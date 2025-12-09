దేశంలోనే తొలి 'హెరిటేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యూజియం'- జాతీయ వారసత్వంగా ఆయన హాబీ!
తరుణ్ థక్రాల్ హాబీకి ఫలితం 'హెరిటేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యూజియం'
Published : December 9, 2025 at 6:56 PM IST
Heritage Transport Museum Gurgaon : ఒక మంచి హాబీ జీవిత ప్రయాణంలో కీలక భాగంగా మారిపోతుంది. కొందరు తమ హాబీతో చరిత్ర సృష్టిస్తారు. ఓ వ్యక్తి తన హాబీని ఏకంగా జాతీయ వారసత్వంగా మార్చాడు. పాతతరం వింటేజ్ కార్లను సేకరించి భద్రపరిచే ఆయన హాబీకి ప్రభుత్వం కూడా ఆర్థిక మద్దతును అందించింది. దీంతో 1930 - 1970 మధ్యకాలంలో భారత మార్కెట్లోకి వచ్చిన వింటేజ్ కార్లతో దేశంలోనే మొట్టమొదటి 'హెరిటేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యూజియం' ఏర్పాటైంది. తరుణ్ థక్రాల్కు ఈ హాబీ దిశగా ప్రేరణ ఇచ్చిన అంశమేది? తన కాస్ట్లీ హాబీని ఆయన ఎలా సాకారం చేయగలిగారు? విశిష్టమైన వింటేజ్ కార్ల కలెక్షన్తో మ్యూజియం ఏర్పాటు ఎలా జరిగింది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దిల్లీ సమీపంలోని గురుగ్రామ్లో ఉన్న సోహ్నా రోడ్లో వింటేజ్ కార్లతో హెరిటేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యూజియం ఉంది. ఈ కేటగిరీలో మనదేశంలో ఏర్పాటైన తొలి మ్యూజియం ఇదే కావడం విశేషం. దీని ఏర్పాటు వెనుక ఓ వ్యక్తి శ్రమ, అభిరుచి, పట్టుదల దాగి ఉన్నాయి. అతడే తరుణ్ థక్రాల్. దిల్లీకి చెందిన ఆయన బాల్యం నుంచే పాత వస్తువులు, వాహనాలను సేకరించి భద్రపరిచేవారు. కాలక్రమంలో తరుణ్ థక్రాల్కు వింటేజ్ కార్ల సేకరణపై ఆసక్తి పెరిగింది. ఈవిధంగా అలనాటి మేటి కార్లను సేకరించే మహా కసరత్తును ఆయన ప్రారంభించారు.
తొలి వింటేజ్ కారును అలా సేకరించాను
''తొలిసారిగా నేను సేకరించిన ఓ వింటేజ్ కారు గురించి ఇప్పటిదాకా మర్చిపోలేదు. రాజస్థాన్లోని రామ్గఢ్లో 1932 మోడల్కు చెందిన షెవ్రొలెట్ ఫైటన్ కారు ఉందని తెలిసింది. ఆ కారు లాహోర్ ప్రెసిడెన్సీకి చెందిందని చెప్పారు. నేను స్వయంగా దాన్ని కొనడానికి రామ్గఢ్కు వెళ్లాను. యజమాని ఆ కారును షెడ్డు కింద కాకుండా, బహిరంగ ప్రదేశంలో పార్క్ చేసి ఉంచాడు. ఎండకు కారు టైర్లు, రబ్బరు భాగాలు, సీటు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. కారు ఫ్రేమ్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఇంజిన్ ఏ మాత్రం చెక్కుచెదరలేదు. ఎలాగోలా ఆ కారును కొని, ట్రక్కులో దిల్లీకి తీసుకొచ్చాను. అనంతరం ఆ కారుకు అవసరమైన విడిభాగాల వివరాలతో లిస్టును తయారు చేశాను. దాని ఆధారంగా ఆర్డర్ ఇచ్చి, అమెరికా నుంచి విడిభాగాలన్నీ తెప్పించాను. వాటితో రిపేర్ చేయించి, షెవ్రొలెట్ ఫైటన్ కారును తిరిగి నడిచే స్థితికి తీసుకొచ్చాను. నేను కార్లను కూడా మనుషుల్లాగే భావిస్తాను. దాదాపు ఏడాది పాటు శ్రమించి షెవ్రొలెట్ ఫైటన్ కారుకు మళ్లీ ప్రాణం పోసినందుకు చాలా సంతోషం కలిగింది'' అని తరుణ్ థక్రాల్ అలనాటి జ్ఞాపకాన్ని నెమరువేసుకున్నారు.
