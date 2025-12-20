విద్యార్థి పేరిట రూ.5వేల 'FD'- కరాటే, పెయింటింగ్, యోగా ట్రైనింగ్- అడ్మిషన్ల కోసం వినూత్నంగా ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల
గవర్నమెంట్ స్కూలులో జనాకర్షక స్కీం- అడ్మిషన్ తీసుకునే ప్రతీ విద్యార్థి పేరిట ఎఫ్డీ- రూ.5వేలు చొప్పున ఐదేళ్ల కోసం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్- స్థానిక వ్యాపారవేత్త దినకర్ రావు చొరవతో స్కీం అమల్లోకి
Published : December 20, 2025 at 8:28 AM IST
FD Scheme in Government School : అదొక గవర్నమెంట్ స్కూలు. అందులో ఫుల్ టైమ్ పనిచేసే ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఒక్కరు కూడా లేరు. ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు. ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఆ పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయింది. మిగిలిన కొద్దిమంది విద్యార్థులు కూడా వెళ్లిపోతే ఆ స్కూలు మూతపడే దుస్థితి వస్తుంది. పేద విద్యార్థుల పాలిట ఆశాదీపం లాంటి ఆ ప్రభుత్వ పాఠశాల మూతపడకుండా ఆపేందుకు ఓ దాత ముందుకొచ్చారు. ఆయన ఎలాంటి సాయం చేస్తున్నారు? స్కూలు అడ్మిషన్లను పెంచేందుకు అమలు చేస్తున్న ఆకర్షణీయ స్కీం ఏమిటి? అది ఎలాంటి ఫలితాలను సాధిస్తోంది ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పాఠశాల మూతపడకుండా ఆపే యత్నాలు
కర్ణాటకలోని మంగళూరు నగరం పశ్చిమ భాగంలో అశోక్ నగర్ ఏరియా ఉంది. అక్కడే 'అశోక్ నగర్ ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల' ఉంది. ఇప్పటికీ ఈ స్కూలులో కన్నడ మీడియంలోనే విద్యాబోధన జరుగుతోంది. ఫుల్ టైమ్ విద్యాబోధన చేసే టీచర్లు కూడా లేరు. దీంతో ఇందులో జరిగే కొత్త అడ్మిషన్లు తగ్గిపోయాయి. పాత విద్యార్థులు ఇతర స్కూళ్లకు మారిపోతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో స్థానిక స్వచ్ఛంద సంస్థలు చొరవ చూపాయి. తమ ప్రాంతంలోని ఏకైక ప్రభుత్వ పాఠశాల మూతపడే దుస్థితికి చేరకుండా ఆపేందుకు తమవంతు ప్రయత్నాలను మొదలుపెట్టాయి. ఈక్రమంలోనే వారు స్థానిక వ్యాపారవేత్త దినకర్ రావును కలిశారు. అశోక్ నగర్ ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల పరిస్థితిని వివరించారు. విషయమంతా విన్న దినకర్ రావు తనవంతు సాయం చేసేందుకు ఓకే చెప్పారు.
ప్రతి విద్యార్థి పేరిట రూ.5వేల ఎఫ్డీ
అశోక్ నగర్ ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలోకి విద్యార్థుల అడ్మిషన్లను పెంచాలనే గొప్ప లక్ష్యాన్ని వ్యాపారవేత్త దినకర్ రావు నిర్దేశించుకున్నారు. ఇందుకోసం స్కూలులో చేరే ప్రతీ విద్యార్థి పేరిట రూ.5వేలు చొప్పున ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసే స్కీంకు ఆయన శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ స్కీం ప్రభావంతో, పాఠశాలలో కొత్త అడ్మిషన్లు పెరిగాయి. దినకర్ రావు సేవాభావంతో విద్యార్థుల పేరుతో ఉచితంగా బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిపించారు. ఆ ఖాతాల్లో ఐదేళ్ల కాల వ్యవధి కోసం రూ.5వేల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయించారు. ఈ స్కీం ద్వారా లబ్ధిపొందే విద్యార్థులు, ఐదేళ్ల వరకు అశోక్ నగర్ ప్రభుత్వ స్కూలులోనే చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే రాబోయే ఐదేళ్ల పాటు ఈ పాఠశాలలో అడ్మిషన్లు తగ్గకుండా ఉండేందుకు ఈ స్కీం దోహదపడుతుంది. ఐదేళ్ల తర్వాత రూ.5వేల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది వడ్డీతో కలిసి రూ.6,690కి పెరుగుతుంది. దాన్ని విద్యార్థులు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ విద్యా సంవత్సరం(2025-26)లో 1 నుంచి 3 తరగతుల వరకు అశోక్ నగర్ ప్రభుత్వ స్కూలులో చేరిన 17 మంది విద్యార్థుల పేరిట రూ.5వేలు చొప్పున దినకర్ రావు ఎఫ్డీ చేయించారు. వీరిలో 1వ తరగతి విద్యార్థులు 10 మంది, 2, 3 తరగతుల విద్యార్థులు 7 మంది ఉన్నారు.
