలో కొద్దిమంది పిల్లలతో 'మైమ్' శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. రైలు పట్టాల పక్కన ఉన్న మురికివాడల్లో నివసించే పిల్లలు ఎక్కువగా అక్కడికి వచ్చేవారు. పేద కుటుంబాలకు చెందిన పిల్లలకు నెలకు కేవలం ఒక రూపాయి నామమాత్రపు రుసుముతో అతడు మైమ్ను నేర్పించడం మొదలుపెట్టారు. గత 30 ఏళ్ల కాలంలో ఈ చిన్న మైమ్ ట్రైనింగ్ కేంద్రం కాస్త ఇప్పుడొక పెద్ద సంస్థగా మారిపోయింది. దాని పేరు 'ఇమోన్ మైమ్ సెంటర్'. ప్రస్తుతం 'ఇమోన్ మైమ్ సెంటర్'లో 250 మందికి పైగా విద్యార్థులు మైమ్ శిక్షణ పొందుతున్నారు. వీరిలో చాలా మంది పని మనుషులుగా వర్క్ చేస్తున్నవారు, స్థానిక రైళ్లలో వేరుశనగలు వంటి అమ్ముకుంటున్నవారు ఉన్నారు. కొందరు బడి మానేసిన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ధీరజ్ నేర్పించే ఈ 'మైమ్' శిక్షణ ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని పలు పాఠశాలల్లో పాఠ్యప్రణాళికలో కూడా భాగమైంది.
పొరుగు దేశాలకు పాకిన ధీరజ్ క్రేజ్
ధీరజ్ ఇప్పటికే కోల్కతాలోని సిటీ కాలేజీలో, బ్యారక్పుర్లోని స్వామి వివేకానంద విశ్వవిద్యాలయంలో మైమ్ శిక్షణా తరగతులు నిర్వహించారు. ఇప్పుడు కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయంతో సహా పలు యూనివర్సిటీల నుంచి మైమ్ క్లాసులు నిర్వహించమని ధీరజ్కు ఆహ్వానాలు అందాయి. మైమ్ బోధనలో ధీరజ్ నైపుణ్యం రాష్ట్ర సరిహద్దులను దాటి విస్తరించింది. ఇటీవల అసోం, త్రిపురలలో ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానికి, మైమ్ను బోధించడానికి ధీరజ్ను ఆహ్వానించారు. దేశ జాతీయ రాజధాని దిల్లీ నుంచి కూడా ధీరజ్కు ఒక ఆహ్వానం అందింది. కాగా, మైమ్ శిక్షణ కోసం కృషి చేసినందుకుగానూ ధీరజ్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'నాట్యగురు' అనే బిరుదును కొన్నాళ్ల క్రితం ప్రదానం చేసింది. తన జీవితంలో పడ్డ కష్టాలను మైమ్ కళాకారుడు ధీరజ్ ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు.
"పేదరికం కారణంగా నేను నా చదువును కొనసాగించలేకపోయాను. ఎనిమిదో తరగతిలోనే బడి మానేయాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఒక సైకిల్ రిపేరు షాపులో పని చేయడం మొదలుపెట్టాను. అప్పట్లో తరచుగా అనిపించేది, నేను జీవితాంతం ఇలాగే గ్యారేజీలో పనిచేసేవాడిగా ఉండిపోతానా అని. నా మనసులో ఎన్నో కలలు ఉండేవి. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు నటన అంటే చాలా ఆసక్తి. అందుకే వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన పిల్లల కోసం 'మైమ్' నేర్పించే ఒక చిన్న శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించాను. గత 30 ఏళ్లుగా చాలా మందికి ఈ కళను నేర్పించాను. ఈ కళను జాతీయ స్థాయిలో ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావాలన్నదే నా కల. అందుకు సరైన సమయం, అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను."
- ధీరజ్
తన తండ్రి వ్యాన్ డ్రైవర్ అని ధీరజ్ దగ్గర మైమ్ శిక్షణ తీసుకుంటున్న రిత్విక షిల్ అనే విద్యార్థిని చెప్పింది. తనకు యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలని చాలా ఆశగా ఉందని చెప్పింది. అందుకే ధీరజ్ దగ్గర మైమ్ నేర్చుకుంటున్నానని వెల్లడించింది. పెద్దయ్యాక తాను కూడా ఇతరులకు ఈ కళను నేర్పించాలనుకుంటున్నానని స్పష్టం చేసింది.
'ఆందోళనలు హింసకు దారితీస్తాయి'- CJP నేతల కేసు విచారణలో ఫ్రాన్స్ అల్లర్లను ప్రస్తావించిన హైకోర్టు
రాయిలకు ప్రాణం పోస్తున్న ప్రసిద్ధ శిల్పి 'మాణిక్'- ఈయన కళాఖండాలకు దేశ, విదేశాల్లో ఫుల్ డిమాండ్