ఇంటిపై కప్పుపై 'స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ' విగ్రహం- ప్రజల ఫోకస్ అంతా దానివైపే!
ఎన్నారై చూపిన ప్రత్యేక చొరవ- రూ.3 లక్షల ఖర్చుతో 'స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ' విగ్రహం ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తి- విగ్రహం వద్ద ఫొటోలు దిగుతూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులు
Published : March 24, 2026 at 12:34 PM IST
Statue Of Liberty At Roof Of House : అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరం అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చేది 'స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ'. దీన్ని అమెరికాకు ఫ్రాన్స్ బహూకరించిన సంగతి విదితమే. అయితే, న్యూయార్క్ నగరంలో పర్యటకులను ఎంతగానో ఆకర్షించే ఈ విగ్రహం ఇప్పుడు ఇండియాలోనూ దర్శనమిస్తోంది. ఇదేంటని అనుకుంటున్నారా? అవును మీరు విన్నది నిజమే. పంజాబ్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి (ఎన్ఆర్ఐ) తరచూ అమెరికాకు వెళ్లివస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో న్యూయార్క్లో స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని ఎంతగానో ఆకర్షితులయ్యారు.
అయితే, తన సొంత ఊరిలో కూడా అలాంటి విగ్రహం ఉండాలని భావించారు ఆ ఎన్నారై. దీంతో ఏకంగా తన ఇంటిపైనే దాదాపు రూ.3 లక్షల ఖర్చు పెట్టి స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఈ విషయం తెలుసుకున్న చాలా మంది దాన్ని చూడటానికి ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఆ విగ్రహం వద్ద ఫొటోలు సైతం దిగుతూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి ఈ స్టోరీ ఏంటో పూర్తి కథనం చదివి తెలుసుకుందాం.
ఇంటిపై కప్పుపై 'స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ' నిర్మాణం
జలంధర్ నగరానికి చెందిన గుర్జిత్ సింగ్ గత 26 ఏళ్లుగా అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో నివసిస్తున్నారు. అక్కడ తనకు కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ ఉందని చెబుతున్నారు. అయితే, అక్కడికి వెళ్లిన ప్రతీసారి స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని చూసేందుకు ఎక్కువ ఆసక్తిని కనబరిచే వాడినని చెప్పారు. అయితే, న్యూయార్క్ నగరం మొత్తానికి స్వేచ్ఛా విగ్రహమైన స్టాచ్యూను తన ఇంటి పైకప్పుపైనే ప్రతిష్టించాలని భావించారు. ఈ నేపథ్యంలో జలంధర్లోని కిషన్పురా ప్రాంతంలో ఉన్న తన ఇంటి నాలుగో అంతస్తులో 'స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ'ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు ఆ విగ్రహం ఎంతో మంది దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అయితే, ఈ విషయం తెలుసుకున్న చాలా మంది విగ్రహం వద్దకు చేరుకుని ఫొటోలు దిగేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
రూ.3 లక్షల ఖర్చుతో స్టాచ్యూ నిర్మాణం
ఈ సందర్భంగా స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ నిర్మాణం గురించి గుర్జిత్ సింగ్ మాట్లాడారు. "అమెరికాను సందర్శించిన అనంతరం ఏటా ఇండియాకు వస్తుంటాను. అయితే, న్యూయార్క్ నగరాన్ని విడిచి వెళ్లినప్పుడల్లా, స్వేచ్ఛా విగ్రహం జ్ఞాపకం నా మనసులో మెదులుతూ ఉండేది. అందుకే ఆ విగ్రహం తయారు చేయాలని భావించాను. ఈ విగ్రహం తయారు చేయడానికి రూ. 3 లక్షలు ఖర్చయ్యాయి. అంతేకాదు, ఈ విగ్రహం నిర్మాణానికి 20 నుంచి 25 రోజుల పాటు సమయం పట్టింది. మూడు రోజుల క్రితమే నా ఇంటి పైకప్పుపై విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించాను. ఇప్పుడు ఈ స్టాచ్యూను చూడటానికి సమీప ప్రాంతాలతో పాటు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ప్రజలు వస్తున్నారు. దానితో ఫొటోలు దిగుతున్నారు" అని గుర్జిత్ సింగ్ తెలిపారు.
సిద్దూ మూసేవాలకు అభిమానిని : గుర్జిత్ సింగ్
ఇదిలా ఉండగా, ఇంటి పైకప్పుపై ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహంతో పాటు దాని పక్కన అమెరికన్ జెండాలను ఉంచారు. వీటితో పాటు దివంగత గాయకుడు సిద్దూ మూసేవాలా పోస్టర్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ విషయమై, తాను దివంగత పంజాబీ గాయకుడు సిద్దూ మూసేవాలాకు అభిమానినని గుర్జిత్ చెప్పుకొచ్చారు. అందుకే తన ఇంటి పైకప్పుపై మూసేవాలా పోస్టర్లను పెట్టానన్నారు. దేశంలో ఎంతో మంది గాయకులు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన ఎక్కువగా సిద్దూ మూసేవాలా పాటలనే వినడానికి ఇష్టపడతానని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, సిద్దూ మూసేవాలా భవనాన్ని చూసిన తర్వాత, తాను కూడా అలాంటి భవనాన్నే నిర్మించుకోవాలని అనుకున్నట్లు గుర్జిత్ సింగ్ చెప్పారు.
