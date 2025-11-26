ఉచిత విద్య, ఫ్రీగా పుస్తకాలు, స్పోర్ట్స్, యోగా- బస్తీ పిల్లలకు బాసటగా యువత
బస్తీ విద్యార్థులకు అండగా ది బెల్ అనే సామాజిక సంస్థ- పిల్లలకు ఉచితంగా విద్యాభోదన
Published : November 26, 2025 at 5:00 PM IST
Free Education For Slum Children : నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. పిల్లలు చక్కగా చదువుకుంటే సమాజం బాగుపడుతుంది. అలాగే దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అయితే మురికివాడల్లోని పిల్లలు పేదరికం, మరికొన్ని సమస్యల కారణంగా చదువుకు దూరమవుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కారణంగా కొందరు బాల కార్మికులుగా మారిపోతుండగా, ఇంకొందరు స్కూల్కు వెళ్లకుండా వ్యసనాలకు బానిసవుతున్నారు. అందుకే ఒడిశాలోని పూరీ నగరంలోని అతిపెద్ద మురికివాడలోని పిల్లలకు ఉచిత విద్యను అందించేందుకు ముందుకొచ్చారు కొంతమంది యువత. 'ది బెల్' అనే సామాజిక సంస్థ ద్వారా పేద పిల్లల చదువుగా బాసటగా నిలుస్తున్నారు.
ఏకలవ్య లక్షల (ఏకలవ్య పాఠశాల) పేరిట పూరీ నగరంలోని ధోలియా పాండా మురికివాడలోని పిల్లలకు 'ది బెల్' అనే సామాజిక సంస్థ ఉచిత విద్యను అందిస్తోంది. అలాగే విద్యార్థులకు నైతిక విద్యను సైతం భోదిస్తోంది. 2021 నుంచి గత ఐదేళ్లుగా మురికివాడల్లో పేద విద్యార్థుల చదువు కోసం కోసం తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది. మురికివాడలోని భారత్ యోగా కేంద్రంలో ప్రతి రోజు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రెండు గంటలపాటు పిల్లలకు క్లాసులు జరుగుతున్నాయి.
ఫ్రీగా బుక్స్, నోట్ బుక్స్, పెన్నులు
ఈ ఏకలవ్య పాఠశాలలో 1-10వ తరగతి వరకు దాదాపు 50 మందికి విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. వారికి ఉచితంగా పుస్తకాలు, నోట్బుక్లు, పెన్నులు అందిస్తున్నారు. ఈ విద్యార్థులకు ఇద్దరు టీచర్స్ పాఠాలను బోధిస్తున్నారు. ముగ్గురు స్వచ్ఛంద సేవకులు మురికివాడ ప్రాంతంలో తిరుగుతూ, పాఠశాలకు వెళ్లని పిల్లలను గుర్తించి, వారి తల్లిదండ్రులకు విద్య గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత పిల్లలను పాఠశాలకు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ ఏకలవ్య స్కూల్లో సాధారణ విద్యతో పాటు నైతిక విద్యను కూడా బోధిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ తరగతులకు ముందు ప్రార్థనా సమావేశం నిర్వహిస్తారు. పిల్లలకు మంచి మాటలు నేర్పుతారు. డ్రాయింగ్, నృత్యం, గానం, యోగా పాఠాలు నేర్పిస్తారు.
8 ఏళ్ల క్రితం సంస్థ ఏర్పాటు
ధోలియా పాండా బస్తీ ప్రాంత పిల్లలకు మెరుగైన భవిష్యత్తు కోసం ది బెల్ సంస్థ పనిచేస్తోంది. ఈ సంస్థను పూరీ నగరానికి చెందిన సిద్ధార్థ రాయ్ (46) 2017లో స్థాపించారు. ఆయన ఉన్నత విద్యావంతుడు. ఎల్ఎల్బీ హ్యుమానిటీస్లో పీజీ, జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. జర్నలిస్ట్, పూరీ సీడబ్ల్యూసీ ఛైర్మన్గా కూడా పనిచేశారు. వివిధ సామాజిక సేవా కార్యకలాపాలతో పాటు, మురికివాడల్లోని పిల్లల రక్షణ, విద్య కోసం కృషి చేస్తున్నారు.
"పూరీ నగరంలో మురికివాడలు పెరుగుతున్నాయి. నగరంలో ధోలియా పాండా బస్తీ అతిపెద్దది. ఇక్కడ చాలా మంది శ్రామిక వర్గానికి చెందిన ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. అందుకే వారికి తమ పిల్లలను చూసుకోవడానికి సమయం లేదు. చాలా మంది పిల్లలకు చదువుకునే అవకాశం లేదు. కాబట్టి మేము ఒక సర్వే నిర్వహించాం. బస్తీలోని చాలా మంది పిల్లలు పాఠశాలలో చేరారు. కానీ వారు స్కూల్కు వెళ్లడం లేదని సర్వేలో తేలింది. అందుకే మా సంస్థ మురికివాడ ప్రాంతంలోని పిల్లలకు ఉచిత విద్యను అందించాలని నిర్ణయించింది. మా స్వచ్ఛంద సేవకులు ఇంటింటికీ వెళ్లి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు చదువు పట్ల అవగాహన కల్పించారు. 1-10 తరగతి వరకు పిల్లలకు విద్యను బోధిస్తాం. యోగా, క్రీడలు, నృత్యం, గానం మొదలైనవి కూడా పిల్లల అభివృద్ధి కోసం నేర్పిస్తాం" అని ది బెల్ వ్యవస్థాపకుడు సిద్ధార్థ రాయ్ తెలిపారు.
సంతోషం వ్యక్తం చేసిన బస్తీవాసులు
తమ బస్తీ పిల్లలకు ఉచిత విద్య అందించడంపై సుచిత్ర బెహెరా సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. తన ఇద్దరు కుమార్తెలు ఏకలవ్య స్కూల్లో చదువుకుంటున్నారని తెలిపింది. నృత్యం, గానం, యోగాలో బాగా రాణిస్తున్నారని వెల్లడించింది. చాలా మంది బస్తీవాసులు తమ పిల్లలను చదువు కోసం ఏకలవ్య స్కూల్కు పంపుతున్నారని పేర్కొంది.
బ్యాంకు ఉద్యోగం సాధించడమే నా లక్ష్యం: స్టూడెంట్
"నేను ప్రస్తుతం తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాను. మా బస్తీకి సమీపంలోని స్కూల్లో నేను చేరాను. ఆ సమయంలో నేను చదువులో చాలా సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాను. అయితే, ఏకలవ్య పాఠశాలకు మారిన తర్వాత నా చదువు మెరుగుపడింది. ఇక్కడి ఉపాధ్యాయులు నా బలహీనతలను గుర్తించి బోధిస్తున్నారు. నృత్యం, గానం, యోగా వంటి వాటిని నేర్పిస్తున్నారు. ఏకలవ్య స్కూల్కు మారిన తర్వాత నాలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. బాగా చదువుకుని బ్యాంకులో ఉద్యోగం సంపాదించడమే నా లక్ష్యం" అని స్టూడెంట్ సల్పా నాయక్ తెలిపాడు.
సుజిత్ ఇల్లు చిలుకల ప్రపంచం- డజన్ల కొద్దీ అన్యదేశ పక్షులు- వాటి వాల్యూ రూ.లక్షల్లోనే!
70ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి కనిపించిన అరుదైన కస్తూరి జింక- ఎక్కడో తెలుసా?