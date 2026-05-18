హిందీ రాకపోవడంతో దారుణం- గుండెపోటు వచ్చిందని చెప్పలేక బస్సులోనే AP టూరిస్ట్ మరణం
తీర్థయాత్రలో విషాదం- హార్ట్ అటాక్తో బస్సులోనే భక్తుడు మరణం- హిందీ రాకపోవడంతో స్థానికులకు సాయాన్ని సరిగ్గా అడలేకపోయిన తోటి ప్రయాణికులు
Published : May 18, 2026 at 7:24 PM IST
Man Died Due to Inability to Speak Hindi : హిందీ రాకపోవడం వల్ల ఓ నిండు ప్రాణం పోయింది! ఆ కుటుంబంలో పుట్టెడు శోకం మిగిలింది. గుండెపోటు వచ్చిన వ్యక్తిని ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు స్థానికులను సహాయం కోరేందుకు హిందీ భాష రాకపోవడంతో ఈ దారుణం జరిగింది. ఈ దుర్ఘటన బిహార్లోని రోహ్తాస్ జిల్లాలో వెలుగుచూసింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి సుమారు 30 మంది భక్తులతో కూడిన ఒక బృందం మతపరమైన తీర్థయాత్ర కోసం ఉత్తర భారతదేశానికి వెళ్లింది. ఈ భక్తుల బృందం వారణాసి, అయోధ్య, ప్రయాగ్రాజ్ సహా పలు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించింది. ఆ తర్వాత ఒక టూరిస్టు బస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు తిరిగి ప్రయాణమైంది. ఈ క్రమంలోనే బిహార్ ససారంలోని తారాచండి ఆలయ క్షేత్రం సమీపంలోకి రాగానే బస్సులో ఉన్న ఎన్టీఆర్ జిల్లా యజ్ఞపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సకలబజార్కు చెందిన బండారు నాగేశ్వరరావు (76 ఏళ్లు) ఆరోగ్యం ఆకస్మాత్తుగా క్షీణించింది. ఆయన తీవ్రమైన ఆందోళన, ఒత్తిడికి గురయ్యారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి తీవ్రంగా విషమించింది. ఆస్పత్రికి తరలించే లోపే గుండెపోటు కారణంగా నాగేశ్వరరావు బస్సులోనే తుదిశ్వాస విడిచారు. నాగేశ్వరరావు మరణంతో బస్సులోని భక్తులు తీవ్ర భయాందోళన గురయ్యారు. బస్సులోనే ప్రయాణిస్తున్న మృతుడి భార్య తన భర్త ఆకస్మిక మరణంతో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.
హిందీ భాష వచ్చి ఉంటే!
అయితే, బస్సులోని ప్రయాణికులు అందరూ తెలుగువారే. ఇంకా వారికి కేవలం తెలుగు మాట్లాడడమే వచ్చు. హిందీ భాష రాదు. ఇదే వారికి ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. హిందీ మాట్లాడలేకపోవడం వల్ల నాగేశ్వరరావుని కాపాడేందుకు స్థానికుల నుంచి సహాయం కోరడం వారికి కష్టమైంది. ఈ క్రమంలో కొంత సమయానికి నాగేశ్వరరావుకు గుండెపోటు విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న కొందరు స్థానికులు సహాయం అందించడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు. స్థానికులు, అధికారుల సహాయంతో నాగేశ్వరరావుని ససారాం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆయన ప్రాణాలు విడిచినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
స్థానికులు సాయం చేశారు : తోటి ప్రయాణికుడు
తాము నాగేశ్వరరావు ఆరోగ్య పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకునే లోపే ఆయన కన్నుమూశారని తోటి ప్రయాణికుడు శ్రీనివాస్ తెలిపారు. బహుశా భాషా అవరోధం నాగేశ్వరరావు మృతికి ఒక కారణం కావొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ స్థానికులు తమకు అపారమైన సహాయాన్ని అందించారని వెల్లడించారు.
మృతుడి భార్య ఏమన్నారంటే?
కొన్ని రోజుల క్రితం తాము ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తీర్థయాత్రకు బయలుదేరామని మృతుడి భార్య బండారు గోపమ్మ తెలిపారు. తాము గయాలో పూజలు, క్రతువులు నిర్వహించిన అనంతరం బయలుదేరామని చెప్పారు. సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే ససారం సమీపంలో తన భర్త నాగేశ్వరరావు ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించిందని వెల్లడించారు. వెంటనే ఆయన్ను ససారంలోని ఆస్పత్రిలో చేర్పించామని అన్నారు. కానీ ఫలితం లేకపోయిందని, అప్పటికే తన భర్త మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారని పేర్కొన్నారు.
బస్సులో ఏపీకి చెందిన నాగేశ్వరరావు మరణించారన్న సమాచారం దారిగావ్ పోలీసులకు అందింది. వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే నాగేశ్వరరావు డెడ్బాడీకి పంచనామా చేసేందుకు అతడి కుటుంబ సభ్యులు నిరాకరించారు. వారిని ఒప్పించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారు.
మృతుడు నాగేశ్వరరావు కుటుంబ సభ్యులు అతడి డెడ్బాడీకి పోస్టుమార్టం పరీక్షలు చేసేందుకు నిరాకరించారని దారిగావ్ ఎస్హెచ్ఓ మితేశ్ కుమార్ తెలిపారు. ఫలితంగా ఆస్పత్రిలో సంబంధిత పత్రాలు, లాంఛనాలను నిబంధనలు ప్రకారం పూర్తి చేశామని వెల్లడించారు. అదే సమయంలో మృతుడి డెడ్బాడీని ఆయన స్వరాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్కు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామని స్పష్టం చేశారు.
