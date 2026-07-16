జైల్లో ఖైదీల ప్రేమాయణం- పెళ్లికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన హైకోర్టు- 21మంది అతిథుల మధ్య వేడుక!
హత్య కేసుల్లో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఖైదీల వివాహం- రాజస్థాన్లోని ఓపెన్ జైలు క్యాంప్లో పెళ్లికి అనుమతించిన హైకోర్టు- పునరావాసంలో భాగంగా వివాహానికి అవకాశం కల్పించాలని కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : July 16, 2026 at 6:43 PM IST
Court Accept Prisoners Marriage : నేరాలకు పాల్పడి జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న ఇద్దరు ఖైదీలు కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. జైలులో ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారడంతో పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్న ఇద్దరు జీవిత ఖైదీలకు రాజస్థాన్ హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. వివాహం అనేది ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్న ప్రాథమిక హక్కు అని స్పష్టం చేసిన న్యాయస్థానం, చట్టబద్ధమైన నిబంధనలకు అనుగుణంగా రాజస్థాన్లోని ఓపెన్ జైలు క్యాంప్లో వారి వివాహం నిర్వహించుకోవచ్చని ఆదేశించింది.
ఖైదీల సర్పంచ్గా బాధ్యతలు
రాజస్థాన్లోని నాగౌర్ జిల్లాకు చెందిన మూలారామ్ కుటుంబంతో కలిసి వ్యవసాయం చేసేవాడు. అతడి కుటుంబానికి పొరుగువారితో చాలా కాలంగా భూవివాదం కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అతడు 2017లో తన పొరుగింటికి చెందిన ఓ యువకుడిని మోటార్సైకిల్పై తీసుకెళ్లాడు. అనంతరం అతడి మృతదేహం ఓ నీటి తొట్టిలో లభించింది. ఈ ఘటనపై నమోదైన హత్య కేసులో విచారణ జరిపిన కోర్టు, మూలారామ్ను దోషిగా తేల్చి 2023 ఆగస్టులో జీవిత ఖైదు విధించింది. శిక్ష అనంతరం అతడిని జోధ్పుర్ సమీపంలోని మండోర్ ఓపెన్ జైలు క్యాంప్కు తరలించారు. గత రెండేళ్లుగా మూలారామ్ ఆ క్యాంప్లో ఖైదీల సర్పంచ్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు.
పెళ్లైన రెండు నెలలకే హత్య
మరోవైపు జోధ్పుర్లోని ఘంటాఘర్ ప్రాంతానికి చెందిన కౌశల్రాజ్ అరోరాను 2016లో సీమా ఘడ్సే వివాహం చేసుకుంది. అయితే తన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఆ పెళ్లి జరిగిందనే అసంతృప్తితో సీమ ఉండేది. దాంతో పెళ్లైన రెండు నెలలకే నిద్రిస్తున్న భర్త చేతుల నరాలను పదునైన ఆయుధంతో కోసి హత్య చేసింది. మొదట ఇంట్లోకి దొంగ చొరబడి ఆ ఘటనకు పాల్పడ్డాడని పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ విచారణలో అసలు విషయం బయటపడింది. దీంతో 2019లో కోర్టు ఆమెను కూడా దోషిగా తేల్చి జీవిత ఖైదు విధించింది.
ఇద్దరి పునరావాసం, సంస్కరణ ప్రక్రియ
జైలు జీవితం గడుపుతున్న సమయంలో మూలారామ్, సీమా మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. కాలక్రమేణా అది ప్రేమగా మారింది. భవిష్యత్తులో కలిసి జీవితాన్ని కొనసాగించాలని ఇద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రస్తుతం సీమా 40 రోజుల పెరోల్పై బయట ఉండగా, మూలారామ్ తరఫు న్యాయవాది కలురామ్ భాటి హైకోర్టును ఆశ్రయించి వివాహానికి అనుమతి కోరారు. ఈ వివాహం ఇద్దరి పునరావాసం, సంస్కరణ ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని కలురామ్ పేర్కొన్నారు. కుటుంబ జీవితం గడిపే అవకాశం కల్పించడం ద్వారా వారు సమాజంలో తిరిగి కలిసిపోయే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని వాదించారు. అలాగే ఖైదీలకు కూడా వివాహం చేసుకునే హక్కు, కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కు ఉందని గతంలో హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులను కూడా ప్రస్తావించారు.
విచారణ సందర్భంగా ప్రభుత్వం సమర్పించిన నివేదికలో మూలారామ్, సీమా ఇద్దరూ పరస్పర అంగీకారంతో వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు కోర్ట్ ధ్రువీకరించింది. వారి మధ్య సహజీవన సంబంధం ఏర్పడిన విషయాన్ని కూడా నివేదికలో ప్రస్తావించింది. జైలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఓపెన్ జైలు క్యాంప్లో వివాహం నిర్వహించడానికి ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లు కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. వివాహం అనేది సమాజంలో అత్యంత ప్రాథమికమైన వ్యవస్థ అని పేర్కొంది. నేరానికి శిక్ష పడిందనే కారణంతో ఖైదీలను వివాహం చేసుకునే హక్కు నుంచి దూరం చేయలేమని స్పష్టం చేసింది. పరస్పర అంగీకారంతో ఇద్దరు వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటే, చట్టం కూడా వారికి ఆ అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని వ్యాఖ్యానించింది.
21 మంది అతిథులతో వేడుక
దీంతో మూలారామ్, సీమా వివాహానికి హైకోర్టు అనుమతి మంజూరు చేసింది. మండోర్ ఓపెన్ జైలు క్యాంప్లోనే చట్టబద్ధంగా వివాహ వేడుక నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. ఈ వేడుకకు ఇరువైపుల కుటుంబ సభ్యులు కలిపి గరిష్ఠంగా 21 మంది అతిథులు, ఒక పూజారి హాజరుకావచ్చని పేర్కొంది. అవసరమైతే అతిథుల సంఖ్య పెంచే అంశాన్ని జైలు అధికారులు పరిశీలించవచ్చని తెలిపింది. వివాహ తేదీని ముందుగానే జైలు యంత్రాంగానికి తెలియజేయాలని, వేడుకకు సంబంధించిన మొత్తం ఖర్చును మూలారామే భరించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. జైలు నిబంధనలకు భంగం కలగకుండా, భద్రతా ప్రమాణాలు పాటిస్తూ వివాహం నిర్వహించాలని స్పష్టం చేసింది.
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