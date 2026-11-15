అద్భుతరీతిలో శబరిమల అయ్యప్ప దేవాలయ నమూనా- యువకుడి కళాసృష్టి!
Miniature Sabarimala Temple : మండల-మకరవిళక్కు సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో అయ్యప్ప ఆలయ నమూనా మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
Published : November 15, 2026 at 5:45 PM IST
కేరళకు చెందిన ఓ యువ శిల్పి తన అద్భుత కళా నైపుణ్యంతో అయ్యప్ప భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నారు. మండల మకరవిళక్కు సీజన్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో కోజికోడ్కు చెందిన శిల్పి అఖిల్ అథోలి రూపొందించిన శబరిమల సన్నిధానం నమూనా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అసలు ఆలయాన్ని ఒక్కసారి కూడా ప్రత్యక్షంగా చూడకముందే ఆయన ఈ అద్భుత కట్టడాన్ని అచ్చుగుద్దినట్లుగా తీర్చిదిద్దారు.
ఐదేళ్ల క్రితం 41 రోజుల కఠిన దీక్షతో ఇరుముడి కట్టుకుని శబరిమలకు వెళ్లేందుకు అఖిల్ మాల ధరించారు. అయితే, అనివార్య కారణాల వల్ల ఆ ఏడాది ఆయన యాత్ర మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. ఆ నిరాశ నుంచే సన్నిధానం నమూనాను నిర్మించాలనే ఆలోచన పుట్టింది. దశలవారీగా దానిని పూర్తి చేశారు. ఐదేళ్ల క్రితమే ఈ శిల్పం పూర్తయినప్పటికీ, అఖిల్ ఏటా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో దీనికి మెరుగులు దిద్దుతూ వస్తున్నారు. ఎలాంటి యంత్రాలను వాడకుండా కేవలం చేతితోనే మల్టీవుడ్, ఫోమ్ షీట్లను ఉపయోగించి 4 x 2.5 అడుగుల పరిమాణంలో ఈ కళాఖండాన్ని రూపొందించారు.
శబరిమల ఆలయాన్ని స్వయంగా చూడకుండా దాని నమూనాను రూపొందించడం చాలా సవాలుగా మారిందని అఖిల్ అన్నారు. మొదట వివిధ ఫొటోలను పరిశీలించి, ఆలయ నిర్మాణాన్ని నాలుగు వైపుల నుంచి అధ్యయనం చేశానని తెలిపారు. పై భాగాన్ని రూపొందించడానికి గూగుల్ మ్యాప్స్ను ఉపయోగించుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ నమూనాను ఒకేసారి కాకుండా, దశలవారీగా పూర్తి చేసినట్లు అఖిల్ చెప్పారు.
"నేను ఆలయాన్ని స్వయంగా చూడలేదు కాబట్టి, ప్రతి భాగం ఎలా ఉండాలో స్పష్టమైన ప్రణాళిక లేకుండానే పనిని మొదలుపెట్టాను. ఏ భాగాన్ని ముందుగా తయారు చేయాలో నిర్ణయించుకోవడం కష్టమైంది. శబరిమల ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి గూగుల్ మ్యాప్స్లో వీలైనంతగా జూమ్ చేసి చూశాను. దీని తయారీకి మల్టీవుడ్, ఫోమ్ షీట్లను ఉపయోగించాను. యంత్రాలను వాడకుండా, పూర్తిగా నా చేతులతోనే దీన్ని రూపొందించాను. ఈ నమూనా 4 అడుగుల పొడవు, 2.5 అడుగుల వెడల్పు ఉంటుంది."
---అఖిల్, కళాకారుడు
తాను చాలా కళాఖండాలను కూడా రూపొందించానని, కానీ శబరిమల నమూనా తనకు అత్యంత సంతృప్తిని ఇచ్చిందని అఖిల్ తెలిపారు. దీనిని పూర్తి చేయడంతో మరిన్ని విభిన్నమైన ప్రాజెక్టులు చేపట్టేలా తనకు స్ఫూర్తినిచ్చిందని చెప్పారు. ఈ నమూనా తయారీకి ఎంత ఖర్చు అయిందో ఖచ్చితంగా చెప్పడం కష్టమని, ఎందుకంటే ఇందులో వాడిన పదార్థాలతో పాటు, దీని కోసం వెచ్చించిన శ్రమ కూడా ముఖ్యమన్నారు.
తాను ఇంత శ్రద్ధతో తయారు చేసిన నమూనాని ఎప్పటికీ అమ్మబోనని అఖిల్ స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఎవరి కోసమైనా కొత్తది తయారు చేస్తానని తెలిపారు. అతడు కేవలం శబరిమల మాత్రమే కాకుండా వరిక్కస్సేరి, అయోధ్య రామ మందిరం, మానంచిర ప్రవేశ ద్వారం వంటి ఇతర చారిత్రక ప్రదేశాల నమూనాలను కూడా సృష్టించారు. ఇంకా భవిష్యత్లో మరిన్ని నమూనాలు రూపొందించే ఆలోచనలు ఉన్నాయని వివరించారు. అఖిల్ మొదట ఈ నమూనాలను తయారు చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు తాను ఆందోళన చెందినట్లు అతడి తండ్రి భాస్కరన్ చెప్పారు. తన కొడుకు పని పట్ల చాలా గర్వంగా ఉందన్న ఆయన, ఆ ఆందోళనలు ఇప్పుడు తొలగిపోయాయని చెప్పారు ఈ నమానాలు పూర్తి కావడానికి చాలా సమయం పట్టిందని అన్నారు.
ఆహార సదుపాయాలు అందేలా చూడాలని కేరళ హైకోర్టు ఆదేశం
ఇదిలా ఉండగా, శబరిమల ఆలయానికి వెళ్లే ఎరుమేలి అటవీ మార్గంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర సేవలు అందిస్తున్న వైద్య, పంచాయతీ సిబ్బందికి ఆహార సదుపాయాలు అందేలా చూడాలని కేరళ హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. జస్టిస్ రాజా విజయరాఘవన్ వి, జస్టి కె.వి. జయకుమార్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు చెప్పింది. పోలీసు మెస్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆహార సదుపాయాలను వీరికి నిరాకరించడం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని, ఇది తీర్థయాత్రల సీజన్లో వారి విధులకు ఆటంకం కలిగించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
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