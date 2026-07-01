వందేళ్ల వివక్షకు ముగింపు- హనుమాన్ ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన దళితులు
వందేళ్ల తర్వాత అరుదైన ఘట్టం- గ్రామ పెద్దలు, స్థానికల సమక్షంలో హనుమాన్ గుడిలో అడుగుపెట్టిన దళితులు- స్వాగతించిన స్థానికులు, ఇతర సామాజిక వర్గాలు-
Published : July 1, 2026 at 7:26 PM IST
Dalits Enter Hanuman Temple : శతాబ్ద కాలం నాటి వివక్షకు తెరపడింది. సామరస్య భావనకు ప్రతీకగా నిలిచే చారిత్రక ఘట్టం కర్ణాటకలోని చిక్కమగళూరు జిల్లా, కడూరు తాలూకా నిడగట్ట గ్రామంలో జరిగింది. ఆ గ్రామానికి చెందిన దళితులు దాదాపు వందేళ్ల తర్వాత, తొలిసారిగా స్థానిక హనుమాన్ ఆలయంలోకి ప్రవేశించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు, గ్రామ పెద్దలు, స్థానికుల సమక్షంలో ఈ ఆలయ ప్రవేశం శాంతియుతంగా జరిగింది.
నిడగట్ట గ్రామంలో 80కిపైగా దళిత కుటుంబాలు, ఇరత సామాజిక వర్గాలకు చెందిన దాదాపు 2వేల కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. స్థానికులు చెబుతున్నదాని ప్రకారం, దళిత సామాజిక వర్గానికి చెందిన ప్రజలు దాదాపు 100 సంవత్సరాలుగా ఈ హనుమాన్ ఆలయంలోకి ప్రవేశించలేదు. ఇటీవల ఈ అంశం తెరపైకి వచ్చింది. దీనితో అందరి అంగీకారంతో సమస్యను శాంతియుతంగా పరిష్కరించేందుకు కమ్యూనిటీ నాయకులు, గ్రామస్థులు, ప్రభుత్వ అధికారులు పలు విడతలుగా చర్చలు జరిపారు. ఈ చర్చల తర్వాత దళిత నాయకులు, ఇతర సామాజిక వర్గాల ప్రతినిధులు, గ్రామ పెద్దలు, అధికారులు అందరూ ఏకగ్రీవంగా అంగీకారానికి వచ్చి, ప్రతి ఒక్కరూ ఆలయ ప్రవేశం చేయవచ్చని నిర్ణయించారు. దీని ప్రకారమే, బుధవారం కడూరు తహశీల్దార్, పోలీసు అధికారులు, గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో దళితులు హనుమాన్ ఆలయంలోకి ప్రవేశించి, పూజలు నిర్వహించారు.
ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన దళితులను, ఇతర సామాజిక వర్గాల ప్రజలు కూడా స్వాగతించారు. ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఇది పరస్పర గౌరవం, సామరస్య వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించింది. ఈ విషయంపై సఖరాయపట్న పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ఈటీవీ భారత్లో మాట్లాడారు. "ఈ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న దళితులు దాదాపు శతాబ్ద కాలంగా ఆలయంలోకి ప్రవేశించలేదు. కానీ వారిని ఎప్పుడూ ఆలయంలోకి రానివ్వకుండా ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా నిరోధించిన సందర్భాలు లేవు. కాగా ఇటీవల ఆ గ్రామానికి చెందిన దళితులు ఆలయంలోకి ప్రవేశించాలనే తమ కోరికను వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకోసం కడూరు తాలూకా యంత్రాంగానికి వినతి పత్రం సమర్పించారు. వారి అభ్యర్థన మేరకు కడూరు తహశీల్దార్, ఇతర అధికారుల సమక్షంలో ఆలయ ప్రవేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. వందలాది మంది దళిత నివాసితులు ఆలయంలోకి ప్రవేశించగా, అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అందుకు మద్దతుగా నిలిచారు. దళితులు హనుమంతుని దర్శించుకొని, ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఈ కార్యక్రమం అంతా శాంతియుతంగా ముగిసింది" అని తెలిపారు.
గ్రామంలోని మత సామరస్యాన్ని, సామాజిక సమగ్రతను బలోపేతం చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం ఒక ముందడుగు అని స్థానిక ప్రజలు అభివర్ణించారు. దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న సామాజిక వ్యత్యాసాలను తొలగించి, సమాజంలోని అన్ని వర్గాల మధ్య సమానత్వాన్ని పెంపొందించడానికి ఈ శాంతియుత ఆలయ ప్రవేశం ఒక గొప్ప ప్రయత్నమని అధికారులు, గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు.