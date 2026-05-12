డ్రగ్స్‌కు బానిసైన కొడుకు- సామూహిక కారుణ్య మరణాలకు అనుమతి ఇవ్వాలని కలెక్టర్‌కు ఫ్యామిలీ రిక్వెస్ట్

మాదకద్రవ్యాలకు బానిసైన చిన్న కుమారుడి ప్రవర్తనతో విసిగిపోయిన కుటుంబం- ఈ క్రమంలో తమకు సామూహిక కారుణ్య మరణాలకు అనుమతి ఇవ్వాలని జిల్లా కలెక్టర్‌కు విజ్ఞప్తి చేసిన ఫ్యామిలీ

Family demands Euthanasia Due to son Torture
A Family Seeks Mass Euthanasia : మాదకద్రవ్యాలకు బానిసైన తమ చిన్న కుమారుడు పెడుతున్న హింసను భరించలేకపోయింది ఓ బ్రాహ్మణ కుటుంబం. ఈ క్రమంలో ఏకంగా జిల్లా కలెక్టర్‌కు తమ సామూహిక కారుణ్య మరణాలకు అనుమతివ్వాలని వినతిపత్రం అందించడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన గుజరాత్‌లోని వల్సాద్ జిల్లాలోని అబ్రమా ప్రాంతంలో జరిగింది.

మాదకద్రవ్యాలకు బానిసై కుటుంబానికి వేధింపులు
అబ్రమాలో నివసిస్తున్న ఈ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో భార్యాభర్తలు (వృద్ధ తల్లిదండ్రులు), ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. తండ్రి రిటైర్డ్ రైల్వే ఉద్యోగి. కుమార్తె పుట్టుకతోనే దివ్యాంగురాలు. ఈ వృద్ధ దంపతులు చిన్న కొడుకు గత 25 ఏళ్లుగా మాదకద్రవ్యాలకు బానిసయ్యాడు. మొదట్లో ఈ వ్యసనం ఒక చిన్న సమస్యగా కనిపించినా, క్రమంగా అది తీవ్రమైన సంక్షోభంగా మారింది. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎంతగా దిగజారిందంటే, ఆ కొడుకు మత్తులో ఇంటికి వచ్చి అందరినీ మాటలతో దూషిస్తున్నాడు. గొడవలకు దిగుతున్నాడు.

కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యుడిపై శారీరకంగా దాడి చేస్తున్నాడు. ఇంటిని చిందరవందర చేస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా తన వృద్ధ తల్లిదండ్రులను చంపేస్తానని బెదిరిస్తున్నాడు. దీంతో ఆ బ్రాహ్మణ కుటుంబం తీవ్రంగా కుంగిపోతోంది. మాదకద్రవ్యాలకు బానిసైన తమ కుమారుడు భరించలేని విధంగా హింసించడం వల్ల తాము మానసికంగా పూర్తిగా కుంగిపోయామని చెబుతోంది. బతకడం తమకు అసాధ్యంగా మారిందని అంటోంది. అందుకే తమకు సామూహిక కారుణ్య మరణాలకు అనుమతి ఇవ్వాలని వల్సాద్ కలెక్టర్‌కు వినతిపత్రం అందించామని చెబుతోంది.

"మేము కొన్నేళ్లుగా భరించలేని మానసిక వేదనను అనుభవిస్తున్నాం. మా చిన్న కుమారుడు మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చి మమ్మల్ని వేధిస్తున్నాడు. మేము రోజూ నిరంతరం భయం, ఒత్తిడితో బతుకుతున్నాం. ఇరుగుపొరుగు వారు, బంధువులు ఎన్నోసార్లు జోక్యం చేసుకుని మా చిన్న కుమారుడికి నచ్చచెప్పడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ అతడి ప్రవర్తనలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. పుట్టుకతోనే దివ్యాంగురాలైన మా కుమార్తెను పోషించే పూర్తి బాధ్యత మాపైనా, మా పెద్ద కుమారుడిపైనే ఉంది. అయితే, ఇంట్లో నిరంతరం జరుగుతున్న గొడవలు, ఒత్తిడితో కూడిన వాతావరణం దివ్యాంగురాలైన కుమార్తె మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది"

