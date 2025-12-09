ఈ పుస్తకం ధర రూ.15 కోట్లు- రేటు డిసైడ్ చేసింది బ్రహ్మదేవుడంట!
బ్రహ్మ లోక యాత్రకు వెళ్లొచ్చాక ఈ పుస్తకం రాశా- అందుకే రూ.15 కోట్ల రేటు ఫిక్స్ చేశా- కేవలం 3 కాపీలనే అమ్ముతానన్న రచయిత
Published : December 9, 2025 at 4:13 PM IST
15 Crore Rupees Book : అది అత్యంత ఖరీదైన పుస్తకం. ధర రూ.15 కోట్లు. ఎవరూ కొనలేనంత ధర కలిగిన ఈ బుక్ పేరు 'మై - రత్నేశ్వర్'. ఎన్నో విశేషాలను కలిగిన ఈ పుస్తకం ఇప్పుడు బిహార్లోని పట్నా నగరంలో జరుగుతున్న పుస్తక ప్రదర్శనలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. సందర్శకులు అందరూ ఆ అత్యంత ఖరీదైన పుస్తకం దగ్గర నిలబడి సెల్ఫీలు దిగుతున్నారు. ఇంత భారీ ధర కలిగిన ఈ పుస్తకంలో ఉన్న అత్యంత విలువైన సమాచారం ఏమిటనే సస్పెన్స్ అంతటా నెలకొంది. ఈ తరుణంలో రచయిత రత్నేశ్వర్ను 'ఈటీవీ భారత్' ఇంటర్వ్యూ చేసింది. 'మై - రత్నేశ్వర్'లో అక్షరబద్ధమై ఉన్న కోట్ల రూపాయలు విలువైన తాత్విక జ్ఞానం గురించి తెలుసుకుంది.
వనవాసంలో జ్ఞానోదయం
'మై - రత్నేశ్వర్' పుస్తకాన్ని బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన రత్నేశ్వర్ రచించారు. ఈ బుక్ రాయడానికి ముందు దాదాపు 15 నెలల పాటు తాను అడవుల్లో గడిపానని ఆయన తెలిపారు. ఈ వ్యవధిలో తాను చీకటి నుంచి వెలుగులోకి, వెలుగు నుంచి మళ్లీ చీకట్లోకి వెళ్లానన్నారు. తన ఆధ్యాత్మిక సహచరుడు శ్రీ కృష్ణుడి దివ్య సన్నిధిలో దైవిక జ్ఞానాన్ని పొందానని రత్నేశ్వర్ వెల్లడించారు. దైవిక జ్ఞాన మార్గంలో నడుస్తూ తాను విశ్వాసం నుంచి సాక్షాత్కారానికి, సాక్షాత్కారం నుంచి పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో కూడిన జ్ఞానోదయపు ఉచ్ఛ స్థితికి చేరుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే 2006 సంవత్సరం సెప్టెంబరు 6, 7 తేదీల నడుమ రాత్రి వేళ కేవలం 3 గంటల 24 నిమిషాల్లో 'మై - రత్నేశ్వర్' గ్రంథాన్ని రాశానన్నారు. ఆ రోజు తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి ఉదయం 6:24 వరకు తాను మొత్తం గ్రంథ రచనను పూర్తిచేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.
బ్రహ్మ లోకానికి వెళ్లా
'మై - రత్నేశ్వర్' పుస్తకాన్ని రచించడానికి ముందు, తాను 21 రోజుల పాటు స్థితప్రజ్ఞతా స్థితిలో గడిపానన్నారు. ఈ స్థితిలో తాను శరీరం నుంచి విడిపోయి, బ్రహ్మ లోక యాత్రకు వెళ్లి వచ్చినట్లు రత్నేశ్వర్ తెలిపారు. ఈ యాత్ర నుంచి తిరిగి వచ్చాక తన నోటి నుంచి వెలువడిన వాక్యాల సంకలనమే 'మై - రత్నేశ్వర్' గ్రంథమన్నారు. గ్రంథ రచన తర్వాత ఈ ప్రాపంచిక జీవితాన్ని వదిలేయాలని అనుకున్నానని, అయితే తన గురువు ఆదేశం మేరకే ప్రాపంచిక జీవితానికి తిరిగి వచ్చినట్లు రత్నేశ్వర్ చెప్పారు. ఈ పుస్తకం ధర రూ.15 కోట్లు ఉండాలని కూడా బ్రహ్మదేవుడే ఆదేశించాడన్నారు.
కేవలం 3 కాపీలనే అమ్ముతాను
"మై - రత్నేశ్వర్ పుస్తకానికి సంబంధించిన 16 కాపీలనే ప్రింట్ చేయించాను. వీటిలో 3 పుస్తకాలను మాత్రమే అమ్ముతాను. మిగతా 11 పుస్తకాలను 11 మందికి బహుమతిగా ఇస్తాను. నేను రాసిన నాలెడ్జ్ను భావితరాల దాకా చేరవేస్తారని నమ్మే వాళ్లకే ఈ పుస్తకాలను బహూకరిస్తాను. జీవితంలోని 12 ద్వారాలు, 19 కళల గురించి ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావన ఉంది. 408 పేజీలు కలిగిన ఈ బుక్లో మొత్తం 43 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి" అని రత్నేశ్వర్ వివరించారు.
