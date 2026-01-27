ETV Bharat / bharat

Artist Prasad Bharadwaj
Artist Prasad Bharadwaj (Etv Bharat)
Gamaka reciting Asia book of record : దృఢసంకల్పం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపించారు శివమొగ్గ తాలూకా హోసహళ్లి నివాసి ప్రసాద్ భరద్వాజ్. ప్రాచీన కళ అయిన 'గమక'ను వరుసగా 24 గంటల పాటు ఆలపించి, ఆయన 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్' మరియు 'ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో తన పేరును లిఖించుకున్నారు.

గురువుకు తగ్గ శిష్యుడు:
హోసహళ్లికి చెందిన కేశవమూర్తి గమక కళలో ప్రావీణ్యం సంపాదించి, అనేక మంది శిష్యులకు ఈ విద్యను నేర్పించారు. ఆయన సేవలను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనను 'పద్మశ్రీ' పురస్కారంతో గౌరవించింది. కేశవమూర్తి రేడియోలో గమక గానం చేసేవారు. ప్రధానంగా కర్ణాటకలో మాత్రమే కనిపించే ఈ కళలో అతికొద్ది మంది మాత్రమే ప్రావీణ్యం కలిగి ఉండగా, ప్రసాద్ భరద్వాజ్ వారిలో ఒకరు. పద్మశ్రీ కేశవమూర్తి శిష్యుడిగా ఆయన ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.

రికార్డు సాధన ఇలా!
అంతరించిపోతున్న గమక కళను సంరక్షించాలని, అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రసాద్ ఈ సాహసానికి పూనుకున్నారు. శివమొగ్గలోని రవీంద్రనగర్ గణపతి దేవాలయం ఈ అద్భుత ఘట్టానికి సాక్షిగా నిలిచింది. గమక గానాన్ని 24 గంటల పాటు కెమెరాల నిఘాలో రికార్డ్ చేసి, ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి పర్యవేక్షించారు. నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి గంటకు 5 నిమిషాల విరామం మాత్రమే ఇచ్చారు. ప్రసాద్ భరద్వాజ్​ సాధించిన ఈ ఘనతను ప్రకటించడానికి ఆసియా బుక్ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​ నుంచి ఒకరు, ఇండియా బుక్​ ఆఫ్ రికార్డ్స్​ నుంచి ఒక ప్రతినిధి శివమొగ్గకు వచ్చారు. ప్రసాద్​ భరద్వాజ్​ పట్టుదలను గుర్తించిన రికార్డు సంస్థల ప్రతినిధులు అక్కడికక్కడే ఆయనకు సర్టిఫికెట్ అందజేసి గౌరవించారు. గతంలో ఆయన 8 గంటలు, 10 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా పాడడానికి శిక్షణ పొందారు.

Prasad Bharadwaj recieved records
ప్రసాద్​ భరద్వాజ్ సాధించిన రికార్డులు (ETV Bharat)

గమక కళా చరిత్ర
ఈ సందర్భంగా శివమొగ్గ జిల్లా గమక కళా పరిషత్ అధ్యక్షుడు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి మాట్లాడుతూ ఈ గానం నేపథ్యం గురించి వెల్లడించారు. "గమక అనేది అత్యంత ప్రాచీనమైన కళ. ఇది రామాయణ కాలంలో పుట్టింది. శ్రీరాముని ఆస్థానంలో లవకుశులు రాముని చరిత్రను గానం చేసినప్పుడే ఈ కళ ఆవిర్భవించింది. పాత కన్నడ కవులైన పంప, రన్న, కుమారవ్యాస, లక్ష్మీశ రాసిన పద్యాలను గమక కళాకారులు రాగయుక్తంగా పాడుతుంటే, వ్యాఖ్యాతలు వాటి అర్థాన్ని వివరిస్తారు. ఇది కన్నడ సాహిత్యానికి ఒక విశిష్టమైన గుర్తింపును తెచ్చింది" అని వివరించారు.

Records of Prasad Bharadwaj
ప్రసాద్ భరద్వాజ్ పొందిన రికార్డులు (ETV Bharat)

ప్రశంసల జల్లు
గమక కళా పరిషత్ ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీలక్ష్మి శాస్త్రి మాట్లాడుతూ, "ప్రసాద్ పాడుతుంటే సాక్షాత్తూ కేశవమూర్తి స్వయంగా పాడుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. నృత్యంలో హావభావాలతో ప్రదర్శించవచ్చు. కానీ గమకలో కేవలం గొంతుతో, లయబద్ధంగా, శ్రుతి తప్పకుండా పాడటం చాలా కష్టం. స్వరం కొంచెం మారినా ఇబ్బంది అవుతుంది. 'గమకం'లో ఇలా ఎవరూ రికార్డ్ సృష్టించలేదు. అటువంటిది 24 గంటల పాటు పాడటం గొప్ప స్ఫూర్తిదాయకం" అని కొనియాడారు.

కీర్తి కోసం కాదు!
తన సాధించిన ఘనతపై ప్రసాద్ భరద్వాజ్ స్పందిస్తూ, "ఈ విజయం నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఇది నా వ్యక్తిగత కీర్తి కోసం కాదు, అంతరించిపోతున్న గమక కళను తర్వాతి తరానికి అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ రికార్డు సృష్టించాను. మా గురువు కేశవమూర్తి గారి ఆశీస్సులు, నా శిష్యుల సహకారం వల్లే ఇది సాధ్యమైంది" అని తెలిపారు.

Prasad Bharadwaj recieving the record
ఆసియా బుక్ ఆఫ్​ రికార్డు అందుకుంటున్న ప్రసాద్​ భరద్వాజ్ (ETV Bharadwaj)

