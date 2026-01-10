ETV Bharat / bharat

ఐఐటీల ఎదుట పెనుసవాల్- మిగిలిపోతున్న 30 శాతం ఎంటెక్, పీహెచ్‌డీ‌ సీట్లు- కోర్సుల్లో మార్పులకు కసరత్తు

ఐఐటీల ఎంటెక్, పీహెచ్‌డీ‌ కోర్సుల్లో మిగిలిపోతున్న సీట్లు- ఏటా 70 శాతం సీట్లలోనే అడ్మిషన్లు- విప్లవాత్మక మార్పులకు కసరత్తు- ఈటీవీ భారత్‌కు ఐఐటీ- ఐఎస్ఎం డీన్ ఎంకే సింగ్ ఇంటర్వ్యూ

IITS Mtech Phd Seats Vacant
IITS Mtech Phd Seats Vacant (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 10, 2026 at 8:13 PM IST

IITS Mtech Phd Seats Vacant : భారత విద్యా రంగానికి తలమానికాల లాంటి ఐఐటీల్లో బీటెక్ కోర్సులకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. కానీ ఎంటెక్, పీహెచ్‌డీ కోర్సుల్లో ఏటా 30 శాతం సీట్లు భర్తీ కాకుండా మిగిలిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ కోర్సుల్లో తగిన మార్పులు చేయాలంటూ దేశంలోని 23 ఐఐటీలను ఐఐటీ కౌన్సిల్ ఆదేశించింది. 'ఇండస్ట్రీ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌'ను వాటిలో కీలక అంశంగా చేర్చాలని నిర్దేశించింది. ఇంతకీ ఐఐటీలలోని ఎంటెక్, పీహెచ్‌డీ కోర్సులకు క్రేజ్​ ఎందుకు లేదు? 100 శాతం సీట్ల భర్తీ కోసం ఎలాంటి సంస్కరణలు చేయబోతున్నారు? విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో ఎంటెక్‌ చేయడానికి భారతీయ విద్యార్థులు ఎందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు? అనే అంశాలపై కీలక వివరాలను ఝార్ఖండ్‌లోని ధన్‌బాద్‌లో ఉన్న ఐఐటీ (ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ మైన్స్) డీన్, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎంకే సింగ్‌ ఈటీవీ భారత్​కు చెప్పారు.

ఎంటెక్ కోర్సుల్లో ఏ మార్పులు చేస్తున్నారు?
'ఇండస్ట్రీ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌'తో కూడిన ఎంటెక్ కోర్సులకు రూపకల్పన చేయమని దేశంలోని ఐఐటీలకు ఐఐటీ కౌన్సిల్ నిర్దేశించిందని ఐఐటీ -ఐఎస్‌ఎం డీన్ ఎంకే సింగ్ తెలిపారు. 'ఇండస్ట్రీ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌'లో భాగంగా విద్యార్థులు నేరుగా పరిశ్రమలకు వెళ్లి ప్రాక్టికల్ వర్కింగ్ నాలెడ్జ్‌ను పొందుతారని చెప్పారు. ధన్‌బాద్‌లోని ఐఐటీ- ఐఎస్‌ఎం అందించే ఎంటెక్ కోర్సుల్లో ఇప్పటికే 'రీసెర్చ్ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌' ఉందన్నారు. అయితే ప్రత్యేకంగా ‘ఇండస్ట్రీ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్‌’ను చేర్చి ఎంటెక్ కోర్సు పాఠ్యాంశాలను అప్‌గ్రేడ్ చేయాలని ఐఐటీ కౌన్సిల్ ఆదేశించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ అప్‌గ్రేడేషన్ కోసం కసరత్తు జరుగుతోందన్నారు. ప్రతీ ఐఐటీకి ఒక్కో ప్రత్యేక సెనేట్ ఉంటుందని, ఈ సెనేట్లు తదుపరి సమావేశాల్లో ఎంటెక్ కోర్సుల అప్‌గ్రేడేషన్‌పై సమీక్షను నిర్వహిస్తాయని ఎంకే సింగ్ వెల్లడించారు.

ఎంటెక్ కోర్సుల్లో మార్పులు ఎందుకు?
"ఎంటెక్ స్థాయి అత్యున్నత కోర్సులో చేరే విద్యార్థులకు తప్పకుండా పరిశ్రమల్లో ఇంటర్న్‌షిప్ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించాలని ఐఐటీ కౌన్సిల్ అంటోంది. అలా అయితేనే వారు భవిష్యత్తులో నేరుగా పరిశ్రమల్లో పనిచేసేందుకు సమాయత్తం అవుతారని చెబుతోంది. ఇటువంటి విద్యార్థులే దేశం కోసం, సమాజం కోసం అవసరమైన ఆవిష్కరణలను చేయగలుగుతారని వాదిస్తోంది. ఐఐటీల్లో ఎంటెక్ చేసే వారికి జాబ్ మార్కెట్‌లో అత్యధిక ప్రాధాన్యత లభించే పరిస్థితి రావాలని ఐఐటీ కౌన్సిల్ అంటోంది. ఈ మార్పు జరిగితేనే ఎంటెక్ కోర్సుల్లో చేరేందుకు ముందుకొచ్చే వారి సంఖ్య పెరుగుతుందని అది చెబుతోంది" అని ఐఐటీ ఐఎస్‌ఎం డీన్ ఎంకే సింగ్‌ పేర్కొన్నారు.

