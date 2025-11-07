ETV Bharat / bharat

65దేశాల బొమ్మలతో ఇంట్లోనే మినీ మ్యూజియం- శతాబ్దాల క్రితం నాటివి సేకరణ

బొమ్మలంటే ఇష్టంతో ఇంట్లోనే మినీ మ్యూజియం ఏర్పాటు- పలు దేశాలకు చెందిన పాపులర్ బొమ్మలు అక్కడ ఏర్పాటు

Doll Museum in House West Bengal
బొమ్మలతో ఉజ్వల్ సర్దార్ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 6:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Doll Museum in House West Bengal : బంగాల్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి భారత్ సహా పలు దేశాల సంప్రదాయాలు, సంస్కృతులను తెలియజేసే బొమ్మలను సేకరిస్తున్నారు. దేశవిదేశాలకు చెందిన వందలాది బొమ్మలతో తన ఇంట్లోనే మినీ మ్యూజియంను ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన దగ్గర ఉన్న ప్రతీ బొమ్మ ఏదైనా ప్రాంత సంస్కృతి, బాల్య జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో మట్టి, కలప, పింగాణీతో తయారుచేసిన అరుదైన బొమ్మలను సేకరిస్తున్న ఉజ్వల్ సర్దార్ గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

చిన్నప్పటి నుంచి బొమ్మలంటే అమితాసక్తి
దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలోని కల్యాణ్​పుర్​కు చెందిన ఉజ్వల్ సర్దార్ (35) వృత్తీరీత్యా పరిశోధకుడు. ఆయన తమ జిల్లా ప్రాంతీయ చరిత్రపై రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. అలాగే దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో లభించే బొమ్మల గురించి కూడా అధ్యయనం చేశారు. అయితే, అతని ప్రధాన పరిశోధనా అంశం సుందర్‌ బన్స్ ఆర్థిక, సామాజిక చరిత్ర. ఉజ్వల్​కు చిన్ననాటి నుంచి బొమ్మలంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే తాను ఏ ప్రదేశానికి వెళ్లినా అక్కడ పాపులర్ అయిన బొమ్మలను ధర గురించి ఆలోచించకుండా కొనుగోలు చేస్తారు. అలాగే తమ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు దేశంలోని వేరే ప్రాంతానికి, ఫారిన్ వెళ్లిన అక్కడి బొమ్మలను తీసుకురమ్మని కోరుతారు. అలా సేకరించిన బొమ్మలతో తన ఇళ్లునే మినీ మ్యూజియంలా మార్చేశారు.

Doll Museum in House West Bengal
ఉజ్వల్ సర్దార్ సేకరించిన బొమ్మలు (ETV Bharat)

శతాబ్దాల క్రితం నాటి బొమ్మల సేకరణ
"నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బొమ్మలంటే బాగా ఇష్టం. నా బంధువులు ఏదైనా ప్రదేశానికి వెళ్తే అక్కడి నుంచి బొమ్మలను తీసుకురావాలని పట్టు పడతాను. వారు నా కోసం బొమ్మలు తెస్తారు. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన జానపద బొమ్మలు, వివిధ దేశాల సంప్రదాయాలు, సంస్కృతులను చాటిచెప్పే బొమ్మలు, శతాబ్దం క్రితం నాటి పింగాణీ బొమ్మలు నా దగ్గర ఉన్నాయి. పింగాణీ బొమ్మలను భారత్​లో 19, 20వ శతాబ్దాలలో వివాహ సమయంలో యువతులకు బహుమతులుగా ఇచ్చేవారు. అయితే ఇవి జపాన్, జర్మనీ వంటి దేశాలలో తయారవుతాయి." అని ఉజ్వల్ సర్దార్ తెలిపారు.

