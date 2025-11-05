మనుషుల్లాగే పశువులకు ప్రత్యేక హాస్టల్- సకల సౌకర్యాలతో ఆవులు, గేదెలకు 'వసతి'
Cattle Hostel in Jharkhand : బాయ్స్ హాస్టల్స్, గర్ల్స్ హాస్టల్స్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు. అద్దెను చెల్లించి నిర్ణీత కాలం పాటు వీటిలో బాయ్స్, గర్ల్స్ ఉంటారు. ఈ వసతి పశువులకూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఈ ఐడియా ఆల్రెడీ ఆచరణలోకి వచ్చేసింది. పశువుల కోసం సకల వసతులతో, చక్కటి వాతావరణంలో ప్రత్యేకమైన హాస్టల్ ఏర్పాటైంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని చదవాల్సిందే.
తొలిసారిగా ‘పశువుల హాస్టల్’
గ్రామాల నుంచి నగరాల దాకా అన్నిచోట్లా పాడిరైతులు ఉంటారు. వారంతా పశుపోషణపైనే ఆధారపడి జీవిస్తుంటారు. తమ పూర్తి సమయాన్ని ఆవులు, గేదెల పెంపకం కోసం, వాటికి సకాలంలో మేతను అందించేందుకు వెచ్చిస్తుంటారు. ఈక్రమంలో ఏదైనా అత్యవసర పనిపై ఊరిని వదిలి వెళ్లాల్సి వస్తే, చాలా ఒత్తిడికి గురవుతారు. తాము ఇంట్లో లేనప్పుడు, ఆవులు, గేదెలకు సకాలంలో ఎవరు మేత పెడతారు? వాటికి ఏదైనా జరిగితే, వెంటనే ఎవరు వైద్యం చేయిస్తారు? అనే ప్రశ్నలు పాడిరైతుల ఎదుట నిలుస్తాయి. ఈ ప్రశ్నలకు మనదేశంలోనే తొలిసారిగా ‘కోల్కతా పింజ్రాపోల్ సొసైటీ’కి చెందిన ‘‘హజారీబాగ్ గోశాల కమిటీ’’ సమాధానాన్ని ఇచ్చింది. పాడి రైతులకు అత్యవసర సమయాల్లో అండగా నిలవాలనే గొప్ప సంకల్పంతో ఈ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ‘పశువుల హాస్టల్’ను ప్రారంభించారు.
నామమాత్రపు ఫీజుతో సకల వసతులు
గోశాలల నిర్వహణలో కోల్కతా పింజ్రాపోల్ సొసైటీ చాలా ఫేమస్. దీనికి దేశవ్యాప్తంగా చాలాచోట్ల గోశాలలు ఉన్నాయి. 140 ఏళ్ల క్రితం 1885 సంవత్సరంలో ఝార్ఖండ్లోని హజారీబాగ్ నగరంలో ఓ గోశాలను కోల్కతా పింజ్రాపోల్ సొసైటీ ఏర్పాటు చేసింది. స్థానికంగా ఉండే ‘‘హజారీబాగ్ గోశాల కమిటీ’’ ఆధ్వర్యంలో ఇది నడుస్తుంది. తాజాగా ఈ గోశాలలో ఒక కొత్త సర్వీసును అందుబాటులోకి తెచ్చారు. అదే ‘పశువుల హాస్టల్’. ఆవులు, గేదెలే లోకంగా బతికే పాడిరైతులకు చేదోడుగా నిలిచేందుకు ఈ వసతిని తీసుకొచ్చారు. పాడిరైతులు, పశువుల యజమానులు అత్యవసర సమయాల్లో ఊరిని వదిలి వెళ్లేటప్పుడు, తమ పశువులను తీసుకొచ్చి ఈ గోశాలలో వదిలేయొచ్చు. పశువులకు హాస్టల్ వసతిని కల్పించేందుకు నామమాత్రపు ఫీజును గోశాల నిర్వాహకులు వసూలు చేస్తారు. ఈ ఫీజుకు బదులుగా ఆయా ఆవులు, గేదెలకు సకాలంలో పచ్చిగడ్డిని, ఎండుగడ్డిని మేతగా పెడతారు. పరిశుభ్రమైన, విశాలమైన షెడ్డులో వాటికి వసతిని కల్పిస్తారు. ఆ పశువులకు ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా గోశాలకు చెందిన పశువైద్య నిపుణుడు వెంటనే చికిత్స చేస్తాడు. పశువులను కంటికి రెప్పలా కాపాడి యజమానికి తిరిగి అప్పగిస్తారు. ఇప్పటివరకు ఎంతోమంది పాడిరైతులు ఈ సర్వీసును వాడుకున్నారు.
500కుపైగా ఆవులు, గేదెలు
ఈ గోశాలలో ప్రస్తుతం 500కుపైగా ఆవులు, గేదెలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఎక్కువ భాగం పశువులు ‘‘హజారీబాగ్ గోశాల కమిటీ’’ వారు రక్షించినవే. జనం వదిలేసిన పశువులు ఇంకొన్ని ఉన్నాయి. ‘హాస్టల్’లో చేరే పశువులు అదనంగా ఈ గోశాలలో ఉంటున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగానూ ఇలాంటి ‘పశువుల హాస్టల్స్’ ఏర్పాటైతే పాడి రైతులు, జంతు ప్రేమికులకు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
‘‘చాలామంది పాడిరైతులు ఊరిని దాటి వెళ్లాలంటేనే ఒత్తిడికి గురవుతారు. తాము ఇంట్లో లేకుంటే పశువుల పరిస్థితేంటని బెంగ పెట్టుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ల బాధను, అవసరాన్ని మేం అర్థం చేసుకున్నాం. అందుకోసం పశువుల హాస్టల్ను ప్రారంభించాం. మనుషుల్లాగే పశువులకు మేం చక్కటి వసతిని కల్పిస్తున్నాం. మా ఐడియా సక్సెస్ అయింది. పాడిరైతుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది’’ అని 'హజారీబాగ్ గోశాల కమిటీ'లోని ఓ సభ్యుడు చెప్పుకొచ్చారు.