ఎంటెక్‌పై విద్యార్థులకు ఆసక్తిని ఎలా పెంచాలి?
"ధన్‌బాద్‌లోని ఐఐటీ - ఐఎస్‌ఎంలో పీహెచ్‌డీ కోర్సులో చేరడం ఈజీ. బీటెక్‌లో 8 పాయింట్లు (7.5 నుంచి 8.0 సీజీపీఏ) కలిగిన విద్యార్థులు నేరుగా ఇక్కడి పీహెచ్‌డీ కోర్సులో చేరొచ్చు. ఇలాంటి విద్యార్థులు ఒకవేళ ఎంటెక్/ఎంఎస్‌సీ కోర్సులో చేరినా, చాలా సులువుగా దాని నుంచి పీహెచ్‌డీ కోర్సులోకి మారిపోవచ్చు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ తరహా సంస్కరణలను మిగతా అన్ని ఐఐటీల ఎంటెక్ కోర్సుల్లోనే చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. జాతీయ విద్యా విధానం- 2020కి అనుగుణంగా విద్యార్థుల శ్రేయస్సు కోసం ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్‌లో మార్పులు చేయనున్నారు" అని ఐఐటీ ఐఎస్‌ఎం డీన్ ఎంకే సింగ్‌ తెలిపారు.

ఎంటెక్‌ కోర్సుల్లో సీట్లు ఎందుకు మిగిలిపోతున్నాయి?
"బీటెక్ పూర్తయిన వెంటనే విద్యార్థులకు పెద్దసంఖ్యలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తుంటాయి. చాలామంది ఉద్యోగాల్లో చేరిపోతుంటారు. బీటెక్ స్టూడెంట్స్‌ను పరిశోధనా సంస్థలు, స్టార్టప్‌లు, పరిశ్రమలు భర్తీ చేసుకుంటాయి. రీసెర్చ్ చేయాలనే ఆసక్తి, ఉన్నత విద్యకు వెళ్లే ఓపిక ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకు ఉండదు. అందుకే మన దేశంలోని ఐఐటీల్లో నుంచి 70 శాతం ఎంటెక్ సీట్లే నిండుతున్నాయి. దాదాపు 30 నుంచి 35 శాతం సీట్లు ఖాళీగా మిగిలిపోతున్నాయి" అని ఐఐటీ ఐఎస్‌ఎం డీన్ ఎంకే సింగ్‌ చెప్పారు.

ఎంటెక్ కోసం విదేశాలకు ఎందుకు వెళ్తున్నారు?
"ఏటా ఎంతోమంది భారతీయ విద్యార్థులు ఎంటెక్ కోర్సులు చేయడానికి విదేశాలకు వెళ్తుంటారు. అక్కడి ఎంటెక్ కోర్సులే ఫేమస్ అనే భావన మన విద్యార్థుల మదిలో నాటుకుపోయింది. వాస్తవానికి అది అపోహ మాత్రమే. మన దేశంలోని ఐఐటీల్లో అంతకంటే నాణ్యమైన విద్య లభిస్తుంది. ఈవిషయాన్ని విద్యార్థులు తెలుసుకోవాలి. తద్వారా వ్యయప్రయాసలు తగ్గుతాయి" అని ఐఐటీ ఐఎస్‌ఎం డీన్ ఎంకే సింగ్‌ పేర్కొన్నారు.

కోర్సుల్లో మార్పు చేస్తే ఎంటెక్ సీట్లు భర్తీ అవుతాయా?
"ఐఐటీల ఎంటెక్ కోర్సుల్లో జరగబోయే విప్లవాత్మక మార్పులన్నీ విద్యార్థులకు అనుకూలంగా, ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. బీటెక్‌లో టాప్ క్లాస్ ప్రతిభ కనబర్చిన వారు నేరుగా పీహెచ్‌డీ లేదా ఎంటెక్ కోర్సులో చేరొచ్చు. ఎందులో చేరాలి అనేది వారి ఇష్టం, ఆసక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్‌కు తప్పకుండా నిర్దిష్ట కాలం పాటు పరిశ్రమల్లో ఇంటర్న్‌షిప్ లభించబోతోంది. ఇది పెద్ద అడ్వాంటేజీ. దీనివల్ల వారికి ఆకర్షణీయమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. ఈ సంస్కరణల ఫలితంగా రాబోయే రోజుల్లో ఐఐటీల ఎంటెక్ కోర్సుల్లోనూ అన్ని సీట్లు భర్తీ అవుతాయి" అని ఐఐటీ ఐఎస్‌ఎం డీన్ ఎంకే సింగ్‌ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

