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ఓనర్​ లేని బుక్ స్టోర్- ఆ షాపులో నమ్మకమే యజమాని- ఎక్కడుందో తెలుసా?

అరుదైన, భిన్నమైన బుక్ స్టోర్- ఆ దుకాణంలో ఓనర్ ఉండరు- మీకు నచ్చిన బుక్‌ను షాప్‌లో వెళ్లి కొనుక్కోవచ్చు- ఆన్‌లైన్ ద్వారా బుక్ అమౌంట్ పే చేసేయొచ్చు

Book Store Without Owner
ఓనర్​ లేని బుక్ స్టోర్ ((ETV Bharat))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 10:44 PM IST

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Book Store Without Owner : ఏ బుక్ స్టోర్‌లో అయినా పక్కాగా యజమాని ఉంటారు. లేదంటే తనకు బదులుగా స్టోర్‌ను చూసుకోవడానికి కుటుంబ సభ్యుడినైనా, లేదంటే మరొక ఉద్యోగినైనా అక్కడ నియమిస్తారు. ఇంకా కొన్ని బుక్ స్టోర్స్‌లో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా సీసీటీవీ కెమెరాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. అయితే అసోంలోని నాగావ్ జిల్లాలో ఉన్న ఓ బుక్ స్టోర్ మాత్రం అందుకు భిన్నం. ఎందుకంటే ఆ పుస్తకాల దుకాణంలో యజమాని ఉండరు. అది కేవలం కస్టమర్ల నమ్మకంపైనే నడుస్తోంది. అందుకే ఈ స్టోరీలో గత మూడేళ్లుగా యజమాని లేకుండానే నడుస్తున్న బుక్ స్టోర్ ఏది? అది ఎక్కడ ఉంది? ఓనర్ లేకుండా ఆ షాపు ఎలా నడుస్తోంది? వినియోగదారులు అక్కడి నుంచి పుస్తకాలను ఎలా కొనుగోలు చేస్తారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

మూడేళ్ల క్రితం ఏర్పాటు
చిన్నారుల మిత్రుడిగా పేరొందిన దులాల్ బోరా ఈ బుక్ స్టోర్‌ను మూడేళ్ల క్రితం ప్రారంభించారు. దీనికి 'దుకాని నోథోకా దుకాన్' (దుకాణదారుడు లేని దుకాణం) అని పేరు పెట్టారు. ఇది పూర్తిగా నమ్మకంపై నడిచే బుక్ స్టోర్. ఇందులో యజమానులు గానీ, ఉద్యోగులు గానీ ఎవరూ ఉండరు. అయినప్పటికీ ఈ పుస్తకాల దుకాణం నిశబ్దంగా జ్ఞాన కాంతిని విస్తరిస్తోంది. పాఠకులు తమ ఇష్టాయిష్టాలకు అనుగుణంగా స్టోర్‌లోని పుస్తకాలను ఎంచుకుని, వాటికి ఆన్‌లైన్‌లో డబ్బు చెల్లిస్తారు. బుక్ ఎంఆర్‌పీ ధరను క్యూఆర్ కోడ్‌ స్కాన్ ద్వారా చెల్లిస్తారు. ఎందుకంటే బేరాలు ఆడడానికి ఆ బుక్ ‌స్టోర్‌లో ఎవరూ ఉండరు. కేవలం నమ్మకం ఆధారంగా నడుస్తున్న దులాల్ బోరా బుక్ స్టోర్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

20 ఏళ్ల క్రితమే ఆలోచన
దులాల్ బోరా నాగావ్‌లోని పురోనిగుడమ్‌కు చెందిన సామాజిక కార్యకర్త, పుస్తక ప్రియుడు. ఆయన చాలా కాలంగా విద్య, సాహిత్య రంగ అభివృద్ధికి తన వంతు కృషి చేస్తున్నారు. చిన్నారుల అభివృద్ధి కోసం పలు కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు. సామాజిక స్పృహ ఉన్న మంచి వ్యక్తి కూడా. ఆయన ఓ కార్యక్రమం నిమిత్తం మణిపుర్‌లోని ఇంఫాల్‌కు 20 ఏళ్ల క్రితం వెళ్లారు. ఆ తర్వాతే ఆయనకు దుకాణదారుడు లేని పుస్తకాల దుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది.

ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నాటక ప్రదర్శన కోసం పిల్లల బృందంతో కలిసి ఇంఫాల్ వెళ్లానని బుక్ స్టోర్ యజమాని దులాల్ బోరా తెలిపారు. అక్కడ దుకాణదారుడు లేని స్టోర్‌లను చూశానని చెప్పారు. ఆ క్షణమే తన సొంత జిల్లా నాగావ్‌లో కూడా అలాంటి బుక్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నానని వెల్లడించారు. బుక్స్ పట్ల ప్రేమను పెంపొందించే ఉద్దేశంతోనే ఈ స్టోర్‌ను ప్రారంభించానని స్పష్టం చేశారు. చాలా మంది పెద్దలు, చిన్నారులు ఈ దుకాణాన్ని సందర్శిస్తుంటారని పేర్కొన్నారు. అదే దుకాణంలో పుస్తకాలను చదువుతారని, ఇంకొందరు తమకు నచ్చిన బుక్స్‌ను కొనుగోలు చేస్తారని వివరించారు.

ఒక్క వస్తువు చోరీ కాలేదు : దులాల్ బోరా
"మంచి చరిత్ర ఉన్న పురోనిగుడమ్‌ ప్రాంతంలో పుస్తకాల పరిమళాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి మూడేళ్ల క్రితం ఈ దుకాణాన్ని ఓపెన్ చేశాను. ఈ బుక్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించినప్పుడు చాలా మంది నన్ను ఎగతాళి చేశారు. కానీ కాలక్రమేణా నా నిర్ణయం పట్ల ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బుక్స్ ప్రజల మనసులను జ్ఞానోదయం చేస్తాయని నేను నమ్ముతాను. పురోనిగుడమ్‌ మంచి సంస్కారం కలిగిన ప్రజలు నివసించే ప్రాంతం. నమ్మకం ఆధారంగా ఒక దుకాణాన్ని నడపగలిగితే సమాజంలో ఒక అద్భుతమైన మార్పు వస్తుంది. గుహవాటి యూనివర్సిటీతో సహా రాష్ట్రంలోని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి పరిశోధక విద్యార్థులు పుస్తకాలు తీసుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తుంటారు. నేను లేనప్పుడు కూడా ప్రతిరోజూ నలుగురైదుగురు పుస్తక ప్రేమికులు ఈ స్టోర్‌కు వస్తుంటారు. గత మూడేళ్లులో ఈ దుకాణంలో ఏ వస్తువు దొంగతనానికి గురికాలేదు. బ్రిటిషర్లు పురోనిగుడమ్‌ ప్రజలను జెంటిల్‌మెన్స్ అని పిలిచేవారు. అప్పటి నుంచి పురోనిగుడమ్‌ ప్రజలు ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు. భవిష్యత్తులోనూ ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను." అని దులాల్ బోరా పేర్కొన్నారు.

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