పర్యావరణంపై ప్రేమ- ఇంటిని 'గ్రీన్ నర్సరీ'గా మార్చేసిన ఫ్యామిలీ- 1000కిపైగా మొక్కల పెంపకం
ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న కుటుంబం- పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కృషి- ఇంట్లోనే వెయ్యికి పైగా మొక్కల పెంపకం- స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుతున్న కుటుంబ సభ్యులు
Published : August 16, 2026 at 12:02 PM IST
Home Made Nursery In House Punjab : ఖాళీ ప్రదేశాల్లో, చెరువు గట్లపైనా, లేదంటే ఇంటి గార్డెన్లో మొక్కలను పెంచడాన్ని మనం చూస్తుంటాం. అయితే పంజాబ్కు చెందిన ఓ ఫ్యామిలీ పర్యావరణం పట్ల తమకున్న ప్రేమకు నిదర్శనంగా ఏకంగా తమ ఇంటినే 'గ్రీన్ నర్సరీ'గా మార్చేసింది. తమ ఇంట్లోనే ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 1000కి పైగా మొక్కలను పెంచుతోంది. ఇంట్లోని ప్రతి మూల, గది, మెట్లు, చిన్న చిన్న ఖాళీ ప్రదేశాలను పచ్చదనంతో నింపేసింది. అందుకే ఈ స్టోరీలో మోగాకు చెందిన పర్యావరణ హిత కుటుంబం గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.
వ్యర్థ వస్తువులను వృథా చేయరు!
ప్రకృతి పట్ల మోగాకు చెందిన నీలం రాణి ఫ్యామిలీకి ఉన్న ప్రేమ ఇంటి బయటి నుంచే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇంటి ముందు భాగం నుంచి లోపలి వరకు రకరకాల మొక్కలను నాటారు. ఈ పచ్చదనం వల్ల ఇంటి పరిసరాల్లో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా, చల్లగా ఉంటుంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే నీలం రాణి ఫ్యామిలీ తమ ఇంటిని ఒక ఆక్సిజన్ హబ్గా మార్చేసింది. అలాగే ఏ వ్యర్థ వస్తువునూ ఈ కుటుంబం వృథాగా పోనివ్వదు. పాత వస్తువులను శుభ్రం చేసి అందులో మొక్కలను నాటుతోంది. ఈ విధంగా ఓవైపు పచ్చదనాన్ని పెంచుతూనే, మరోవైపు వ్యర్థ పదార్థాలను తిరిగి ఉపయోగిస్తోంది. అంతేకాకుండా నీలం రాణి కుటుంబం పచ్చదనాన్ని కేవలం తమ ఇంటికే పరిమితం చేయలేదు. పుట్టినరోజులు, వివాహ వార్షికోత్సవాలు, మతపరమైన కార్యక్రమాలు, ఇతర వేడుకలకు వెళ్లేటప్పుడు మొక్కలను బహుమతిగా ఇస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఈ ఫ్యామిలీ ప్రజలకు 50,000కు పైగా మొక్కలను గిఫ్ట్గా ఇచ్చింది.
'కొవిడ్ సమయంలో మొక్కల విలువను తెలుసుకున్నాం'
తమ కుటుంబానికి మొక్కల పెంపకం, పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల ఉన్న శ్రద్ధ గురించి నీలం రాణి ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు. తమకు మొదటి నుంచి ప్రకృతి అంటే చాలా ఇష్టమని తెలిపారు. అయితే కొవిడ్ సమయంలో మొక్కల విలువను మరింత బాగా అర్థం చేసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. కొవిడ్ మహమ్మారి విజృంభించిన సమయంలో ఇంట్లో ఉన్న తులసి, వాము ఆకు, తిప్పతీగ వంటి ఔషధ మొక్కలను వాడామని అన్నారు. ఆ తర్వాత మొక్కలు నాటడం గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కూడా కల్పించామని చెప్పారు. తాను టీచర్గా పనిచేస్తున్నానని వెల్లడించారు. ఆదివారం నాడు కుటుంబం మొత్తం మొక్కల మధ్య సమయం గడుపుతుందన్నారు.
'మా కుటుంబ సభ్యుల్లా మొక్కలను భావిస్తాం'
"మా ఇంట్లో ఆక్సిజన్ అందించే, ఔషధ గుణాలున్న మొక్కలను పెంచుతున్నాం. అలాగే పూల, పండ్ల మొక్కలను పెంచుతున్నాం. ప్రతి మొక్కకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ చెట్లు మాకు స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ను అందిస్తున్నాయి. అలాగే పూలు, పండ్లు, కూరగాయలను ఇస్తున్నాయి. మేము ఎక్కువగా సేంద్రీయ (ఆర్గానిక్) మొక్కలను పెంచుతాం. ఎందుకంటే అవి ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. మొక్కల సంరక్షణ ఇప్పుడు మా కుటుంబ దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగంగా మారిపోయింది. మొక్కలకు నీరు పోయడం, ఎరువులు వేయడం, వాటిని సంరక్షించడం మాకు ఒక ప్రత్యేకమైన పనిలా ఉండదు. చెట్లును కుటుంబసభ్యుల్లా చూసుకుంటాం. ఇంట్లోని పిల్లలు కూడా ఈ మొక్కల సంరక్షణలో ఎంతో ఉత్సాహంతో పాల్గొంటారు" అని నీలం రాణి పేర్కొన్నారు.
అలాగే పడకగదుల్లో కూడా మొక్కలను పెంచుతున్నామని నీలం రాణి చెప్పారు. బెడ్ రూమ్స్ అన్నీ ఆక్సిజన్ ఇచ్చే మొక్కలతో నిండిపోయాయని అన్నారు. తమ కుటుంబానికి మొక్కలు అంటే కేవలం ఇంటి అలంకరణకు సంబంధించినవి మాత్రమే కాదన్నారు. మొక్కలు కుటుంబంలో ఒక భాగమని వెల్లడించారు. చిన్నారులు కూడా మొక్కలను సంరక్షణలో భాగమవుతారని తెలిపారు. వేసవిలో తమ ఇంట్లో చల్లగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఏసీ (AC) కూడా అవసరం లేదన్నారు. కొన్నిసార్లు ఫ్యాన్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
"ప్రజలు మా ఇంటికి వచ్చి చాలా సేపు గడుపుతారు. మా ఇంటి నుంచి వెళ్లాలనిపించడం లేదని అంటారు. ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే పచ్చదనాన్ని చూసి ఒక రకమైన సానుకూలత (పాజిటివిటీ) కలిగిందని చెబుతారు. ఇక్కడికి రావడం వల్ల స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ లభించిందని, ప్లాస్టిక్ లేదా ఇతర వ్యర్థ పదార్థాలను ఎలా ఉపయోగించారో నేర్చుకున్నామని అంటారు. ఇలాంటి మాటలు విన్నప్పుడు మాకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. కొందరు మాకు మొక్కలను గిఫ్ట్గా ఇస్తారు" అని నీలం రాణి స్పష్టం చేశారు.
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