Doll Museum in House West Bengal
ఉజ్వల్ సర్దార్ సేకరించిన బొమ్మలు (ETV Bharat)

ఎక్కువ ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన బొమ్మలే
ఉజ్వల్ సేకరణలో ట్రిక్ బొమ్మలు, వధూవరుల బొమ్మలు, మెడ ఊగుతున్న బొమ్మలు, రథ బొమ్మలు వంటివి ఉన్నాయి. అందులో కొన్నింటిని మట్టితో, ఇంకొన్నింటిని కలప, రాతి, లోహంతో తయారుచేశారు. ఉజ్వల్ ఇంట్లోని మ్యూజియంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్, గుజరాత్, అసోం, త్రిపుర, మణిపుర్, మేఘాలయ, నాగాలాండ్​కు చెందిన బొమ్మలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

Doll Museum in House West Bengal
ఉజ్వల్ సర్దార్ సేకరించిన బొమ్మలు (ETV Bharat)

"నా దగ్గర జపనీస్ కాకేషి, దారుమ బొమ్మలు (ప్రధాని మోదీ ఇటీవల జపాన్ పర్యటన సందర్భంగా ఈ బొమ్మలను ఆ దేశ పీఎం దంపతులకు బహుమతిగా ఇచ్చారు) ఉన్నాయి. ఆఫ్రికాలోని సెరెంగేటి లోయలో తయారయ్యే బొమ్మలు, నార్వేజియన్ ట్రోలింగ్ బొమ్మలు సహా 65-66 దేశాలకు చెందిన బొమ్మలు నా మ్యూజియంలో ఉన్నాయి. బ్రిటిష్ రాయల్ ఆర్మీ, ఇటలీ, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇండోనేసియా, కజకిస్థాన్, ఇజ్రాయెల్, మలేసియాకు చెందిన బొమ్మలను కూడా సేకరించాను. బొమ్మలు సామాజిక తత్వశాస్త్రం గురించి చాలా తెలియని విషయాలను చెబుతాయి. అందుకే వాటికి నేను ఆకర్షితుడినయ్యాను." అని ఉజ్వల్ తెలిపారు.

Doll Museum in House West Bengal
బొమ్మలతో ఉజ్వల్ సర్దార్ (ETV Bharat)

'నాకు ప్రతి బొమ్మ ముఖ్యమే'
తనకు ప్రతి బొమ్మ ముఖ్యమేనని ఉజ్వల్ సర్దార్ తెలిపారు. అందుకే వాటిని ఖరీదైన ధరలకు కొనాల్సి వచ్చినా తనకు అభ్యంతరం లేదన్నారు. భారతీయ చెక్క బొమ్మలు కూడా ఖరీదైనవని వెల్లడించారు. కృష్ణనగర్ నుంచి వచ్చిన బొమ్మలు నిజ జీవితానికి అద్దం పడతాయని, వాటి రేటు ఎక్కువేనని చెప్పారు. "నాకు పెళ్లైన తర్వాత సతీమణితో కలిసి హనీమూన్​కు వెళ్లాను. అప్పుడు బొమ్మలను కొనుగోలు చేశాను. నా భార్య కూడా నా అభిరుచికి మద్దతు ఇస్తుంది." అని ఉజ్వల్ వెల్లడించారు.

Doll Museum in House West Bengal
ఉజ్వల్ సర్దార్ సేకరించిన బొమ్మలు (ETV Bharat)

అయితే ఉజ్వల్ సర్దార్​కు బొమ్మల పట్ల ఉన్న ఈ ప్రేమను చూసి సన్నిహితులు, శ్రేయాభిలాషులు, ప్రజలు ఆయనకు బహుమతులు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. ప్రత్యేకమైన బొమ్మలను ఉజ్వల్​కు గిఫ్ట్స్​గా పంపిస్తున్నారు. ఉజ్వల్ వాటిని తన ఇంట్లోని మినీ మ్యూజియంలో భద్రపరుస్తున్నారు.

TAGGED:

DOLL AND PUPPET COLLECTOR
DOLLS COLLECTION UJJWAL SARDAR
DOLL MUSEUM IN HOUSE
DOLL AND PUPPET COLLECTION
DOLL MUSEUM IN HOUSE WEST BENGAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.