సాధారణ ప్రజల కోసం కాదు!
"ఇది ఒక పుస్తకం కాదు, జీవిత తత్వశాస్త్రం ఆధారంగా రచించిన గ్రంథం. 15 నెలల వనవాసం సమయంలో ఎదురైన జీవిత అనుభవాల ఆధారంగా ఈ పుస్తకాన్ని రాశాను. ఒక మనిషి తనను తాను, తనలోని అంతర్గత శక్తిని తెలుసుకోవాలని ఈ పుస్తకం బోధిస్తుంది. తద్వారా ప్రతి ఒక్కరికీ జ్ఞానోదయ ఉచ్ఛస్థితి ప్రాప్తిస్తుంది. ఎవరైనా ఏదైనా చెబితే విని, పుస్తకంలో ఏదైనా ఉంటే చదివి మనం నమ్మేస్తుంటాం. ఇలా నమ్మకుండా, ఆ విషయాలను లోతుగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రతీ విషయాన్ని, బోధనను అంగీకరించే చర్యను జ్ఞానం అని పిలవలేం. జ్ఞానం అంటే మనమే స్వయంగా తెలుసుకోవడం. 'నమ్మకం' నుంచి 'తెలుసుకోవడం' వరకు ప్రయాణాన్ని సాగించాలని మై - రత్నేశ్వర్ పుస్తకం చెబుతుంది. ఈ పుస్తకం సాధారణ ప్రజల కోసం కాదు. నేనే స్వయంగా ప్రజల మధ్యకు వెళ్లి, ఈ పుస్తకంలోని నాలెడ్జ్ను అందరికీ పంచుతాను. ప్రతీ వ్యక్తికి పరమాత్మతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంటుంది. సంస్కృతంలో "అప్ప దీపో భవ:" అనే సూక్తి ఉంది. దీని అర్థం మొత్తం విశ్వం, పరమాత్మ మనలోనే ఉన్నాయి. పరమాత్మతో మనకు ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ పుస్తకం దోహదపడుతుంది. నేను లెక్కలేనన్ని సంవత్సరాలు ప్రయాణించాను. ఈ క్రమంలో చాలా రకాల అనుభవాలను ఎదుర్కొన్నాను. ఎంతో జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాను. అదంతా ఈ బుక్లో ఉంటుంది" అని రత్నేశ్వర్ తెలిపారు.
ఈ పుస్తకంలో అద్భుతాలు ఉన్నాయ్!
"ఈ పుస్తకాన్ని చదివితే ఒక వ్యక్తి మానసిక, శారీరక, ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చూడగానే అంచనా వేయొచ్చు. గతంలో తాన్సేన్ సంగీతంతో వర్షం కురిపించారు. మనం కూడా అదేవిధమైన శక్తిని పొందాలంటే బ్రహ్మతో అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకోవాలి. అత్యున్నత జ్ఞానోదయం పొందినవారు సన్యాసులుగా మారుతుంటారు. కానీ బుద్ధుడు కూడా జ్ఞానోదయాన్ని పొందిన తర్వాత ప్రాపంచిక జీవితానికి తిరిగి వచ్చాడని గుర్తుంచుకోవాలి" అని రత్నేశ్వర్ పేర్కొన్నారు.
సమస్త బాధలకు చెక్
"మనిషికి ఉన్న సమస్త బాధలు ముగిసే రహస్యాలు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. ఇది కర్మ యోగం, జ్ఞాన యోగం, ధ్యాన యోగం, భక్తి యోగం గురించి వివరిస్తుంది. తల్లి కడుపులో జీవం ఏర్పడే దశ నుంచి మరణం తర్వాత మనిషి శరీరం నాశనం అయ్యే దశ దాకా ఎదురయ్యే అనుభవాల గురించి ఇందులో ప్రస్తావన ఉంది. ఇది "నేను" అనే యోగం మాత్రమే ఉన్న గ్రంథం. ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచం ఈ పుస్తకంపై దృష్టి సారించింది. ఈ బుక్ను పుస్తక ప్రదర్శనలలో కేవలం చూడొచ్చు, చదవలేరు. దీన్ని కొనాలనే ఆలోచనను ఆపేసి, ఎవరికి వారుగా తమలో ఏముందో కనుక్కునే ప్రయత్నాన్ని మొదలుపెట్టాలి" అని రత్నేశ్వర్ పిలుపునిచ్చారు. బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ డిసెంబర్ 5న 41వ పట్నా పుస్తక ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు. ఇది డిసెంబరు 16 వరకు కొనసాగనుంది.
వందేమాతరం పాడిన వారిని ఇందిరా గాంధీ జైలులో పెట్టారు: అమిత్ షా
SIR నిర్వహించే చట్టబద్ధమైన హక్కు ఎన్నికల సంఘానికి లేదు : కాంగ్రెస్