అంగరంగా వైభవంగా 'జంబూ సవారీ'- మైసూరులో ఘనంగా దసరా సంబరాలు
మైసూరులో అంగరంగా వైభవంగా జంబూ సవారీ జరిగింది. దీనిని వీక్షించేందుకు వేలాది మంది ప్రజలు అక్కడికి చేరుకున్నారు.
Published : October 21, 2026 at 5:15 PM IST
Jambu Savari Mysore : కర్ణాటకలోని మైసూరు నగరం విజయదశమి వేడుకలతో సందడిగా మారింది. 11 రోజుల పాటు వైభవంగా నిర్వహించిన మైసూరు దసరా ఉత్సవాల ముగింపు ఘట్టంలో భాగంగా బుధవారం విజయదశమి ఊరేగింపు ప్రారంభమైంది. రాష్ట్ర పండుగగా జరుపుకునే ఈ ఉత్సవాలు కర్ణాటక సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, పూర్వపు రాజవైభవాన్ని ప్రతిబింబించాయి. సాయంత్రం జరిగే ప్రసిద్ధ 'జంబూ సవారీ'ని వీక్షించేందుకు వేలాది మంది ప్రజలు తరలివచ్చారు. 'ప్రశాంత' అనే ఏనుగు నేతృత్వంలో అలంకరించిన 12 ఏనుగులు ఈ ఊరేగింపులో పాల్గొననున్నాయి. 750 కిలోల బరువున్న బంగారు పూత పూసిన అంబారీలో చాముండేశ్వరి దేవి విగ్రహాన్ని ఉంచి ఊరేగించడం ఈ వేడుకల్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.
మైసూరు దసరా వేడుకలను వీక్షించేందుకు వివిధ దేశాలకు చెందిన దౌత్యవేత్తలు, విదేశీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. యూరోపియన్ యూనియన్ రాయబారి జీన్-ఎరిక్ పాక్వెట్, చైనా రాయబారి జు ఫీహాంగ్, భారతదేశంలో ఈక్వెడార్ రాయబారి ఫెర్నాండో బుచెలి, మొజాంబిక్ హైకమిషనర్ అర్మాండో పెడ్రో, బల్గేరియా రాయబారి నికోలే యాంకోవ్, బ్రిటన్ డిప్యూటీ హైకమిషనర్ హర్ష్బీర్ సంఘా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన వారిలో ఉన్నారు. కర్ణాటక ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రి బసవరాజ్ రాయరెడ్డి వారికి స్వాగతం పలికారు. డానిష్ కాన్సుల్ జనరల్ పీటర్ వింతర్, ఇజ్రాయెల్ కాన్సుల్ జనరల్ ఓర్లీ వీట్జ్మాన్, ఆస్ట్రేలియన్ కాన్సుల్ జనరల్, అర్మేనియా రాయబార కార్యాలయ కౌన్సిలర్ మారత్ మెలికియన్ కూడా వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డి.కె. శివకుమార్ ఆహ్వానం మేరకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్రెడ్డి, కేరళకు చెందిన ప్రముఖ నాయకుడు వి.డి. సతీశన్ కూడా ఈ ఏడాది వేడుకలకు హాజరవుతున్నట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. దేశ, విదేశాల ప్రముఖుల రాకతో మైసూరు దసరా ఉత్సవాలకు మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
#WATCH | Mysuru: Karnataka CM DK Shivakumar, Telangana CM Revanth Reddy and Keralam CM VD Satheesan attend the Dasara Jamboo Savari procession. https://t.co/i7b9lEIrnV— ANI (@ANI) October 21, 2026
రాజవంశ సంప్రదాయాలకు ప్రత్యేక పూజలు
మైసూరు రాజప్రాసాదంలో విజయదశమి సందర్భంగా సంప్రదాయ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. పూర్వపు మైసూరు రాజవంశ వారసుడు యదువీర్ కృష్ణదత్త చామరాజ వడియార్ అంబ విలాస్ ప్యాలెస్ నుంచి అదే ప్రాంగణంలోని భువనేశ్వరి దేవి ఆలయం వరకు 'విజయ యాత్ర' చేపట్టారు. అక్కడ శమీ వృక్షానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం 1.36 గంటల నుంచి 1.56 గంటల మధ్య శుభప్రదమైన మకర లగ్నంలో ప్రధాన ఊరేగింపు కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అంబ విలాస్ ప్యాలెస్లోని బలరామ ద్వారం వద్ద డి.కె. శివకుమార్, ఇతర మంత్రులు, ప్రముఖులు 'నంది ధ్వజం'కు పూజలు చేశారు. అనంతరం విజయదశమి ఊరేగింపునకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ సందర్భంగా శివకుమార్ రాష్ట్ర ప్రజలకు విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
