24ఏళ్లుగా గంగా జలాన్ని సేకరించడమే 'అరవింద్​' హాబీ- ఎందుకో తెలుసా?

గంగమ్మ పట్ల విశ్వాసం, భక్తి ఆయన్ను ఆ విధంగా మలిచాయా? 24 ఏళ్ల నుంచి జలాలను ఎందుకు సేకరిస్తున్నారు? పూర్తి కథనం మీకోసం!

A Man Collection Ganga River
A Man Collection Ganga River (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 23, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Man Ganga River Water Collection : కొంతమందికి పాత నాణేలు లేదా వస్తువులు సేకరించడం హాబీగా ఉంటుంది. అలా సేకరించిన వాటితో సంతృప్తి చెందుతారు. వాటిని భద్రపరచడానికి ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటారు. అంతేకాదు ఎప్పటికప్పుడు వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఉత్తరాఖండ్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి కూడా ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచారు. అందరికన్నా భిన్నంగా ఆలోచించిన ఆయన, పవిత్ర గంగా జలాన్ని సేకరిస్తున్నారు.

హోటల్‌ నిర్వాహకుడైన అరవింద్‌ కుడియాల్‌ అనే వ్యక్తి ఉత్తరకాశీకి చెందిన వారు. ఆయన కొన్నేళ్లు క్రితం గంగా జలం సేకరించడాన్ని తన అభిరుచిగా మలచుకున్నారు. అంతేకాదు ఒక గుటక గంగా జలంతోనే ఆయన రోజు ప్రారంభమవుతుందట. మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆయన 24 ఏళ్ల నుంచి వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న జలాలను సేకరించి ప్లాస్టిక్‌ డబ్బాల్లో నిల్వ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ప్రతి దానిపై తేదీ తదితర వివరాలు నమోదు చేసి, ఉత్తరకాశీలోని తన హోటల్ రిసెప్షన్‌లో ఉంచారు. మరి ఆ స్టోరీ ఏంటి? ఆయన ఎవరు? ఎందుకు నదీ జలాలను సేకరిస్తున్నారు? సేకరించిన వాటిని ఏం చేస్తున్నారు? తెలుసుకుందామా?

Man Ganga River Water Collection
అరవింద్ కుడియాల్ (ETV Bharat)

ప్రతి సంవత్సరం గంగోత్రి వెళ్లి జలాలు సేకరణ!
ఈ సందర్భంగా గంగమ్మ పట్ల విశ్వాసం, భక్తి అనేవి తన తండ్రి దివంగత దర్శన్‌లాల్ కుడియాల్ నుంచి వచ్చాయని అరవింద్​ కుడియాల్​ పేర్కొన్నారు. ఆయన తండ్రి రోజూ విశ్వనాథ్ ఆలయంలోని శివలింగంపై గంగా జలాన్ని అభిషేకం చేసే వారని గుర్తుచేసుకున్నారు. 2002 నుంచి 2025 వరకు ప్రతీ సంవత్సరం ఆయన అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా గంగోత్రి పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తానని చెప్పారు. అక్కడ ఉన్న గంగా నదీ జలాలను సేకరించి డబ్బాలో నిల్వ ఉంచినట్లు తెలిపారు. మతపరమైన ఆచారాల కోసం ఎవరైనా ఈ నీళ్లను అడిగితే వారికి అందజేస్తుంటానని చెప్పారు. ఆయన వద్ద మానస సరోవరం, లద్దాఖ్‌లోని పాంగాంగ్‌ సరస్సు, గంగా సాగర్, అమృత్‌సర్, బద్రీనాథ్, పంచ జ్యోతిర్లింగాలు, రామేశ్వరంలోని బావుల నీళ్లు కూడా ఉన్నట్లు అరవింద్​ వెల్లడించారు.

ఒక గుటక గంగా జలంతోనే తన రోజు ప్రారంభమవుతుందట!
తన రోజు ప్రారంభం ఒక గుటక గంగా జలంతోనే మొదలవుతుందని చెప్పారు అరవింద్. ఇక నీటి నాణ్యత విషయానికి వస్తే 2002లో ఉన్నట్లే ఇప్పటికీ ఉందని తెలిపారు. అయితే 2019లో, ఆయన మామ మరణించడం వల్ల, 2020లో కొవిడ్​ మహమ్మారి కారణంగా, తాను గంగోత్రి పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించలేకపోయానని చెప్పుకొచ్చారు.

గంగాజలంతో ఇన్ని లాభాలంట!
సనాతన ధర్మంలో, గంగా జలాన్ని అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. గంగా నది స్నానం ఆచరించడం వల్ల పాపాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని, అదే విధంగా జీవితాన్ని శుద్ధి అవుతుందని చాలా మంది నమ్మకం. దీన్ని ఎక్కువగా పూజల్లో, శుభకార్యాల్లో ఉపయోగిస్తారు. గంగా నదిలో స్నానం చేయడం వల్ల మోక్షం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. ఇంకా, గంగా జలం ఎన్నటికీ చెడిపోదని, ప్రతికూల శక్తులను తొలగిస్తుందని విశ్వాసం. సానుకూల శక్తులు ఇవ్వడం, ఇంటిని శుద్ధి చేయడం, సంక్షోభాలను నివారించడంలో గంగా జలం ఎంతో మేలు అన్ని అనేక మంది నమ్ముతారు.

