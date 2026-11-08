బంగారం, వెండితో చేసిన బైక్లు- 108 వింటేజ్ వాహనాల సేకరణ- 'బైక్ కింగ్ ఆఫ్ ఇండియా'గా గుర్తింపు!
108 Bikes From British Era : రాజస్థాన్కు చెందిన రవి కంధార్ వద్ద బ్రిటిష్ కాలం నాటి 108 అరుదైన మోటార్ సైకిళ్లు సేకరించారు. 3 బైక్లకు 24 క్యారెట్ల బంగారు అలంకరించారు.
Published : November 8, 2026 at 6:46 PM IST
మోటార్ సైకిళ్లపై చాలామందికి ఆసక్తి ఉంటుంది. కొత్త మోడల్ మార్కెట్లోకి రాగానే పాత బైక్ను వదిలేసి కొత్తది కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఆ పాత వాహనాలను చాలామంది విడిభాగాలుగా మార్చి విక్రయిస్తుంటారు. కానీ రాజస్థాన్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి మాత్రం పాత మోటార్ సైకిళ్లను అపురూప సంపదగా భావించి భద్రపరుస్తున్నారు. బ్రిటిష్ కాలం నాటి అరుదైన బైక్లను సేకరించడమే కాకుండా, వాటికి పూర్వ వైభవం తీసుకొస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పటివరకు 108 వింటేజ్ మోటార్ సైకిళ్లను తన సేకరణలో చేర్చుకున్న రవి కంధార్, 'బైక్ కింగ్ ఆఫ్ ఇండియా'గా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన సేకరణలో మూడు బైక్లను 24 క్యారెట్ల బంగారంతో, మరో బైక్ను 999 స్వచ్ఛమైన వెండితో ప్రత్యేకంగా రూపొందించడం విశేషం.
ఉదయ్పుర్లో నివసించే రవి కంధార్కు చిన్నప్పటి నుంచే మోటార్ సైకిళ్లపై మక్కువ ఎక్కువ. కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే ఈ ఆసక్తి మొదలైంది. అది క్రమంగా ఆయన జీవితంలో విడదీయలేని భాగంగా మారింది. దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో బ్రిటిష్ పాలన కాలానికి చెందిన పాత మోటార్ సైకిళ్ల గురించి తెలుసుకుని, వాటిని వెతికి పట్టుకోవడం ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో ఎన్నో అరుదైన మోడళ్లను కొనుగోలు చేశారు. ఆయన సేకరణలోని చాలా బైక్లు ఏళ్ల తరబడి ఉపయోగం లేకుండా పడి ఉన్నాయి. తుప్పు పట్టి, పూర్తిగా పాడైపోయిన స్థితిలో కనిపించేవి. వాటిని మళ్లీ రోడ్డుపై నడపగలమని ఎవరూ అనుకోలేదు. అయితే రవి మాత్రం వాటిలోని చారిత్రక విలువను గుర్తించారు. వాటిని పారేయకుండా పునరుద్ధరించి, అసలు రూపానికి తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
విడిభాగాల కోసం రెండేళ్ల నిరీక్షణ
పాత మోటార్ సైకిళ్లను పునరుద్ధరించడం అంత సులభమైన పని కాదు. ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ కాలం నాటి మోడళ్లకు అవసరమైన విడిభాగాలు సులభంగా లభించేవి కావు. కొన్ని ప్రత్యేకమైన భాగాలను ఇంగ్లాండ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. మరికొన్ని విడిభాగాలను స్థానికంగా ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించేవారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక చిన్న విడిభాగాన్ని సంపాదించడానికి లేదా మరమ్మతు చేయించడానికి ఏకంగా రెండేళ్ల సమయం పట్టేది. అయినప్పటికీ రవి వెనక్కి తగ్గలేదు. ప్రతి బైక్లోని ఇంజిన్, ఛాసిస్, చక్రాలు, సీటు, హ్యాండిల్బార్లతో పాటు ఇతర భాగాలను ఎంతో జాగ్రత్తగా పునరుద్ధరించారు. కేవలం బైక్లు చూడటానికి అందంగా ఉండాలన్నదే కాకుండా, వాటి అసలు రూపం, చారిత్రక గుర్తింపును కాపాడటమే ఆయన ప్రధాన ఉద్దేశం.
రెండో ప్రపంచ యుద్ధం నాటి మోడళ్లు
రవి వద్ద ఉన్న 108 మోటార్ సైకిళ్లలో ప్రతి ఒక్కటీ ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంది. ఒక్కో బైక్కు ఒక్కో రంగు, డిజైన్ ఉండటం ఈ సేకరణలో మరో విశేషం. వీటిలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో ఉపయోగించిన మోడళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా హెలికాప్టర్లతో కలిపి ఉపయోగించేందుకు రూపొందించిన ఒక మోటార్ సైకిల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. బైక్ల సేకరణతో పాటు ప్రత్యేకమైన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్లను సొంతం చేసుకోవడంపైనా రవికి ఆసక్తి ఉంది. ఇందుకోసం వేలం పాటల్లో పాల్గొని 555, 111, 777, 666, 1009 వంటి ఆకర్షణీయమైన నంబర్లను దక్కించుకున్నారు. ఇలా వాహనాల రూపంతో పాటు వాటి నంబర్ల విషయంలోనూ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు.
కుటుంబ సభ్యుల సహకారం
ఈ అరుదైన సేకరణ వెనుక రవి కృషితో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కూడా ఉంది. భార్య రష్మి కంధార్, ముగ్గురు పిల్లలు డాక్టర్ శ్వేతల్ కంధార్, దివ్య, శివాన్ష్ ఆయన అభిరుచికి అండగా నిలిచారు. ఈ బైక్లను సేకరించడం, పునరుద్ధరించడం, భద్రపరచడంలో తమవంతు సహకారం అందిస్తున్నారు. ఈ కుటుంబానికి ఈ మోటార్ సైకిళ్లు కేవలం వాహనాలు మాత్రమే కాదు. గత కాలపు సాంకేతికతకు, చరిత్రకు గుర్తులుగా భావిస్తున్నారు. అందుకే వాటి అసలు రూపం దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్తగా సంరక్షిస్తున్నారు.
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