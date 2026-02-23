ETV Bharat / bharat

విమాన ప్రమాదం: టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే కుప్పకూలిన ఎయిర్ అంబులెన్స్

Plane Missing- విమాన ప్రమాదం- టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే కుప్పకూలిన ఏడుగురితో వెళ్తున్న ఎయిర్ అంబులెన్స్

Plane Disappeared
Plane Disappeared (Source : ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 11:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Plane Disappeared : రాంచీలో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. ఏడుగురు వ్యక్తులతో వెళ్తున్న ఎయిర్ అంబులెన్స్ టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంపై మరిన్ని విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది.

రెడ్‌బర్డ్ ఎయిర్‌వేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్​కు చెందిన బీచ్‌క్రాఫ్ట్ C90 విమానం సోమవారం రాత్రి 7.10 గంటలకు ఏడుగురు వ్యక్తులతో ఛార్టర్డ్ ప్లేన్ రాంచీ నుంచి దిల్లీకి బయల్దేరింది. అయితే ప్లేన్ టేకాఫ్ అయిన కొద్ది సేపటికే రాంచీ ATC నుంచి సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయాయి. కాసేపటికే ఛత్ర జిల్లాలోని సిమారియా సమీపంలో ప్లేన్ కూలిపోయిందని రాంచీ విమానాశ్రయ డైరెక్టర్ వినోద్ కుమార్ తెలిపారు.

TAGGED:

FLIGHT RADAR CONNECTION
RANCHI FLIGHT MISSING
PLANE MISSING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.