100కుపైగా వింటేజ్ కార్లు : మరమ్మతులు, నిర్వహణ ఇలా
తరుణ్ థక్రాల్ ఏర్పాటు చేసిన హెరిటేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యూజియంలో 100కుపైగా వింటేజ్ కార్లు ఉన్నాయి. వాటిలో దాదాపు 60 వింటేజ్ కార్లు పనిచేసే స్థితిలోనే ఉన్నాయి. వ్యయప్రయాసలకు ఓర్చుకొని ఈ అన్ని కార్లకు తరుణ్ మరమ్మతులు చేయించారు. వాటన్నింటిని మళ్లీ పనిచేసే స్థితికి తీసుకొచ్చారు. మిగతా 40 కార్ల పునరుద్ధరణ పనులు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి. ఈ మ్యూజియంలోని ప్రతీకారుకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది. వాటన్నింటిని కంటికి రెప్పలా తరుణ్ నిర్వహిస్తుంటారు. వర్కింగ్ కండీషన్లో ఉండేలా ఎప్పటికప్పుడు వాటికి తగిన మరమ్మతులు, సర్వీసింగ్ చేయిస్తుంటారు. మొదట్లో కొందరు మెకానిక్లతోనే ఈ అన్ని కార్లకు రిపేరింగ్స్ చేయించేవారు. ఇప్పుడు ఇందుకోసం వింటేజ్ కార్ల స్పెషలిస్ట్ మెకానిక్లను రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు. ధరను ఏ మాత్రం లెక్క చేయకుండా, మ్యూజియంలోని అన్ని పాతతరం కార్ల విడి భాగాలను అమెరికా, యూకే, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, జపాన్, దక్షిణ కొరియా నుంచి తెప్పించి స్టాక్ చేయిస్తున్నారు. ఈ వింటేజ్ కార్లు ఎలక్ట్రానిక్ రకానివి కాదు. అవి పూర్తిగా మెకానికల్ కార్లు. ఒక్కసారి రిపేర్ అయితే ఏళ్ల తరబడి పెద్దగా సమస్యలు రావు.
ప్రభుత్వ సహాయంతో రవాణా మ్యూజియం
తన హాబీకి రెక్కలు తొడిగే దిశగా తరుణ్ థక్రాల్ 12 ఏళ్ల క్రితం కీలక ముందడుగు వేశారు. 1930 - 1970 మధ్యకాలం నాటి వింటేజ్ కార్లతో మ్యూజియం ఏర్పాటు ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. భారతదేశంలో మరెక్కడా రవాణా మ్యూజియం లేదని వివరించారు. తాను సేకరించిన వింటేజ్ కార్లతో ఆ మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని విన్నవించారు. తరుణ్ అభిరుచిని, మ్యూజియం ఏర్పాటు కోసం ఆయన చేస్తున్న ప్రయత్నాలను నాటి ప్రభుత్వం అభినందించింది. ఇందుకోసం ఆయనకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించింది. ఈవిధంగా 2013 డిసెంబరులో అద్భుతమైన హెరిటేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యూజియం ఏర్పాటైంది.
చరిత్రను పరిరక్షించే మార్గంగా హాబీని చూశాను : తరుణ్ థక్రాల్
''భవిష్యత్ తరాలకు భారతదేశ రవాణా రంగం ప్రస్థానం, చరిత్రను తెలియజేయాలి అనేది నా లక్ష్యం. అందుకే రవాణా మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేశాను. నా హాబీ, పట్టుదల వల్లే దీని ఏర్పాటు సాధ్యమైంది. నేను నా హాబీని ఒక వినోదంలా చూడలేదు. రవాణా రంగ చరిత్రను పరిరక్షించే అవకాశమున్న మార్గంగా దాన్ని చూశాను. అందుకే వింటేజ్ కార్ల మ్యూజియం ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు పడ్డాయి. అలనాటి మేటి వింటేజ్ కార్లకు జీవంపోసి ఈ మ్యూజియంలో ప్రదర్శనకు ఉంచాను. ఒకప్పుడు మనదేశంలో రోడ్లు ఇరుకుగా, వాహనాలు తక్కువగా ఉండేవి. ఇప్పుడు రోడ్లు వెడల్పుగా, వాహనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నగరాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్లు సర్వసాధారణంగా మారాయి. నాటితో పోలిస్తే నేటితరం వాహనాల్లో కొత్త టెక్నాలజీ, కొత్త ఫీచర్లు ఉంటున్నాయి'' అని తరుణ్ థక్రాల్ పేర్కొన్నారు.