రంగు రంగుల మొక్కజొన్న సృష్టి- ఒక్కో కంకి రూ.200కు సేల్​- రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

రసాయన ఎరువులు వాడకుండా వ్యవసాయం- మొక్కజోన్న, ముల్లంగి సాగుతో రైతుకు భారీ లాభాలు!

Multi Colour Maize By Farmer
Multi Colour Maize By Farmer (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 10:10 PM IST

3 Min Read
Multi Colour Maize By Farmer: రాజస్థాన్​ అంటే మనకు ముందుగా గుర్తుకువచ్చేది అక్కడి వేడి వాతవరణం, ఎడారి నేలలే కదా! అదీకాక అక్కడ నీటి కొరత కూడా ఉంటుంది. అందుకే ఆ ప్రాంతంలో పంటలు పండించడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ ఓ రైతు ఈ సమస్యలను అధిగమించి, తనదైన రీతిలో వ్యవసాయం చేస్తూ లాభాలు గడిస్తున్నాడు. అంతేకాదు మొక్కజొన్న, ముల్లంగి పంటల్లో సరికొత్త ఆవిష్కరణలు చేసి, తోటి రైతులకు ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తున్నాడు. మరి ఆ రైతు ఎవరు? అతను ఏం చేశాడో మనమూ తెలుసుకుందామా?

రాజస్థాన్​లోని సికార్​ జిల్లాలో ఒక చిన్న గ్రామం పిప్రాలి. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన రైతే సంజయ్​ యాదవ్​. వ్యవసాయంలో కొత్త విధానాలను అనుసరించాలనే ఆయన ప్రయాణం ఇప్పుడు మొదలైంది కాదు. 2012లోనే దానికి బీజం పడింది. అతను అప్పటి నుంచే వ్యవసాయంలో రసాయనాలకు బదులుగా సహజ ఎరువులను ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టాడు. దానికోసం అతను సహజ విత్తనాలు, నీరు, బయోఫెర్టిలైజర్స్​, ఇంట్లో తయారుచేసిన కంపోస్ట్​ వాడాడు. అలాగే డ్రిప్​ ఇరిగేషన్​ పద్ధతులను అనుసరించాడు. అతని లక్ష్యం ఒక్కటే. అది నేల నుంచి విషపదార్థాలను తొలగించటం. అలాగే పంటలను ఆరోగ్యకరంగా, అధిక దిగుబడి వచ్చేలా చేయడం.

Farmer Sanjay with radishes
ముల్లంగితో రైతు సంజయ్​ (ETV Bharat)

"నేను కొంత కాలం క్రితం సికార్ జిల్లాలో ఉన్న ఫతేహ్​పుర్​ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రంలో నిర్వహించిన వర్క్​షాప్​నకు హాజరయ్యాను. అక్కడ మెరుగైన, హైబ్రిడ్ విత్తనాల అభివృద్ధిపై శిక్షణ తీసుకున్నాను. అప్పుడే నాకు మంచి పోషకాలు కలిగిన కొత్త రకం మొక్కజొన్న వంగడాలను ఎందుకు సృష్టించకూడదు అనే ఆలోచన వచ్చింది. దీనితో నేను ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టాను. పరపరాగ సంపర్కం (క్రాస్ పాలినేషన్​) ద్వారా తెలుపు, పసుపు, లేత ఎరుపు, ముదురు ఎరుపు ఇలా రకరకాల రంగుల్లో మొక్కజొన్న పండేలా చేయగలిగాను. ఇవి ఆకర్షణీయంగా ఉండడమే కాదు, వీటిలో మంచి యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి."
- సంజయ్ యాదవ్​​, రైతు

భారీ లాభాలు
సంజయ్​ తాను సృష్టించిన ఒక్కో మొక్కజొన్న కంకిని రూ.200కు అమ్మినట్లు చెప్పారు. అందుకే తాను సృష్టించిన కొత్త రకం మొక్కజొన్నకు పేటెంట్ హక్కుల కోసం దరఖాస్తు పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మొక్కను ఇతర రైతులకు కూడా అందుబాటులో తెస్తానని, వారు కూడా దీని ద్వారా ఎక్కువ సంపాదించుకోవాలనేది తన కల అని సంజయ్ చెబుతున్నారు.

ముల్లంగిపై ప్రయోగం
సంజయ్ కేవలం మొక్కజొన్నతో ఆగలేదు. అతను ముల్లంగిపై కూడా ప్రయోగాలు చేసి, కొత్త రకాన్ని సృష్టించారు. సాధారణంగా పండించే తెలుపు ముల్లంగికి బదులు ఆయన ఎరుపు రంగు ముల్లంగిని పండించారు. ప్రస్తుతం సహజంగా పండే తెలుపు ముల్లంగి కంటే ఎరుపు రంగు ముల్లంగికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్నట్లు అతను చెబుతున్నారు. మార్కెట్లో తెలుపు ముల్లంగి కిలోకు రూ.40కు అమ్ముడు పోగా, ఎరుపు ముల్లంగి కిలోకు రూ.60 వరకు ధర లభించిందని చెప్పారు. తాను చేస్తున్న సేంద్రియ వ్యవసాయం లాభాలను పెంచటమే కాకుండా, నేలను సంవత్సరాలపాటు సారవంతంగా ఉంచుతుందని సంజయ్​ చెబుతున్నారు. రసాయనాల వాడకం తగ్గించటం వల్ల వాతావరణానికి కూడా మేలు కలుగుతుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

గ్రామస్థులకు ఆదర్శంగా
ప్రస్తుతం సంజయ్​ పడిన కష్టం గ్రామంలోని ఇతర రైతులకు ఆదర్శంగా మారింది.

"సంజయ్​తో​ కలిసి పని చేయటం వల్ల నేను సేంద్రియ వ్యవసాయంలోని మెళకువలను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు పురుగుమందులు వాడకుండనే నాకు మంచి పంటతోపాటు లాభాలు కూడా వస్తున్నాయి"
- జగదీశ్ ప్రసాద్​, పిప్రాలి గ్రామానికి చెందిన రైతు

"సంజయ్​ లాంటివారు దేశంలో ఇంకా ఉంటే, రైతుల ఆదాయం పెరగటంతో పాటు, ప్రజలకు విషపదార్థాలు లేని, పోషకాలు కలిగిన మంచి ఆహారం దొరుకుతుంది."
- సురేశ్ కుమార్​, పిప్రాలి గ్రామానికి చెందిన రైతు

'మన సంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతులు మంచివే. కానీ కొత్త టెక్నాలజీని, మెరుగైన విత్తనాలను, అలాగే సేంద్రియ విధానాలను అనుసరించటం ద్వారా మన పంట దిగుబడులను పెంచుకోవచ్చు. రైతులకు కావాల్సిన ధరను వారే నిర్ణయించుకోవచ్చు. దీని వల్ల మధ్యవర్తులపై ఆధారపడడం తగ్గుతుందని' సంజయ్ చెబుతున్నారు.