#WATCH | Mysuru: Telangana CM Revanth Reddy and Karnataka CM DK Shivakumar attend the Dasara Jamboo Savari procession. https://t.co/EKjRifh7jw— ANI (@ANI) October 21, 2026
ఊరేగింపు ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల ముందే ప్రజలు మార్గమధ్యంలో పెద్ద సంఖ్యలో వేచి ఉన్నారు. వివిధ జిల్లాలకు చెందిన సాంస్కృతిక బృందాలు, అలంకరించిన శకటాలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాయి. కర్ణాటకలోని వివిధ ప్రాంతాల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా వీటిని రూపొందించారు. సుమారు ఐదు కిలోమీటర్ల మేర సాగే ఊరేగింపు చివరకు బన్నిమంటపకు చేరుకోనుంది. ప్రభుత్వ శాఖలు, వివిధ పథకాలు, కార్యక్రమాల గురించి తెలియజేసే శకటాలతో పాటు సామాజిక సందేశాలను అందించే ప్రదర్శనలు కూడా ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి. రక్షణ దళాలకు చెందిన మూడు విభాగాల శకటాలు సైనికుల శౌర్యం, సేవలు, స్ఫూర్తిని చాటనున్నాయి. కన్నడ చలనచిత్ర రంగానికి చెందిన ప్రముఖుల బృందం కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొంటోంది.
Where royalty meets tradition, Mysuru comes alive in a magnificent celebration of heritage, grandeur and devotion. Jambu Savari is more than a procession; it is the living pride of Karnataka, a majestic tribute to its rich culture, royal legacy and timeless traditions. #MysuruDasara2026 #KarnatakaHeritage #RoyalTradition #IncredibleIndia #CulturalHeritage— Poulomi Srinivas 🍁 (@MockingBirdY2K) October 21, 2026
బంగారు అంబారీలో అమ్మవారి ఊరేగింపు
మైసూరు దసరాలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం 'జంబూ సవారీ'. సాయంత్రం 4.10 గంటల నుంచి 4.35 గంటల మధ్య మీన లగ్నంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి, యదువీర్ వడియార్, ఇతర ప్రముఖులు అంబారీలో ఉన్న చాముండేశ్వరి దేవి విగ్రహంపై పుష్పాలు చల్లి ఊరేగింపును ప్రారంభిస్తారు. 'ప్రశాంత' ఏనుగు తనపై అమ్మవారి విగ్రహాన్ని మోస్తూ ముందుకు సాగుతుంది. దానికి ఇరువైపులా కుంకి ఏనుగులు ఉంటాయి. ప్రముఖుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వేదిక వద్దకు ఏనుగులు చేరుకున్నప్పుడు 21 ఫిరంగులతో గౌరవ వందనం సమర్పించనున్నారు. చాముండేశ్వరి దేవి మైసూరు నగరంతో పాటు అక్కడి రాజవంశానికి ఆరాధ్య దైవం. అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఉంచే అంబారీకి ప్రత్యేక చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉంది. సుమారు 750 కిలోల బరువున్న ఈ అంబారీ లోపలి భాగాన్ని చెక్కతో తయారు చేసి, దానిపై 80 కిలోల బంగారాన్ని పొదిగారు.
రాజుల కాలం నుంచి కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
విజయదశమి రోజున నిర్వహించే జంబూ సవారీ చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. గతంలో మైసూరు రాజులు తమ సోదరుడు, మేనల్లుడితో కలిసి అంబారీలో కూర్చుని ఊరేగింపులో పాల్గొనేవారు. శ్రీ జయచామరాజేంద్ర వడియార్ అంబారీలో ఊరేగిన మైసూరు చివరి పాలక రాజుగా గుర్తింపు పొందారు. కాలక్రమంలో ఈ సంప్రదాయంలో మార్పు వచ్చింది. ప్రస్తుతం రాజుకు బదులుగా చాముండేశ్వరి దేవి విగ్రహాన్ని అంబారీలో ఉంచి ఊరేగిస్తున్నారు. రాజవైభవాన్ని గుర్తుచేసే ఈ వేడుకలు ప్రతి ఏడాది మైసూరు దసరాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
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