కలెక్టరేట్​లో వినతిపత్రం అందిస్తున్న సురేశ్ భాయ్ (Source : ETV Bharat)

"మా కుమార్తెకు సురక్షితమైన, ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందించలేకపోతున్నాం. ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ మా చిన్న కుమారుడి ప్రవర్తనలో ఎటువంటి మెరుగుదల కనిపించలేదు. మేము గతంలో సహాయం కోసం పోలీసులను, ఇతర అధికారులను సంప్రదించాం. తమ కుమారుడి మాదకద్రవ్యాల వ్యసనాన్ని మాన్పించే ప్రయత్నంలో అతనికి చికిత్స అందించడానికి కూడా ప్రయత్నాలు జరిగాయి. అయితే ఈ ప్రయత్నాలు ఎటువంటి శాశ్వత ఫలితాలను ఇవ్వలేదు. అంతకంతకు సమస్యలు తీవ్రమవుతున్నాయి. అందుకే మా కుటుంబానికి సామూహిక కారుణ్య మరణాలకు అనుమతి ఇవ్వాలి" అని వల్సాద్ జిల్లా కలెక్టర్ భవ్య వర్మకు రాసిన వినతిపత్రంలో బ్రాహ్మణ వృద్ధ దంపతులు పేర్కొన్నారు.

కుటుంబం కోసం అవిహితుడిగా ఉండిపోయిన పెద్ద కొడుకు
తన తల్లిదండ్రులు, దివ్యాంగురాలైన సోదరిని చూసుకునేందుకు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలోని పెద్ద కుమారుడు ఇంకా పెళ్లిచేసుకోలేదు. కుటుంబ బాధ్యతలను చూసుకుంటూ అవివాహితుగానే ఇంకా ఉండిపోయాడు. తన జీవితాన్ని కుటుంబ బాధ్యతలను మోయడానికే అంకితం చేశాడు. ఇదంతా తన తమ్ముడి మాదకద్రవ్యాలకు బానిస కావడం వల్లే జరిగింది.

దివ్యాంగురాలైన కుమార్తెతో కలెక్టర్ ఆఫీస్​కు వచ్చిన సురేశ్ భాయ్ (Source : ETV Bharat)

"వల్సాద్‌కు చెందిన సురేశ్ భాయ్ తమ కుటుంబానికి కారుణ్య మరణం కోరుతూ ఒక వినతిపత్రం అందించారు. ఆయన రైల్వే మాజీ ఉద్యోగి. సురేశ్ భాయ్‌కి నెలకు రూ. 29,000 పెన్షన్ వస్తోంది. ఆయనకు ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. కారుణ్య మరణం కోరడానికి సురేశ్ భాయ్, అతని పెద్ద కుమారుడు కలిసి వచ్చారు. అయితే వారికి ఎలాంటి ఆర్థిక సమస్యలు లేవు. కారుణ్య మరణం కోసం దరఖాస్తు ఎందుకు చేశారనే దానిపై మేము సురేశ్ భాయ్‌తో వివరంగా చర్చించాం. తనకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారని, వారిలో చిన్న కుమారుడు తమను వేధిస్తున్నాడని, దూషిస్తున్నాడని సురేశ్ చెప్పారు. ఇంట్లో వాతావరణం బాగోలేదని, రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం చిన్న కుమారుడిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు కూడా చేశామని వెల్లడించారు. ఇది కుటుంబ విషయం కావడంతో పోలీసులు కేసును వదిలేశారని అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు చిన్న కుమారుడు మళ్లీ తనను వేధిస్తున్నాడని, అందుకే కుటుంబం మొత్తం కారుణ్య మరణాలు కోరుతోందని తెలిపారు" అని వల్సాద్ జిల్లా కలెక్టర్ భవ్య వర్మ వెల్లడించారు.

ఈ బ్రాహ్మణ కుటుంబం అందించిన వినత్రి పత్రం చూసి వల్సాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఒక్కసారి ఆశ్చర్యపోయింది. అధికారులు బాధిత కుటుంబం వాదనలను విన్నారు. డ్రగ్స్‌కు బానిసైన వ్యక్తిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

