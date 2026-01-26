60ఏళ్ల వయసులో తేనె వ్యాపారం- నూటికి 101 శాతం హామీ ఇస్తున్న విశ్వాస్ నెరూర్కర్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
'సంకల్ప్ హానీ'తో వినియోగదారులకు నాణ్యమైన తేనెను అందిస్తున్న విశ్వాస్ నెరూర్కర్ - తేనెలో కల్తీని సహించలేకే!- తేనెటీగల పెంపకంతో తేనె ఉత్పత్తి - పలువురి స్థానికులకు ఉపాధి కల్పస్తూ, ఇతరులకు ప్రేరణ
Published : January 26, 2026 at 8:00 AM IST
Sankalp Honey Business Man Success Story : అనుకున్నది సాధించాలనే ధృఢమైన సంకల్పం ఉంటే, ఎప్పుడైనా, దేన్నయినా సాధించవచ్చు. మహారాష్ట్రకు చెందిన 60 ఏళ్ల విశ్వాస్ నెరూర్కర్ దీన్ని నిరూపిస్తున్నారు. నాణ్యమైన, పర్యావరణ అనుకూల ఉత్పత్తులను వినియోగదారులకు అందించగలిగితే వ్యాపారంలో విజయం సాధించడం ఖాయమని అంటున్నారు. అరవై పదుల వయసులో 'సంకల్ప్ హానీ' అనే తేనె ఉత్పత్తి పరిశ్రమను ప్రారంభించి, స్థానికులకు ఉపాధి కల్పిస్తూ, ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు మరి!
ప్రకృతిని మనిషికి దగ్గర చేయాలనే!
మహారాష్ట్రలోని పాల్ఘర్ జిల్లా, ఘెల్వాడ్ గ్రామాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కువగా తేనె లభించే మూడో గ్రామంగా ప్రకటించింది. ఈ అవకాశాన్ని విశ్వాస్ నెరూర్కర్ సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. ప్రకృతి నుంచి తీసుకుని, తిరిగి ప్రకృతికి, మనిషికి మేలు చేయాలనే కాన్సెప్ట్తో ప్రారంభమైన ఈ 'సంకల్ప్ హానీ' సంస్థను స్థాపించానని ఆయన చెబుతున్నారు. కాగా, విశ్వాస్ నెరూర్కర్ తమ ఉత్పత్తికి నూటికి 101 శాతం హామీ ఇస్తున్నారు. ఈ నాణ్యతే తన వ్యాపార విజయ రహస్యమని ఆయన తెలిపారు.
కల్తీని సహించలేక!
విశ్వాస్ నెరూర్కర్ 12 తరగతి దాకా చదువుకున్నారు. ఆయనకు ఉద్యోగంపై ఆసక్తి లేదు. దీంతో ఆయన కొన్నేళ్లు విద్యత్ పరికరాలకు సంబంధించిన వ్యాపారం చేశారు. అయితే, ఆయనకు ఎందుకో తేనె విషయంలో కల్తీని సహించలేకపోయారు. దీంతో వ్యాపారాన్ని వదిలి, దహను తాలుకాలోని కోస్బాద్లో ఉన్న తేనెటీగల పెంపకంలో చేరి శిక్షణ పొందారు. దీని ద్వారా నాణ్యమైన తేనెను ఉత్పత్తి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అలా 'సంకల్ప్ హానీ'ని స్థాపించి, అందులో ఇతరులను కూడా భాగస్వాములుగా చేర్చుకున్నారు. అందులో సక్సెస్ఫుల్ వ్యాపారవేత్తగా ఎదుగుతూ ఎంతో మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు.
సంకల్పం నుంచి 'సంకల్ప్ హనీ'
ఎపీకల్చర్ నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నానని విశ్వాస్ నెరూర్కర్ చెబుతున్నారు. తేనెటీగల పెంపకాన్ని ప్రకృతితో కూడిన అందమైన సంగమంగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఈ సహజమైన తేనెను ప్రజలకు అందించాలన్న ఉద్దేశంతోనే సంకల్ప్ హానీ బ్రాండ్ను సృష్టించామని ఆయన తెలిపారు. కాగా, తన ఉత్పత్తులకు ప్రజల్లో మంచి ఆదరణ లభిస్తోందని విశ్వాస్ చెబుతున్నారు. తన వ్యాపారంతో తనతో సహా పలువురికి ఉపాధి దొరకడంతో పాటు ప్రజల ఆరోగ్యం కూడా కాపాడినట్లవుతుందని ఆయన వివరిస్తున్నారు.
స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిస్తున్నాం
తమ నాణ్యమైన తేనె ఉత్పత్తి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాల గురించి విశ్వాస్ నెరూర్కర్ మాట్లాడుతూ, "తేనె సాగు నిర్ణీత కాలానికి సంబంధించిన వ్యాపారమైనప్పటికీ, ఏడాది పొడవునా వివిధ రూపాల్లో అవసరమవుతుంది. తేనె ప్రకృతికి చెందిన అమూల్యమైన సంపద. అనేక వ్యాధులలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. 100శాతం సహజమైన, ఉత్తమ నాణ్యత కలిగిన తేనెను ఎటువంటి రసాయనాలు కలపకుండా ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా మా 'హనీ సంకల్ప్' బ్రాండ్ను విజయవంతం చేయగలిగాం. ఇప్పుడు అనేక మంది రైతుల్ని మా వ్యాపారంతో అనుసంధానించడంపై దృష్టి సారించాం. దీనివల్ల స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం లభిస్తుంది." అని ఆయన తెలియజేశారు.
ప్రాసెసింగ్ లేకుండా
కాగా, విశ్వాస్ నెరూర్కర్ తమ తేనె ఉత్పత్తిలో ఎలాంటి ప్రాసెసింగ్ లేదు, రసాయనాలు లేవు. తేనెటీగల పెంపకం డబ్బు సంపాదించేదే కాక, ఉత్పాదకతను పెంచే వ్యాపారం. వినియోగదారులకు అత్యుత్తమ నాణ్యమైన తేనె అందించాలని వారు ఇతర రైతులకీ సూచిస్తున్నారు. రసాయనాలు కలపనందున తేనె స్వచ్ఛత, పోషక విలువలు అలాగే ఉంటాయని ఆయన చెబుతున్నారు.
సవాళ్లు ఉన్నా, స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలోపేతం!
దహను తాలూకాలోని ఘోల్వాడ్ వంటి మారుమూల పర్వత ప్రాంతాలలో ఈ వ్యాపారం చేయడం సవాళ్లతో కూడుకున్నది. విద్యుత్, ఇతర పరికరాల కొరత ఉంది. కానీ, విశ్వాసం, సంకల్ప బలంతో విశ్వాస్, ఆయన తోటివారు ఈ సంక్షోభాన్ని అధిగమించారు. మార్కెట్లో తేనెకు ఉన్న డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, నేరూర్కర్ తమలాంటి అనేక మంది రైతులను తేనె ఉత్పత్తి వైపు మళ్లించారు. ప్రకృతి పట్ల నిజాయితీగా ఉంటూ, తేనె ఉత్పత్తిలో ఎటువంటి రాజీ పడకూడదని వారికి సూచించారు. 'సంకల్ప్ మధు' ఉత్పత్తికి సంబంధించిన అన్ని చట్టపరమైన అంశాలను పూర్తి చేశారు. ప్రయోగశాల పరీక్షలు కూడా నిర్వహించారు. తద్వారా స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిచ్చారు.
