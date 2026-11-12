సన్యాసినిగా మారనున్న 18ఏళ్ల యువతి- కోట్లాది రూపాయల ఆస్తి, లగ్జరీ లైఫ్ను వదులుకుని!
18 Years Girl Jain Monk In Ratlam : మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఓ యువతి రూ.కోట్ల విలువైన ఆస్తులు, సుఖవంతమైన జీవితాన్ని త్యజించి జైన మతంలో సన్యాస దీక్ష స్వీకరించడానికి సిద్ధమైంది.
Published : November 12, 2026 at 8:35 PM IST
ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది యువత ఖరీదైన ఫోన్, బైక్ అంటూ విలాసవంతమైన జీవితాన్ని కోరుకుంటున్నారు. అప్పు చేసి అయినా సరే తమకు నచ్చింది కొనేస్తున్నారు. అందుకు కుటుంబ సభ్యులలైనా ఇబ్బంది పెట్టేందుకు వెనకాడట్లేదు. కానీ, మధ్యప్రదేశ్లోని రత్లామ్కు చెందిన 18 ఏళ్ల యువతి ప్రియల్ కొఠారి మాత్రం అందుకు భిన్నమైన మార్గంలో నడిచింది. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని, కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఆస్తులను త్యజించి జైన మతంలో సన్యాస మార్గాన్ని (దీక్ష) ఎంచుకుంది. ఈ క్రమంలో ప్రియల్ కొఠారి గురించి 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం.
ఆశ్చర్యపర్చిన యువతి నిర్ణయం
రత్లామ్కు చెందిన వ్యాపారవేత్త కుమార్తె ప్రియల్ కొఠారి. ఆమె తండ్రికి కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ వాటిని ప్రియల్ కోరుకోలేదు. కోట్లాది రూపాయల సంపదను, వ్యక్తిగత బంధాలను, లౌకిక అనుబంధాలను విడిచిపెట్టి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి అడుగుపెట్టాలని నిర్ణయించుకుంది. ఇంత చిన్న వయసులో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని వదిలి సన్యాస దీక్షను చేపట్టాలని నిశ్చయించుకుంది. పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసి కళాశాలకు వెళ్లడం, ఆధునిక విలాసాలను ఆస్వాదించడం వంటివి చేయకుండా దీక్షా మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. ఆ యువతి నిర్ణయం అందర్నీ ఆశ్చర్యపర్చడమే కాకుండా, ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది.
'చిన్నప్పటి నుంచి మతంపై తోతైన విశ్వాసం'
ప్రియల్ కొఠారి రత్లామ్లో సుప్రసిద్ధులైన బంగారం, వెండి వ్యాపారుల కుటుంబానికి చెందిన యువతి అని ‘సాధుమార్గి జైన్ సంఘ్‘కు చెందిన ప్రితేశ్ గడియా తెలిపారు. చిన్నప్పటి నుంచే మతపరమైన విద్య, జైన మతంపై ఉన్న లోతైన విశ్వాసం కారణంగా ప్రియల్ తన తల్లిదండ్రులకు సన్యాస దీక్ష తీసుకోవాలనే తన కోరికను వ్యక్తం చేసిందన్నారు. వారు కూడా తమ కుమార్తె నిర్ణయానికి అంగీకారం తెలిపారని అన్నారు. దీక్షా ప్రక్రియలో భాగంగా ఎవరైనా వ్యక్తి తన లౌకిక బంధాలన్నింటినీ అంటే కుటుంబ సంబంధాలను, అనుబంధాలను, చివరికి తన పేరును కూడా వదులుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. దీక్షా కార్యక్రమం, దానికి ముందు జరిగే ఆచారాలన్నీ ఎంతో ఉత్సాహంతో, ఆనందంగా జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. కోట్లాది రూపాయల సంపదను వదిలేసి, ప్రియల్ కొఠారి ఇప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి అడుగుపెడుతోందని వివరించారు.
14న సన్యాసినిగా మారనున్న ప్రియల్
రాజస్థాన్లోని బికనేర్లో నవంబర్ 14న ప్రియల్ కొఠారి సన్యాస దీక్షను స్వీకరించనుంది. లౌకిక బంధాలను, భౌతిక సంపదను పరిత్యజించి, సాధ్విగా సంయమనంతో కూడిన జీవన మార్గాన్ని ఎంచుకోనుంది. జైన మునులు రామ్లాల్ మహారాజ్సా, రాజేశ్ముని మహారాజ్సాల మార్గదర్శకత్వంలో పవిత్ర దినమైన జ్ఞాన పంచమి నాడు ఈ సన్యాస మార్గంలోకి అడుగుపెట్టనుంది. అంతకుముందు రత్లామ్లో ప్రియల్ కోసం 'వర్షిదాన్' (దీక్షా పూర్వక ఊరేగింపు) నిర్వహించగా, ఈ కార్యక్రమంలో వేలాది మంది ప్రజలు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రియల్ తన పేరు, కుటుంబ సంపదలు, ప్రాపంచిత వస్తులను త్యాగం చేసింది.
సన్యాసిగా మారిన యువ సైంటిస్ట్
కొన్నాళ్ల క్రితం ప్రియల్ కొఠారి స్వరాష్ట్రమైన మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ప్రన్సుఖ్ కాంతేడ్(28) సన్యాస దీక్ష తీసుకున్నాడు. జినేంద్ర ముని వద్ద జైన సన్యాస దీక్షను స్వీకరించాడు. ఈ కార్యక్రమానికి 53 మంది జైన సాధువులు హాజరు అయ్యారు. అదే రోజు ప్రన్సుఖ్తో పాటు మరో ఇద్దరు యువకులు సన్యాస దీక్షను స్వీకరించారు. నిరాండంబర జీవితాన్ని గడిపేందుకు ప్రన్సుఖ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన ప్రన్సుఖ్ 2016లో ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికాకు వెళ్లాడు. ఏడాదిన్నర చదివిన తర్వాత డేటా సైంటిస్ట్గా ఉద్యోగం సంపాదించాడు. అతడి జీతం ఏడాదికి అక్షరాలా రూ.1.25 కోట్లు అన్నమాట. అయితే ఆ ఉద్యోగం, జీతం, విలాసవంతమైన జీవితం ప్రన్సుఖ్కు సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు. అందుకే తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి జైన సన్యాసిగా మారాడు.
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