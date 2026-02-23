విమాన ప్రమాదం: టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే కుప్పకూలిన ఎయిర్ అంబులెన్స్
Published : February 23, 2026 at 11:08 PM IST
Plane Disappeared : రాంచీలో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. ఏడుగురు వ్యక్తులతో వెళ్తున్న ఎయిర్ అంబులెన్స్ టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంపై మరిన్ని విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది.
రెడ్బర్డ్ ఎయిర్వేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు చెందిన బీచ్క్రాఫ్ట్ C90 విమానం సోమవారం రాత్రి 7.10 గంటలకు ఏడుగురు వ్యక్తులతో ఛార్టర్డ్ ప్లేన్ రాంచీ నుంచి దిల్లీకి బయల్దేరింది. అయితే ప్లేన్ టేకాఫ్ అయిన కొద్ది సేపటికే రాంచీ ATC నుంచి సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయాయి. కాసేపటికే ఛత్ర జిల్లాలోని సిమారియా సమీపంలో ప్లేన్ కూలిపోయిందని రాంచీ విమానాశ్రయ డైరెక్టర్ వినోద్ కుమార్ తెలిపారు.
On 23.02.2026 Redbird Airways Pvt Ltd Beechcraft C90 aircraft VT-AJV operating medical evacuation (Air Ambulance) flight on sector Ranchi-Delhi crashed in Kasariya Panchayat, Simariya block of Chatra district, in Jharkhand. There were seven people on board ,including two crew…— ANI (@ANI) February 23, 2026