గుర్రం ధర రూ.5 కోట్లు, ఆవు రేట్​ రూ.15 లక్షలు- పశువుల కొత్త రికార్డులు!

జంతు ప్రదర్శన మేళాలో రూ.కోట్లు, లక్షలు పలుకుతున్న పశువులు - వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి అరుదైన జంతువుల ప్రదర్శన - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్న గుర్రం, దేశీ ఆవు

KURUKSHETRA FAIR HORSEA AND COW
KURUKSHETRA FAIR HORSEA AND COW (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Kurukshetra Animal Fair : హరియాణాలో జరుగుతున్న పశువుల మేళాలో పలురకాల దేశీ జాతి జంతువులు చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వాటి ధరలూ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. కురుక్షేత్రలోని గీతా జయంతి మైదానంలో జంతు ప్రదర్శనను నిర్వహిస్తున్నారు. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజలు తమ మేలు రకం పశువులతో మేళాకు తరలివచ్చారు. అయితే, ఇక్కడ ఏకంగా ఓ గుర్రానికి రూ.5 కోట్లు, 17 లీటర్లకుపైగా పాలిచ్చే ఓ దేశీ జాతి ఆవుకు రూ.15 లక్షల రికార్డు ధర పలికాయి. రెండూ తెల్లని రంగుతో కురుక్షేత్ర మైదానంలోనే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.

రూ.5 కోట్లతో ఛాంపియన్​గా నిలిచిన గుర్రం 'కాకా'
పంజాబ్‌లోని లుథియానా నుంచి వచ్చిన సన్నీ అనే వ్యక్తి తన 'నుక్రే' జాతి గుర్రం 'కాకా'తో మేళాలో సందడి చేశారు. తల నుంచి పాదాల వరకు మంచులాంటి తెలుపు రంగులో మెరిసిపోతున్న ఆ గుర్రం ధర అక్షరాలా రూ.5 కోట్ల రికార్డు ధర పలికింది. 4 ఏళ్ల వయసున్న కాకా ఇప్పటివరకు కురుక్షేత్ర ప్రదర్శన సహా 21 పోటీల్లో పాల్గొంది. అయితే అన్నింటిలోనూ ఈ గుర్రం ప్రథమ స్థానంతో విజేతగా నిలవడం విశేషం.

the Kaka horse Which fetched 5 crore rupees
రూ.5 కోట్లు పలికిన గుర్రం 'కాకా' (Etv Bharat)

గుర్రం యజమాని సన్నీ మాట్లాడుతూ, "కాకా ఇప్పటి వరకు అన్ని పోటీలలో ఛాంపియన్‌గా నిలిచాడు. పశువుల సంతకు వచ్చిన ఇతర గుర్రాల యజమానులు కూడా ఈ గుర్రం ధర విని ఆశ్చర్యపోయారు. నాకు గుర్రాలంటే చాలా ఇష్టం. నేను 2007 నుంచి గుర్రపు పోటీలలో పాల్గొంటున్నాను. నేనే స్వయంగా గుర్రపు దాణాను కూడా తయారు చేస్తాను. నా సొంత గుర్రాలకు మాత్రమే కాకుండా అమ్మకానికి కూడా దాణాను తయారు చేస్తాను" అని వివరించారు.

'కాకా'నే కాదు తన కుటుంబమంతా ఛాంపియన్లే. దీని తండ్రి గుర్రమైన 'కింగ్', తల్లి 'నాజ్' కూడా అనేక పోటీల్లో విజేతలుగా నిలిచాయి. ఒక గుర్రం పోటీలో గెలవాలంటే దాని మెడ పొడవుగా, వీపు తిన్నగా ఉండాలని యజమాని సన్నీ వివరించారు. అలాగే కాళ్లు, తోక కూడా ధృడంగా ఉండాలని తెలిపారు. ఈ గుర్రం కోసం దాణాను కూడా ఇంట్లోనే స్వయంగా ప్రత్యేకంగా తయారు చేసి అందిస్తున్నట్లు సన్నీ వెల్లడించారు. కురుక్షేత్ర మేళాలో కూడా కాకా తన అందంతో జడ్జీలను మెప్పించి ప్రథమ స్థానాన్ని సొంతం చేసుకుంది. దీనికి ఒక సోదరి కూడా ఉందని, కానీ దాన్ని ఇంకా పోటీల్లో ప్రదర్శించడం లేదని యజమాని సన్నీ తెలిపారు.

'గోరన్​' ఉత్తమ దేశీ జాతీ ఆవుగా!
మరోవైపు కురుక్షేత్రలో మేళాలో అబ్బుర పరుస్తున్న దేశీ జాతి ఆవు పేరు 'గోరన్​'. దీన్ని హరియాణాలోని జింద్‌ జిల్లాకు చెందిన సంజీత్ మోర్ అనే యువ రైతు మేళాకు తీసుకువచ్చారు. ఈ ఆవు 'హర్యానవీ' దేశీ జాతికి చెందింది. 'మిల్క్ బ్యూటీ' పోటీలో ఈ ఆవు ఏకంగా 17 లీటర్లకుపైగా పాలు ఇచ్చి ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. గతంలో కూడా ఈ ఆవు 19 లీటర్ల వరకు పాలు ఇచ్చిందని యజమాని సంజీత్​ మోర్​ తెలిపారు. అయితే, బీఎస్సీ నర్సింగ్ చదువుతున్న సంజీత్, చదువుతో పాటు పశుపోషణపై ఉన్న మక్కువతో గత 10 ఏళ్లుగా స్వచ్ఛమైన హర్యానవీ జాతిని అభివృద్ధి చేసేందుకు శ్రమిస్తున్నారు.

cow Gaoran and calf
తన దూడ ఆవుతో గోరన్​ (Etv Bharat)

'గోరన్'​ పేరుకూ ఓ కారణం!
ఆ ఆవుకు 'గోరన్' అనే పేరు పెట్టడం వెనుక ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. శ్రావణ మాసంలో మాస శివరాత్రి రోజున జన్మించినందున దీనికి గోరన్ అని నామకరణం చేశారు. ఈ ప్రదర్శనలో గోరన్ అందానికి, పాలిచ్చే సామర్థ్యానికి ముగ్ధులైన కొందరు కొనుగోలుదారులు ఏకంగా రూ.15 లక్షల ధరను ఆఫర్ చేశారు. కానీ, తన తల్లిదండ్రుల కష్టంతో పెరిగిన ఆవును అమ్మే ఉద్దేశం లేదని సంజీత్ స్పష్టం చేశారు. ఆవుకు పుట్టిన 6 నెలల దూడకు కూడా రూ.3 లక్షల ధర పలకడం విశేషం.

ఈ పశువుల మేళా దేశీ జాతి పశువుల గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పడమే కాకుండా, సరైన సంరక్షణ ఉంటే పశుపోషణ ఎంత లాభదాయకమైన వ్యాపారమో కూడా నిరూపిస్తోంది. పశువులకు ఇంతలా భారీ ధరలు పలుకుతుండటంతో, ఇలాంటి మేలు రకమైన జంతువులకు మున్ముందు మరింత డిమాండ్ పెరుగుతుందని పశుపోషకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

