బిచ్చగాడి వద్ద నోట్ల కట్టలు- బ్యాంక్ అకౌంట్​లో రూ. లక్షలు- మరణం తర్వాత వెలుగులోకి!

రూపాయి రూపాయి అడుక్కుంటూ పాత ట్రైసైకిల్‌పై భిక్షాటన- ఆ భిక్షగాడు మరణించిన తర్వాత బయటపడ్డ నిజం - అతని వద్ద రూ. లక్షలు ఉన్నాయని తెలిసి అధికారుల ఆశ్చర్యం

Beggar In Haryana
Beggar In Haryana (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 20, 2026 at 7:45 AM IST

3 Min Read
Rich Beggar In Haryana : హరియాణా అంబాలా నగరంలో ఓ యాచకుడి మరణం దిగ్భ్రాంతితో పాటు ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. గత 10 ఏళ్లుగా ఆలయాల ముందు మూడు చక్రాల సైకిల్‌పై కూర్చుని భిక్షాటన చేసే ఆ వ్యక్తి లక్షాధికారి అని తేలడంతో అధికారులు నోరెళ్లబెట్టారు. చిరిగిన బట్టలు, నీరసించిన ముఖం, పాత సైకిల్‌పై భిక్షాటన చేసే అతడి వద్ద నగదు నిల్వ, బ్యాంకు అకౌంట్లలో రూ.లక్షలు ఉన్నాయని తేలింది. అయతే గతంలోనూ యాచకుల వద్ద రూ.లక్షలు, రూ.కోట్లు బయటపడ్డ ఉదంతాలు ఉన్నాయి.

అంబాలా నగరంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే రైల్వే రోడ్డు, హనుమాన్ ఆలయం వద్ద లేఖరాజ్ అనే వృద్ధుడు గత పదేళ్లుగా అందరికీ సుపరిచితుడు. పాత మూడు చక్రాల సైకిల్‌పై కూర్చుని, చేతిలో పాత గిన్నె పట్టుకుని బాటసారులను యాచిస్తూ కాలం వెళ్లదీసేవాడు. అతని సైకిల్ వెనుక ఒక చిన్న ఇనుప ట్రంక్ పెట్టే కట్టి ఉంటుంది. ఆ సైకిల్ అతని ప్రపంచం. రోజూ వందలాది మంది భక్తులు, ప్రయాణికులు అతనిపై జాలిపడి ఐదు, పది రూపాయలు ఇచ్చేవారు. ఆ రూపాయి రూపాయిని కూడబెట్టి రూ.లక్షలు చేశాడు.

కొంతకాలంగా లేఖరాజ్ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. ఫిబ్రవరి 9న అతని పరిస్థితి విషమించడంతో, స్థానిక సామాజిక సంస్థ 'వందేమాతరం దళ్' ప్రతినిధులు భరత్, అతని బృందం ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. మూడు రోజుల పాటు వైద్యులు శ్రమించినా, ఫలితం లేకపోయింది. చికిత్స పొందుతూ లేఖరాజ్ కన్నుమూశారు. విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే, అతను చనిపోయినప్పుడు పక్కన ఒక్క బంధువు కూడా లేడు. చివరకు ఆ స్వచ్ఛంద సంస్థ సభ్యులే మహాశివరాత్రి రోజున అతనికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అతని అంత్యక్రియల అనంతరం, పోలీసులు అతని సామాన్లను స్వాధీనం చేసుకుని తనిఖీ చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. ఆ పాత సైకిల్‌కు ఉన్న ఇనుప పెట్టెను తెరవగానే అందులో నోట్ల కట్టలు కనిపించాయి.

తేలిన నగదు ఎంతంటే
యాచకుడి పెట్టెలో రూ.50,000 విలువైన ఒక 500 నోట్ల కట్ట లభించింది. దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సీల్ ఉంది. అదనంగా మరో రూ.16,120 విడి నోట్లు ఉన్నాయి. అలాగే, అతని పెట్టెలో రెండు బ్యాంకు పాస్‌బుక్స్ లభించాయి. ఒక ఖాతాలో ఏకంగా రూ.3,32,000 జమ అయి ఉన్నాయి. మరో ఖాతాలో రూ.434 ఉన్నాయి. నగదు, బ్యాంకు డిపాజిట్లు కలిపి సుమారు రూ.4 లక్షలకు పైగా తేలింది. ఈ ఘటన తర్వాత స్థానికులు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. అతని వద్ద ఉన్న నోట్ల కట్టపై అక్టోబర్ నెల సీల్ ఉంది. దీన్ని బట్టి అతను క్రమం తప్పకుండా బ్యాంకుకు వెళ్లేవాడని, నగదు డ్రా చేసేవాడని అర్థమవుతోంది. భిక్షాటన ద్వారా వచ్చిన డబ్బును బ్యాంకులో సేవ్ చేసుకునేవాడని తెలుస్తోంది.

ఇందౌర్‌లోనూ ఇలాంటి ఘటనే
మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇందౌర్​ నగరంలో వెలుగుచూసిన మంగీలాల్ అనే వ్యక్తి ఉదంతం సరిగ్గా ఇలాగే ఉంది. పాత చక్రాల కుర్చీపై తిరుగుతూ భిక్షాటన చేసే ఈయన ఆస్తుల చిట్టా చూసి సాక్షాత్తూ ప్రభుత్వ అధికారులే నోరెళ్లబెట్టారు. ఇందౌర్ నగరాన్ని 'భిక్షగాళ్లు లేని నగరం'గా తీర్చిదిద్దేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా వీధుల్లో యాచిస్తున్న వారిని గుర్తించి, వారికి పునరావాసం కల్పించే క్రమంలో సరాఫా ప్రాంతంలో చక్రాల బండిపై ఉన్న మంగీలాల్‌ను అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

అతడిని విచారించగా వెలుగులోకి వచ్చిన నిజాలు అధికారులకు దిమ్మతిరిగేలా చేశాయి. మంగీలాల్ కేవలం రోడ్డుపై అడుక్కునే వ్యక్తి మాత్రమే కాదని, నగరంలోని ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో మూడు ఇళ్లకు యజమాని తెలిసి అధికారులు ఆశ్చర్యపోయారు. మంగీలాల్ కేవలం ఆస్తులు కూడబెట్టడమే కాదు, పెద్ద ఎత్తున ఫైనాన్స్ వ్యాపారం కూడా చేస్తున్నాడు. తాను భిక్షాటన చేసే సరాఫా బజార్‌లోని బంగారం వ్యాపారులకే అప్పులు ఇస్తుంటాడు. ప్రజల దగ్గర సేకరించిన చిల్లరను నోట్ల కట్టలుగా మార్చి, వ్యాపారులకు రోజువారీ, వారపు వడ్డీలకు ఇస్తూ లక్షల్లో లాభాలు గడిస్తున్నాడు.

