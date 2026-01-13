ETV Bharat / bharat

Choose ETV Bharat

Kerala Alliance Politics : ఈ ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న కేరళలో 'కూటమి' రాజకీయాలు రసవత్తర మలుపు తిరిగాయి. ప్రస్తుతం 'వామపక్ష ప్రజాస్వామిక కూటమి' (ఎల్‌డీఎఫ్)లో ఉన్న కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) పార్టీ యూటర్న్ తీసుకుంది. మళ్లీ కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని ఐక్య ప్రజాస్వామిక కూటమి (యూడీఎఫ్)లో చేరే ప్రయత్నాలను మొదలుపెట్టింది. అధికార ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమి సీఎం పినరయి విజయన్ సారథ్యంలో సోమవారం (జనవరి 12న) కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలో నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమానికి కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) అధినేత జోస్ కే మణి గైర్హాజరయ్యారు. దీనికి బదులుగా కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానంతో చర్చల కోసం ఆయన దిల్లీకి వెళ్లడం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. షాకింగ్ అంశం ఏమిటంటే, ఈ పరిణామంపై ఐదుగురు కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) ఎమ్మెల్యేలు తీరొక్క రకంగా స్పందించారు. దీంతో ఆ పార్టీలో చీలిక జరగబోతోందనే టాక్ మొదలైంది.

'స్థానిక' ఎన్నికల దెబ్బకు పీఛే ముడ్
కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) అధినేత జోస్ కే మణి ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా హస్తం పార్టీ వైపు ఎందుకు చూస్తున్నారు? అంటే దీనికి కొన్ని బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. 2025 డిసెంబరు 9 నుంచి 11 వరకు కేరళలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ పోల్స్‌లో కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని యూడీఎఫ్ కూటమి ఘన విజయాలు అందుకుంది. రాష్ట్రంలోని మెజారిటీ గ్రామ పంచాయతీలు, బ్లాక్ పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను అది కైవసం చేసుకుంది. ఇక ఇదే సమయంలో రాష్ట్ర రాజధానిలోని తిరువనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ బీజేపీ హస్తగతమైంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపించిన వేళ వచ్చిన ఈ ఫలితాలతో అధికార ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమిలోని కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) పార్టీ అధినేత జోస్ కే మణి పునరాలోచనలో పడ్డారు. తన పార్టీకి కంచుకోటలైన కొట్టాయం, ఇడుక్కి జిల్లాల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్ కూటమి సాధించిన ఫలితాలు ఆయనను ఆందోళనకు గురిచేశాయి. కొట్టాయంలోని 16 జిల్లా పంచాయతీలను యూడీఎఫ్ గెల్చుకోగా, 7 జిల్లా పంచాయతీలకే ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమి పరిమితమైంది. ఇడుక్కిలోని 17 జిల్లా పంచాయతీల్లో 14 యూడీఎఫ్ ఖాతాలోకే చేరాయి. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్ధి కోసం యూడీఎఫ్ కూటమిలో చేరడమే బెటర్ అనే నిర్ణయానికి జోస్ కే మణి వచ్చారు.

కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నుంచి పాజిటివ్ సిగ్నల్
యూడీఎఫ్ కూటమిలో తిరిగి చేరే అంశంపై తొలుత కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకురాలు సోనియాగాంధీతో జోస్ కే మణి ఫోన్‌లో మాట్లాడారని తెలుస్తోంది. కొట్టాయం, ఇడుక్కి జిల్లాల్లోని కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం)కు చెందిన సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే సీట్లను తమకే ఇవ్వాలనే ప్రతిపాదనపై సోనియాతో ఆయన చర్చించినట్లు సమాచారం. వీటితో పాటు పాలా అసెంబ్లీ స్థానాన్నీ తమ పార్టీకే కేటాయించాలని కోరినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ అన్ని ప్రతిపాదనలకు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నుంచి జోస్ కే మణికి సానుకూల స్పందన వచ్చిందని అంటున్నారు. అందుకే సరిగ్గా జనవరి 12న ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమి నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతున్న రోజునే, కాంగ్రెస్ పెద్దలతో భేటీ కోసం దిల్లీకి జోస్ కే మణి పయనమయ్యారని పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) ఎమ్మెల్యేల్లో చీలిక?
ఈ పరిణామంపై కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం)కు చెందిన ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు భిన్న, విభిన్నంగా స్పందించారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే జనవరి 12న ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమి నిరసన కార్యక్రమంలో కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) ఎమ్మెల్యే రోష్నీ అగస్టైన్ పాల్గొన్నారు. ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమి సర్కారులో రాష్ట్ర మంత్రిగానూ ఉన్న ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా సంచలన పోస్ట్ పెట్టారు. జనవరి 12 నిరసన కార్యక్రమంలో సీఎం పినరయి విజయన్‌తో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ, 'విల్ కంటిన్యూ' (కొనసాగుతా) అనే క్యాప్షన్‌ను రాశారు. అంటే ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమిలోనే కొనసాగుతా అనే సిగ్నల్‌ను ఎమ్మెల్యే రోష్నీ అగస్టైన్ ఇచ్చారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తమ పార్టీ కూటమి మారదని స్పష్టం చేశారు. త్వరలో జరిగే ఎల్‌డీఎఫ్ సెంట్రల్ రీజియన్ జాతకు స్వయంగా తమ పార్టీ ( కేరళ కాంగ్రెస్- ఎం) అధినేత జోస్ కే మణి సారథ్యం వహిస్తారని అగస్టైన్ వెల్లడించారు. కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం)కు చెందిన మరో ఎమ్మెల్యే ప్రమోద్ నారాయణ్ సైతం రోష్నీ ఆగస్టైన్ అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇంకో ఇద్దరు కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) ఎమ్మెల్యేలు సెబాస్టియన్ కులథున్కల్, జాబ్ మైఖేల్‌లు యూడీఎఫ్‌లో చేరడమే బెటర్ అని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ పార్టీకి చెందిన ఇంకో ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ ఎన్ జయరాజ్ ఈ పరిణామాలపై మౌనం వహించారు. దీంతో కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం)లో ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ అంతుచిక్కడం లేదు.

ఓటుబ్యాంకు వెంటే జోస్ కే మణి
ప్రస్తుతం ఇడుక్కి, కాంజీరపల్లి, రాణ్నీ, పూంజార్, చంగనస్సెరి స్థానాల్లో కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం)కు ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. పార్టీ అధినేత జోస్ కే మణి అకస్మాత్తుగా రాజకీయ యూటర్న్ తీసుకోవడంతో ఈ ఎమ్మెల్యేలంతా డైలమాలో పడిపోయారు. తదుపరిగా ఏం చేయాలనే ఆలోచనలో వారు ఉన్నారు. ఈ ఐదు అసెంబ్లీ స్థానాల్లోనూ క్రైస్తవ ఓటర్లు పెద్దసంఖ్యలో ఉన్నారు. వారంతా గతంలో కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం)కు బలమైన మద్దతును అందించారు. కానీ 2025లో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో క్రైస్తవ ఓటర్లు యూడీఎఫ్ కూటమిని ఆశీర్వదించారు. తనకు దన్నుగా నిలిచే ఓటు బ్యాంకు వెంటే నడవాలని జోస్ కే మణి నిర్ణయించుకున్నారు. దీనివల్ల తాత్కాలికంగా కొన్ని నెలల పాటు మంత్రి పదవులను కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. కానీ ఆ తర్వాత జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో లబ్ధి లభిస్తుందనే ఆశాభావంతో కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) అధినేత ఉన్నారు.

అద్భుత పరిణామాలు జరగబోతున్నాయి : కాంగ్రెస్
"కేరళ రాజకీయాల్లో అనూహ్య, అద్భుత పరిణామాలు జరగబోతున్నాయి. ఎల్‌డీఎఫ్, ఎన్‌డీఏ కూటముల నుంచి చాలా పార్టీలు మా వైపు చూస్తున్నాయి. వాటన్నింటికి మేం స్వాగతం పలుకుతాం. ఎన్నికల కోసం అందరినీ కలుపుకొని పోతాం" అని కాంగ్రెస్ నేత వి.డి.సతీశన్ వ్యాఖ్యానించారు.

కాంగ్రెస్‌‌తో కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) లింక్
కాంగ్రెస్ నుంచి బయటికొచ్చిన సీనియర్ నేత కేఎం మణి 1979లో కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు. యూడీఎఫ్ ప్రభుత్వం మూసివేసిన దాదాపు 400 మద్యం దుకాణాల లైసెన్సులను రెన్యూవల్ చేయడానికి రూ.1 కోటి లంచాన్ని నాటి ఆర్థిక మంత్రి కేఎం మణి తీసుకున్నారనే అభియోగాలు 2014లో వచ్చాయి. అయితే రాష్ట్రంలోని అన్ని దర్యాప్తు సంస్థలు ఆయనకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చాయి. 86 ఏళ్ల వయసులో 2019 ఏప్రిల్ 9న కేఎం మణి చనిపోయారు. కేఎం మణి కుమారుడే జోస్ కే మణి. ప్రస్తుతం ఈయన సారథ్యంలోనే కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) పార్టీ నడుస్తోంది. 2020 వరకు కాంగ్రెస్ సారథ్యంలోని యూడీఎఫ్ కూటమిలోనే కేరళ కాంగ్రెస్ (ఎం) కొనసాగింది.

2020 జూన్‌లో కొట్టాయం జిల్లాలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ జిల్లా పంచాయతీ అధ్యక్షుడి పదవి కోసం కాంగ్రెస్, కాంగ్రెస్ (ఎం) వర్గాల మధ్య వివాదం రాచుకుంది. కేఎం మణిపై 2014లో లంచం అభియోగాలు నమోదైన నాటి నుంచి ఈ రెండు పార్టీల మధ్య గ్యాప్ పెరిగింది. కేఎం మణి మరణం తర్వాత కాంగ్రెస్ (ఎం)పై రాజకీయ పట్టు కోసం కొందరు నేతలు పాకులాడారు. ఈ క్రమంలో కొట్టాయం జిల్లా పంచాయతీ అధ్యక్ష పదవి వ్యవహారంలో యూడీఎఫ్ కూటమి నుంచి కాంగ్రెస్ (ఎం)ను బహిష్కరించారు. దీంతో తన రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి జోస్ కే మణి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ వెంటనే 2020 అక్టోబరు 14న ఆయన అధికార ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమిలో చేరిపోయారు. దీంతో 2021 కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సెంట్రల్ ట్రావన్‌కోర్ ప్రాంతంలోని అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఎల్‌డీఎఫ్‌కు పెద్దసంఖ్యలో విజయాలు లభించాయి. వరుసగా రెండోసారి ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చింది.

