స్మార్ట్ హెల్మెట్- కుటుంబ సభ్యులకు, అంబులెన్స్కు ఆటోమేటిక్గా మెసేజ్- ధరించకపోతే బండే కదలదు!
తన తండ్రిలాగా యాక్సిడెంటుల్లో ఎవరూ మరణించకూడదని- 9వ తరగతి విద్యార్థి రూపొందించిన స్మార్ట్ హెల్మెట్
Published : December 16, 2025 at 8:20 PM IST
Smart Helmet By Students : తన తండ్రిలా ఇంకెవరికీ జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో ఓ విద్యార్థి స్మార్ట్ హెల్మెట్ తయారు చేశాడు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఎవరూ చనిపోకూడదనే ఆలోచనతో మరో విద్యార్థి, ట్రాఫిక్ రూల్స్ అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సిందే అనే సంకల్పంతో మరొక విద్యార్థి వేర్వేరుగా స్మార్ట్ హెల్మెట్స్ కనిపెట్టారు. వీటిలోని ఫీచర్స్ చూస్తే మతిపోవడం ఖాయం!
తన తండ్రిలా మరెవరికీ జరగకూడదని!
ఒడిశా, గంజాం జిల్లాలోని షేర్గఢ్ ప్రాంతానికి చెందిన విద్యార్థి కుమార్ అమిత్. ఆ బాలుడు ఆదర్శ్ విద్యాలయంలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాడు. 2023లో ఓ రోజు అమిత్ వాళ్ల నాన్న సాధారణ ఆరోగ్య పరీక్ష కోసమని ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. కానీ రోడ్డు ప్రమాదంలో దురదృష్టవశాత్తు చనిపోయారు. అందుకు కారణం ఆ రోజు ఆయన హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవడమే అని అమిత్ తెలిసింది. దీనితో తన తండ్రిలాగా మరెవరికీ ఏమీ కాకూడదని గట్టి సంకల్పం తీసుకున్నాడు. అందుకే కృత్రిమ మేధ (ఏఐ)ను ఉపయోగించి ఓ స్మార్ట్ హెల్మెట్ను తయారుచేశాడు. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ హెల్మెట్ ధరించకపోతే, బండి కదలదు. కనుక కచ్చితంగా హెల్మెట్ ధరించాల్సి వస్తుంది. దీని వల్ల ప్రమాదానికి గురైనా వాహనదారుడికి రక్షణ లభిస్తుంది. అమిత్ తాను రూపొందించిన ఈ స్మార్ట్ హెల్మెట్ను తమ స్కూల్లో జరిగిన సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో ప్రదర్శించాడు. దీని ద్వారా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల ప్రశంసలు పొందాడు.
"నేను ఏఐను ఉపయోగించి హెల్మెట్ రూపొందించాను. హెల్మెట్ ధరించకుండా డ్రైవ్ చేయాలని చూస్తే, బండి కదలకుండా ఉండే విధంగా దీనిని రూపొందించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ను ట్రాన్సిస్టర్, రిసీవర్, బ్యాటరీ సహాయంతో తయారు చేశాను. ఈ హెల్మెట్ ట్రాన్సిస్టర్ మన తలను తాకుతూ ఉండకపోతే, బైక్ ఇగ్నిషన్ ఆన్ అవ్వదు, బైక్ చక్రాలు కదలవు. ఈ స్మార్ట్ హెల్మెట్ను ఆర్డినో, యునో ఉపయోగించి సాధారణ మోటార్సైకిల్ హెల్మెట్కి కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా కూడా తయారు చేయవచ్చు. వాస్తవానికి దీనిని ఆర్డినో, యునో ఉపయోగించి సాధారణ హెల్మెట్లకు కూడా అమర్చవచ్చు. ఆర్డినో అనేది క్వాల్కామ్ ప్రాజెక్ట్ వారి ఇటాలియన్ ఓపెన్-సోర్స్ హార్డ్వేర్, యునో అనేది ఎంటర్ప్రైజ్ పనులను ఆటోమేట్ చేయగల ఆలోచనా యంత్రం. నా తండ్రిలా ఇంకెవరూ చనిపోకూడదనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ హెల్మెట్ను నేను తయారు చేశాను."
- కుమార్ అమిత్, 9వ తరగతి విద్యార్థి
అందుకు ఎంతగానో గర్విస్తున్నాను
అమిత్ తల్లి సిగ్మా పట్నాయక్ మాట్లాడుతూ, "తండ్రిని కోల్పోయినప్పటికీ వాహనాలు నడిపే వారి భద్రత కోసం ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్న నా కొడుకు చూసి నేను గర్వపడుతున్నాను. ప్రభుత్వం వాహనదారుల ప్రయోజనం కోసం అమిత్ ప్రాజెక్టును మెరుగుపరచాలి" అని అన్నారు. ఉపాధ్యాయుడు మహేంద్ర కుమార్ సాహు మాట్లాడుతూ, 'విద్యార్థి ప్రాజెక్టును చూసి నేను చాలా సంతోషించాను. హెల్మెట్ లేకుండా ప్రజలు రైడింగ్ చేయకుండా నిరోధించే వ్యవస్థ చాలా మంది ప్రాణాలను కాపాడుతుంది" అన్ని చెప్పారు.
వెంటనే సందేశం పంపుతుంది
ఒడిశా, గంజాం జిల్లాలోని గోలియా ప్రాంతానికి చెందిన అన్షుమాన్ పాండా అనే విద్యార్థి కూడా ఇలాంటి స్మార్ట్ హెల్మెట్నే తయారు చేశాడు. ఇందులోని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ హెల్మెట్ ధరించిన రైడర్ ప్రమాదానికి గురైతే, ఏఐ ద్వారా కనెక్ట్ అయిన నాలుగు అప్లికేషన్ల ద్వారా అతడు/ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు లేదా బంధువులకు వెంటనే సందేశం వెళ్తుంది. దీనితో పాటు అంబులెన్స్కు కూడా నేరుగా సమాచారాన్ని పంపవచ్చని అన్షుమాన్ చెప్పాడు. మరీ ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశం గురించిన సమాచారాన్ని జీపీఎస్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని అన్నాడు.
కేవలం రూ.1200లకే స్మార్ట్ హెల్మెట్
గుజరాత్లోని భావ్నగర్కు చెందిన మరో విద్యార్థి కూడా ఓ కొత్తరకం స్మార్ట్ హెల్మెట్ను రూపొందించాడు. పర్మార్ కుల్దీప్ అనే విద్యార్థి సర్ భావ్సింగ్జీ పాలిటెక్నిక్లో చదువుతున్నాడు. కుల్దీప్ మాట్లాడుతూ, "చాలా మంది ట్రాఫిక్ పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి మాత్రమే హెల్మెట్లు ధరిస్తున్నారు. పోలీసులు లేకపోతే ఎవరూ హెల్మెట్ ఉపయోగించడం లేదు. అందుకే ఈ స్మార్ట్ హెల్మెట్ రూపొందించాను. దీనిని తయారు చేయడానికి ఆర్డీడీ నానో, షుగర్ క్యూబ్, డీసీ మోటారు, రిసీవర్, ట్రాన్స్మీటర్, యాంటెన్నా, ఛార్జింగ్ మాడ్యూల్ను వినియోగించాను. ఈ హెల్మెట్ను కేవలం రూ.1,200తో తయారు చేశాను. ఇది ధరించకపోతే బండి కదలదు" అని చెప్పాడు.