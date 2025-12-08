ETV Bharat / bharat

కాలినడకన భారత్​ను చుట్టేస్తున్న 26ఏళ్ల యువకుడు- 4ఏళ్లలో 52వేల కి.మీ కంప్లీట్​- 2.70 లక్షల కి.మీ టార్గెట్​!

ద్వారకా యువకుడి సాహస ప్రయాణం - దేశ ఐక్యతను, పర్యావరణాన్ని రక్షించడమే లక్ష్యం!

Published : December 8, 2025 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Journey Across India On Foot : ఉత్తరప్రదేశ్​కి చెందిన ఓ యువకుడు కాలినడకన భారత్​ని చుట్టేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా గత నాలుగు సంవత్సరాల్లో 13 రాష్ట్రాల్లోని దాదాపు 54,000 కిలోమీటర్లు కాలినడకన ప్రయాణం చేస్తూ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాడు. ఇంకా దేశంలోని అన్ని ప్రధాన దేవాలయాల మట్టిని సేకరించి ఆలయాన్ని నిర్మించాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. అంతేకాదు సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడాలనే ధ్యేయంతో అడుగులు వేస్తున్నాడు. ఆ క్రమంలోనే అతను పలు రాష్టాల్లో ఉన్న జ్యోతిర్లింగాలను, ముఖ్యమైన ప్రదేశాలను సందర్శించాడు. పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు. రెండు లక్షలకు పైగా కిలోమీటర్లు నడవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపాడు.

పర్యావరణంపై అవగాహన కల్పిస్తూ
ప్రస్తుతం గుజరాత్​లోని ద్వారకాకు చేరుకున్న 26 ఏళ్ల గౌరవ్ మాలవియా, దేశమంతటా కాలినడకన తిరిగి అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకోవాలనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే 2021లో తన నడకను ప్రారంభించాడు. అతడు అనుకున్నట్లుగానే ఇప్పటి వరకు 13 రాష్టాలను సందర్శించాడు. "సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుతూ, పర్యావరణాన్ని రక్షించాలి" అనే నినాదంతో ఈ యువకుడు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. సుమారు వేలాది కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కాలినడకన దాటుతూ, వివిధ చారిత్రక ప్రదేశాలను సందర్శిస్తూ ప్రజలకు పర్యావరణం మీద అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు. ప్రయాణంలో భాగంగా పలు ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలను సందర్శిస్తూ పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాడు. దేశ సంస్కృతీ సంప్రదాయాల విలువలను కూడా తెలియజేస్తున్నాడు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ కాలినడక యాత్రకు విశేష స్పందన లభిస్తుంది. కేవలం కాలినడకనే ఇన్ని రాష్టాలకు ప్రయాణించడం సాధారణ విషయం కాదని నెటిజన్లు అంటున్నారు.

ఇంకా 2 లక్షల 74 వేల కిలోమీటర్ల దూరం
భారతదేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను తెలుసుకోవడం, పర్యావరణ సమస్యలను పరిష్కరించడం, దేశ ప్రజల్లో ఐక్యతను పెంచడమే లక్ష్యంగా ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నట్లు గౌరవ్ తెలిపారు. "నేను 2021 సెప్టెంబర్ 13న ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాను. ఇప్పటికే నాలుగు సంవత్సరాలకు పైగా అయ్యింది. నేను 13 రాష్ట్రాలకు ప్రయాణించాను. దానిలో ఐదు జ్యోతిర్లింగ తీర్థయాత్రలను పూర్తి చేశాను. రెండు పవిత్ర స్థలాలను కూడా సందర్శించాను. ఈ ప్రయాణం చెయ్యడానికి ముఖ్య ఉద్దేశ్యం భారతదేశంలోని అన్ని ప్రధాన దేవాలయాలు లేదా ప్రాంతాల నుంచి మట్టిని సేకరించి ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించడమే. దేశంలో 1 లక్ష చెట్లను నాటాలని కూడా నేను ఆశిస్తున్నాను. ఈ ప్రయాణంలో నేను 2 లక్షల 74 వేల దూరం ప్రయాణించాలని అనుకుంటున్నాను. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన ప్రయాణం అవుతుంది. అంతేకాకుండా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లో కూడా నమోదు అవుతుంది. నేను సనాతన ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్తాను. ఇప్పటివరకు, నేను 54 వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించాను. ప్రస్తుతం ద్వారకా నుంచి సోమనాథ్ వెళ్తున్నాను" అని గౌరవ్​ ​మాలవియా అంటున్నాడు .

