దిల్లీలోని ఎంపీల నివాస సముదాయంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

పార్లమెంట్ భవనం సమీపంలోని ఎంపీల నివాస సముదాయంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
Published : October 18, 2025 at 2:16 PM IST
Fire Broke Out At Brahmaputra Apartments : దిల్లీలోని డాక్టర్ బిషంబర్ దాస్ మార్గ్లోని బ్రహ్మపుత్ర అపార్ట్మెంట్స్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. పార్లమెంట్ భవనం నుంచి కేవలం 200 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ సముదాయంలో లోక్సభ, రాజ్యసభ ఎంపీలు నివసిస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదం సమాచారం అందిన వెంటనే అగ్నిమాపక దళాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను చేపట్టాయి. ఆరు అగ్నిమాపక వాహనాలు మంటలను ఆర్పే పనిలో నిమగ్నమయ్యాయి.
#WATCH | A fire broke out at Brahmaputra Apartments in New Delhi. Six vehicles have been dispatched to the spot— ANI (@ANI) October 18, 2025
More details awaited pic.twitter.com/eEk0UUyZzU