యక్షగానం, కరాటే, పెయింటింగ్, యోగా, మెడిటేషన్ ట్రైనింగ్
అశోక్ నగర్ ప్రభుత్వ స్కూలు విద్యార్థులకు యక్షగానం, కరాటే, పెయింటింగ్, యోగా, మెడిటేషన్లను నేర్పించేందుకు వ్యాపారవేత్త దినకర్ రావు ఏర్పాట్లు చేశారు. స్కూలుకు సమీపంలోని ఓ ఇంట్లో ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రం కొంత సమయం పాటు ఇవన్నీ ఉచితంగానే నేర్పుతున్నారు. ఔత్సాహిక విద్యార్థులు తీరిక సమయాల్లో అక్కడికి వెళ్లి యక్షగానం, కరాటే, పెయింటింగ్, యోగా, మెడిటేషన్ నేర్చుకుంటున్నారు. ఈ తరగతులను దినకర్ రావు, ఆయన సతీమణి వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
స్థానికుల సాయంతో గెస్ట్ టీచర్ల నియామకం
అశోక్ నగర్ ప్రభుత్వ స్కూలులో ఫుల్ టైమ్ ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడంతో సకాలంలో సిలబస్ పూర్తి కావడం లేదు. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికీ ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నారు. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులకు అన్ని సబ్జెక్టులను బోధించడానికి గెస్ట్ టీచర్లను నియమించారు. వీరికి ప్రతినెల వేతనాలను చెల్లించేందుకు స్థానిక దాతలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారాన్ని తీసుకోనున్నారు.
రూ.5వేల ఎఫ్డీ స్కీం ఈ ఏడాదే ఆరంభమైంది
తమ స్కూలులో కొత్తగా అడ్మిషన్ తీసుకునే ప్రతీ విద్యార్థి పేరిట రూ.5వేలను ఎఫ్డీ చేసే స్కీంను ఈ ఏడాదే ప్రారంభించామని ప్రభుత్వ స్కూలు ప్రధానోపాధ్యాయులు జాయ్ సంవిత తెలిపారు. వ్యాపారవేత్త దినకర్ రావు చొరవతో ఈ స్కీం అమల్లోకి వచ్చిందని తెలిపారు. ఆయన 17 మంది విద్యార్థుల పేరిట రూ.5వేలను ఎఫ్డీ చేయించారని చెప్పారు. ఆ పిల్లలు ఐదేళ్ల తర్వాత ఎఫ్డీ డబ్బులను విత్డ్రా చేసుకోవచ్చని అన్నారు.
అడ్మిషన్లు ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్
'రూ.5వేల ఎఫ్డీ స్కీంను ప్రారంభించినప్పటి నుంచి అశోక్ నగర్ ప్రభుత్వ స్కూలులో అడ్మిషన్లు పెరిగాయి. అందరూ ఆ స్కీం గురించే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు. వచ్చే సంవత్సరం అడ్మిషన్లు ఇంకా పెరగొచ్చు. గతంలో ఈ స్కూలు నుంచి వెళ్లిపోయిన విద్యార్థులు, మళ్లీ వచ్చి చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి' అని అశోక్ నగర్ ప్రభుత్వ స్కూలు పూర్వ విద్యార్థి బి శ్రీనివాస తెలిపారు.