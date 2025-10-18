ETV Bharat / bharat

దిల్లీలోని ఎంపీల నివాస సముదాయంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

పార్లమెంట్ భవనం సమీపంలోని ఎంపీల నివాస సముదాయంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

Fire Broke Out At Brahmaputra Apartments
Fire Broke Out At Brahmaputra Apartments (ANI)
ETV Bharat Telugu Team

October 18, 2025

Fire Broke Out At Brahmaputra Apartments : దిల్లీలోని డాక్టర్ బిషంబర్ దాస్ మార్గ్‌లోని బ్రహ్మపుత్ర అపార్ట్‌మెంట్స్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. పార్లమెంట్ భవనం నుంచి కేవలం 200 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ సముదాయంలో లోక్‌సభ, రాజ్యసభ ఎంపీలు నివసిస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదం సమాచారం అందిన వెంటనే అగ్నిమాపక దళాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను చేపట్టాయి. ఆరు అగ్నిమాపక వాహనాలు మంటలను ఆర్పే పనిలో నిమగ్నమయ్యాయి.

