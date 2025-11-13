దిల్లీ బాంబు పేలుడు- కారులో లభించిన DNA డాక్టర్ ఉమర్ నబీదే
ఎర్రకోట వద్ద పేలుడు కారణమైన కారును నడిపింది డాక్టర్ ఉమర్!
Published : November 13, 2025 at 8:03 AM IST
Delhi Terror Blast Case : దిల్లీ ఎర్రకోట సమీంపలో బాంబు పేలుడు ఘటనపై కీలక విషయాలు వెలుగులో వస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ పేలుడుకు కారణమైన కారులో లభించిన నమూనాలతో డాక్టర్ ఉమర్ నబీ డీఎన్ఏ మ్యాచ్ అయినట్లు సమాచారం. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించినట్లు పలు కథనాలు ప్రచురించాయి.
ఇప్పటికే ఎర్రకోట వద్ద పేలుడుకు ముందు ఉమర్ కారు నడుపుతున్న సీసీటీవీ దృశ్యాలను అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో ఘటన సమయంలో కారులో ఉన్న ఉమర్ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయి ఉంటాడని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే పుల్వామాలోని అతడి కుటుంబసభ్యుల నుంచి డీఎన్ఏ నమూనాలు సేకరించి పరీక్షించారు. కారు నుంచి లభ్యమైన డీఎన్ఏతో పరీక్షించగా అది ఉమర్ నబీదేనని తేలినట్లుగా సమాచారం. దీంతో పేలుడు జరిగే సమయానికి అతడు వాహనంలోనే ఉన్నాడని అధికారులు నిర్ధరించినట్లు తెలుస్తోంది.