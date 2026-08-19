మద్యం సేవించిన రైడర్ను ఆపే స్మార్ట్ హెల్మెట్- ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్ అద్భుత ఆవిష్కరణ- రోడ్డు ప్రమాదాలకు చెక్!
మద్యం తాగి రోడ్డు ప్రమాదాలు చేసేవారిని ఆపేందుకు యువ ఇంజినీర్ కృషి- స్మార్ట్ హెల్మెట్ను అభివృద్ధి చేసిన రోహిత్- యువకుడి ఆవిష్కరణపై ప్రశంసలు
Published : August 19, 2026 at 3:00 PM IST
Smart Helmet For Accident Detection : మద్యం సేవించి బైక్ నడపడం వల్ల చాలా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మద్యం మత్తులో జరిగే రోడ్డు యాక్సిడెంట్లను నివారించేందుకు బిహార్లోని జెహానాబాద్కు చెందిన ఓ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి అద్భుత ఆవిష్కరణ చేశారు. ఆల్కాహాల్ సేవించిన రైడర్ను ఆపగల స్మార్ట్ హెల్మెట్ను అభివృద్ధి చేశారు. ఇంతకీ ఆ స్మార్ట్ హెల్మెట్ ప్రమాదాలను ఎలా నివారిస్తుంది? మందుబాబులను ఎలా గుర్తిస్తుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
గయా కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో రోహిత్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ రెండో ఏడాది చదువుతున్నారు. ఈ కుర్రాడే తన అద్భుతమైన మేధస్సును ఉపయోగించి స్మార్ట్ హెల్మెట్ను రూపొందించారు. ఈ హెల్మెట్లో ఆల్కహాల్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ, జీపీఎస్, యాప్ ఆధారిత అత్యవసర హెచ్చరిక యంత్రాంగాన్ని పొందుపర్చారు. ఈ ఆవిష్కరణను ఐఐటీ పట్నా, ఐఐటీ దిల్లీ, ఐఐటీ బాంబే వంటి ప్రముఖ సాంకేతిక సంస్థలలో ప్రదర్శించగా మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి.
ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
ఈ స్మార్ట్ హెల్మెట్ రైడర్ మద్యం సేవించినట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే బైక్ వేగాన్ని తగ్గించి ఆపేస్తుంది. వాహనం ఒకసారి ఆగిపోయిన తర్వాత ఆల్కహాల్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ బైక్ను మళ్లీ కదలకుండా నిరోధిస్తుంది. రైడర్ హెల్మెట్ను తీసివేస్తే ఈ వ్యవస్థ బీప్ శబ్దం చేస్తుంది. వాహన వేగాన్ని తగ్గించడం ప్రారంభిస్తుంది. ఒకవేళ దురదృష్టవశాత్తు ఏదైనా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన నిమిషాల వ్యవధిలో లొకేషన్ను రైడర్ సేవ్ చేసుకున్న కుటుంబ సభ్యుల కాంటాక్ట్లకు, సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్కు, ఆరోగ్య కేంద్రానికి అలర్ట్ పంపుతుంది. బాధితులు సకాలంలో వైద్య సహాయం పొందడంలో తరచుగా జరిగే ఆలస్యాన్ని తగ్గించడమే దీని లక్ష్యం.
ఆ ఘటనే జీవితాన్ని మార్చేసింది
రోహిత్ పదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు జరిగిన ఒక రోడ్డు ప్రమాదం అతని జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు తెచ్చిపెట్టింది. రోహిత్ కుటుంబ సభ్యులలో ఒకరు మద్యం సేవించి తనతో పాటు బైక్పై ఓ యువతిని తీసుకెళ్లగా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ యాక్సిడెంట్లో యువతి తీవ్రంగా గాయపడింది. అప్పుడే రోహిత్ ఈ అద్బుత ఆవిష్కరణకు బీజం పడింది. అసలు మద్యం సేవించిన వ్యక్తి బైక్ నడపకుండా సాంకేతికత ఆపగలదా? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం కనుగొనడానికి రోహిత్ తీవ్రంగా కృషి చేశారు. దాదాపు మూడేళ్లు శ్రమించి స్మార్ట్ హెల్మెట్ను రూపొందించారు.
రోహిత్ స్వస్థలం జెహానాబాద్ జిల్లాలోని రాజా బజార్. రోహిత్ తండ్రి నరేశ్ కుమార్ బిహార్లో కాంట్రాక్టు పనులు చేయిస్తున్నారు. అతని తల్లి గృహిణి. మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చినప్పటికీ రోహిత్ అసాధారణ ప్రతిభను చూపిస్తున్నారు. అధ్భుతమైన ఆవిష్కరణలను చేస్తున్నారు. హెల్మ్టెక్ టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే స్టార్టప్ను కొన్నేళ్ల క్రితం ప్రారంభించారు.
అందరికీ ఈ హెల్మెట్ను అందుబాటులోకి తేవడమే లక్ష్యం : రోహిత్
ఎవరైనా మద్యం సేవించి వాహనం నడపడానికి ప్రయత్నిస్తే హెల్మెట్లోని ప్రత్యేక సెన్సార్లు దానిని గుర్తిస్తాయని రోహిత్ తెలిపారు. అప్పుడు మోటార్ సైకిల్ వేగం తగ్గి ఆగిపోతుందని వివరించారు. ఒకసారి ఆగిపోయిన తర్వాత బైక్ మరి ముందుకు కదలదని చెప్పారు. చిన్ననాటి ఒక సంఘటనను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఆవిష్కరణ చేశానని అన్నారు. సాధారణ మోటార్సైకిల్ వినియోగదారులకు ఈ సాంకేతికతను అందుబాటులో తేవడమే తన ముందున్న తక్షణ కర్తవ్యమని స్పష్టం చేశారు. ఈ స్మార్ట్ హెల్మెట్ ధరను రూ. 2,500- రూ. 3,000 మధ్య ఉంచాలని యోచిస్తున్నానని వెల్లడించారు. భద్రతా సాంకేతికతను ఖరీదైన ప్రీమియం ఉత్పత్తులకే పరిమితం చేయకుండా ప్రతిరోజూ ప్రయాణించే వారికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే తన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
రోహిత్ సాధించిన విజయం పట్ల గయా కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ద్వారకా దాస్ నిమా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ తమ సంస్థలో ఆవిష్కరణలు, వ్యవస్థాపకతపై పెరుగుతున్న సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తుందని తెలిపారు. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరం ప్రత్యేకమైనదని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, రోహిత్ సాధించిన ఈ విజయం గయా స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ విస్తరణను కూడా ప్రతిబింబిస్తుందని జిల్లా స్టార్టప్ కోఆర్డినేటర్ సుశాంత్ కుమార్ అన్నారు.
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