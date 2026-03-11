ETV Bharat / bharat

ఇంధన సంక్షోభానికి ఇంట్లోనే పరిష్కారం- ఆవుపేడతో వంటగ్యాస్- రోల్ మోడల్‌గా ఆ రెండు కుటుంబాలు!

ఆవుపేడతో ఇంట్లోనే వంటగ్యాస్ తయారీ- క్షేత్రనాథ్ గరై, అమ్జాన్ గరై కుటుంబాల చొరవ- వంటగ్యాస్ సంక్షోభంతో మళ్లీ వినియోగంలోకి బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లు

BIOGAS PLANT
BIOGAS PLANT (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 11, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Solution For Fuel Crisis : ఇరాన్, అమెరికా -ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంతో ఇంధన సంక్షోభం ముసురుకుంటోంది. ఇప్పుడు భారత్‌‌లోనూ ఈ ప్రభావం కనిపిస్తోంది. మన దేశంలోని పలు ప్రాంతాలలో వంటగ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధర సగటున రూ.60 దాకా పెరిగింది. ఈనేపథ్యంలో బంగాల్‌లోని పశ్చిమ బుర్ద్వాన్ జిల్లా గోపాల్‌పూర్ గ్రామానికి చెందిన క్షేత్రనాథ్ గరై, అమ్జాన్ గరై ఆవు పేడతో ఇళ్లలోనే బయోగ్యాస్‌ను తయారు చేసుకుంటున్నారు. తద్వారా వంటగ్యాస్ సంక్షోభం ఎఫెక్ట్ తమపై పడకుండా జాగ్రత్తపడుతున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దేశ ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి ఈ ఇద్దరు ఇస్తున్న సలహా ఏమిటి ? ఆవుపేడతో బయోగ్యాస్ తయారీకి చొరవ చూపుతున్న వారి గురించి ప్రభుత్వ వర్గాలు ఏమంటున్నాయి ? ఇంతకీ ఆవుపేడతో బయోగ్యాస్ తయారీ ఎలా ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆవు పేడతో వంటగ్యాస్ తయారీ ఇలా
గోపాల్‌పూర్ గ్రామానికి చెందిన క్షేత్రనాథ్ గరై, అమ్జాన్ గరై కుటుంబాలకు పెద్ద సంఖ్యలో ఆవులు ఉన్నాయి. దీంతో వారికి రోజూ పుష్కలంగా ఆవుపేడ లభిస్తుంది. ఈ పేడ, నీటిని 1:1 నిష్పత్తిలో కలిపి సజాతీయ మిశ్రమంగా మారుస్తారు. దీన్ని భూగర్భంలో తవ్విన ప్రత్యేక గొయ్యి (డైజెస్టర్ ట్యాంకు)లో నిల్వ చేస్తారు. ఇందులోకి గాలి కూడా చొరబడదు. ఫలితంగా ఈ ట్యాంకులోని పేడను బ్యాక్టీరియా విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. దీని పర్యవసానంగా పేడ నుంచి మీథేన్ గ్యాస్‌ రిలీజ్ అవుతుంది. డైజెస్టర్ ట్యాంకు‌కు మరో వైపున అమర్చిన పైపుల ద్వారా మీథేన్ గ్యాస్ అనేది వంటగ్యాస్ స్టవ్‌లోకి చేరుతుంది. క్షేత్రనాథ్ గరై, అమ్జాన్ గరై కుటుంబాలు ఇప్పుడు ఈవిధంగానే ఆవుపేడతో బయోగ్యాస్‌ను ఉత్పత్తి చేసుకుంటున్నాయి. వంటగ్యాస్ సంక్షోభం ప్రభావం తమపై పడకుండా జాగ్రత్తపడుతున్నాయి.

ఖర్చు, నిర్వహణ లేకుండానే వంటగ్యాస్
గోపాల్‌పూర్ గ్రామంలోని పశ్చిమపారా ఏరియాకు చెందిన క్షేత్రనాథ్ గరై, అమ్జాన్ గరై కుటుంబాలు మాత్రమే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్‌లను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఒకవేళ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక స్కీంల ద్వారా మద్దతును అందిస్తే ఊరిలోని ప్రజలంతా ఇళ్లలో ఈ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటారని క్షేత్రనాథ్ గరై తెలిపారు. మొత్తం గ్రామం వంటగ్యాస్ అవసరాలను తీర్చేందుకు ఒక పెద్ద బయోగ్యాస్ ప్లాంట్‌ను నిర్మించినా ప్రయోజనకరంగానే ఉంటుందని ఆయన సూచించారు.

వంటగ్యాస్ కొరత ఏర్పడినా, ధరలు పెరిగినా ప్రజలు ఇబ్బందిపడకూడదు అంటే, ఈ తరహా ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సహించాలని కోరారు. ఎలాంటి ఖర్చు, నిర్వహణ లేకుండానే, కేవలం ఆవుపేడతో బయోగ్యాస్‌ను ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చన్నారు. తాము చాలా ఏళ్ల క్రితం నిర్మించుకున్న బయోగ్యాస్ ప్లాంట్‌నే ఇప్పుడు మళ్లీ వినియోగంలోకి తెచ్చినట్లు క్షేత్రనాథ్ గరై తెలిపారు

అన్ని గ్రామాల్లోనూ ఈ ప్లాంట్లు ఏర్పాటుకావాలి
'నా పేరు అమ్జాన్ గరై. నాకు నాలుగు ఆవులు ఉన్నాయి. మేం ఆవు పేడ నుంచి వంటగ్యాస్‌ను తయారు చేసుకుంటున్నాం. కుళ్లిపోయిన పేడ నుంచి వెలువడే బయోగ్యాస్ నేరుగా మా స్టవ్‌‌ పైపులోకి వస్తుంది. ఈ గ్యాస్‌తో వంటలు చేయొచ్చు. నీటిని వేడి చేసుకోవచ్చు. వాస్తవానికి మేం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్‌ను కట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు వంటగ్యాస్ సంక్షోభం రావడంతో, మళ్లీ దాని వినియోగాన్ని మొదలుపెట్టాం. ఈ ప్లాంట్లను నిర్వహించే వారికి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మద్దతు, ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు లభించాలి. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు వంటగ్యాస్‌ను ఇళ్లలోనే తయారు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. దీనివల్ల భారతదేశానికి ఎంతో విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆదా అవుతుంది' అని అమ్జాన్ గరై తెలిపారు.

ఈటీవీ భారత్‌ కథనం మా దృష్టికి వచ్చింది : దుర్గాపూర్ సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్
'పశ్చిమ బుర్ద్వాన్ జిల్లా గోపాల్‌పూర్ గ్రామంలోని బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లపై ఈటీవీ భారత్‌లో ప్రచురితమైన కథనం మా దృష్టికి వచ్చింది. ఆ ఇళ్లను అధికార వర్గాలు సందర్శిస్తాయి. ఈ తరహా ప్లాంట్లను పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. మేం కచ్చితంగా ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తాం' అని బంగాల్‌లోని దుర్గాపూర్ సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ సుమన్ బిశ్వాస్ తెలిపారు.

TAGGED:

GOBAR GAS MAKING PROCESS
FUEL CRISIS EFFECT ON INDIA
LPG RESERVE IN INDIA
COW DUNG GAS PLANT
SOLUTION FOR FUEL CRISIS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.