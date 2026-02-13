ETV Bharat / bharat

ఏనుగుల బీభత్సం- ఆహారం కోసం ఇంటిపై దాడి- ఐదుగురు మృతి

హజారీబాగ్ గ్రామంలో ఇంటిపై ఏనుగుల గుంపు దాడి- ఐదుగురు మృతి- అందులో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు నలుగురు ఉన్నారు.

Five Killed by Elephants Hazaribagh
Five Killed by Elephants Hazaribagh (ETV Bharat)
Published : February 13, 2026 at 3:48 PM IST

HAZARIBAGH ELEPHANT ATTACK: ఝార్ఖండ్‌లోని హజారీబాగ్ జిల్లాలో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. చుర్చు బ్లాక్‌ పరిధిలోని గొండ్వార్ గ్రామంలో ఐదు ఏనుగుల గుంపు బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ దాడిలో ఐదుగురు గ్రామస్థులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, గ్రామం మొత్తం భయాందోళనలో మునిగిపోయింది. మృతుల్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఉండటం అత్యంత బాధాకరం.

అర్ధరాత్రి 1 నుంచి 2 గంటల మధ్య ఈ ఘటన జరిగింది. అటవీ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఐదు ఏనుగుల గుంపు ఆహారాన్ని వెతుకుతూ గ్రామంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ క్రమంలో భుయాన్ వర్గానికి చెందిన ఓ ఇంట్లో ధాన్యం నిల్వలు ఉండటంతో ఏనుగులు ఆ ఇంటిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. ఏనుగుల అలికిడికి నిద్రలేచిన కుటుంబ సభ్యులు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. ఈ క్రమంలో ఇంటి బయట ఉన్న ఏనుగులు వారిపై చేసి తొక్కి చంపేశాయి. దీంతో నలుగురు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు మరో వ్యక్తి కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలో మరో వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రుడికి ప్రస్తుతం షేక్ భిఖారీ మెడికల్ కాలేజీలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.

తూర్పు అటవీ డివిజన్ డీఎఫ్‌ఓ వికాస్ కుమార్ ఉజ్వల్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, "ఈ ఏనుగుల గుంపు బొకారో-రామ్‌ఘర్ సరిహద్దుల మీదుగా ఇక్కడికి వచ్చింది. అవి హజారీబాగ్ వైపు వస్తాయని ఊహించలేదు. రాత్రి వేళ అంగో గ్రామానికి సమీపంలోని గొండ్వార్‌కు చేరుకున్న ఏనుగులు ఆహారం కోసం ఇళ్లపై పడ్డాయి" అని తెలిపారు.

