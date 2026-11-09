జైనుల పవిత్ర స్థలం 'పావాపురి'- 1750 ఏళ్లుగా బావి నీటితో దీపాలు వెలిగాయ్!- జల్ మందిర్ గురించి మీకు తెలుసా?
Pawapuri Jal Mandir History : పావాపురిలో వర్ధమాన మహావీరుడి 2552వ నిర్వాణ మహోత్సవ్ కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకల్లో బిహార్ గవర్నర్ పాల్గొన్నారు.
Published : November 9, 2026 at 2:25 PM IST
ఎక్కడైనా నూనె లేదా నెయ్యితో దీపాలు వెలిగించడం సాధారణమే. అయితే ఓ ప్రదేశంలో బావిలోని నీటితో దీపం వెలిగించేవారు. దాదాపు 1750 ఏళ్లు ఇదే సంప్రదాయం కొనసాగింది. దీంతో ఈ అద్భుతాన్ని చూసేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చేవారు. అందుకే ఈ స్టోరీలో నీటిలో దీపం వెలుగుతున్న ప్రదేశం ఏది? దీని వెనుకున్న చరిత్ర ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
బిహార్లోని నలంద జిల్లాలో ఉన్న పావాపురిని జైనుల తమ అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్య క్షేత్రంగా భావిస్తారు. అక్కడే జైన మత చివరి (24వ) తీర్థంకరుడైన వర్ధమాన మహావీరుడు నిర్వాణం పొందారు. ఈ పవిత్ర భూమిపై మహావీరుని 2552వ నిర్వాణోత్సవాలను పురస్కరించుకుని రెండో రోజుల పాటు బిహార్ సర్కార్ వేడుకలను జరిపింది. 'పావాపురి మహోత్సవ్-2026' పేరిట సంబరాలను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి బిహార్ గవర్నర్ సయ్యద్ అతా హస్నైన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అలాగే రాష్ట్ర మంత్రి శ్రవణ్ కుమార్, నలంద ఎంపీ కౌశలేంద్ర కుమార్ సహా పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు ఈ వేడుకలను విచ్చేశారు. జైన మతానికి చెందిన దిగంబర, శ్వేతాంబర శాఖల భక్తులు ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
'పర్యావరణ సంక్షోభం పరిష్కరానికి మహావీరుడి బోధనలు'
తన పావాపురి పర్యటన జైన మతం గురించి మరింత తెలుసుకునే అవకాశం కల్పించిందని బిహార్ గవర్నర్ సయ్యద్ అతా హస్నైన్ పేర్కొన్నారు. 2,500 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన జైన మతం ఆధునికతకు సంబంధించిన సారాన్ని అప్పుడే గ్రహించిందని తెలిపారు. నేడు దేశం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను జైన మతం ఎప్పుడో అర్థం చేసుకుందని చెప్పారు. జైన మతం కచ్చితంగా అధ్యయనం చేయదగ్గ గొప్ప సంప్రదాయమని కొనియాడారు. నేడు మనం ఎదుర్కొంటున్న వాతావరణ మార్పుల వంటి కీలక సమస్యల గురించి భగవాన్ మహావీరుడు 2,500 ఏళ్ల క్రితమే లోతుగా ఆలోచించారని అన్నారు. వర్ధమాన మహావీరుడు బోధించిన సూత్రాలు నేటి పర్యావరణ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
జల మందిర్ చరిత్ర ఇదే!
జల మందిర్ పూజారి ఉమాకాంత్ ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మహావీరుడి అంత్యక్రియల తర్వాత ఆయన చితాభస్మం కోసం భక్తులు పోటీపడ్డారు. దీంతో ఆ ప్రదేశంలోని మట్టిని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకెళ్లారు. అప్పుడు మహావీరుడి అంత్యక్రియలు జరిగిన ప్రదేశంలో ఒక పెద్ద, లోతైన గుంత ఏర్పడింది. కాలక్రమేణా అదే 84 బిఘాల (సుమారు 52 ఎకరాల) విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఒక పెద్ద సరస్సుగా మారింది. మహావీరుడి సోదరుడు రాజా నందివర్ధనుడు ఆ సరస్సు మధ్యలో ఇటుకలు, సున్నంతో ఆలయానికి పునాది వేశారు. దానినే జలమందిర్ అంటారు. ఈ ఆలయం కాలక్రమేణా వివిధ రాజుల పాలనలో పునరుద్ధరణలకు నోచుకుంది. సుమారు 100 ఏళ్ల క్రితం దీనికి తెల్లని పాలరాతిని ఉపయోగించి ప్రస్తుత అద్భుతమైన రూపాన్ని ఇచ్చారు. వేసవి కాలంలో ఈ సరస్సు అంతా వికసించిన తామర పువ్వులతో నిండిపోతుంది. అంతేకాకుండా శీతాకాలంలో హిమాలయాల అవతలి ప్రాంతాల నుంచి వేలాది వలస పక్షులు ఇక్కడికి చేరుకుంటాయి. ఈ పవిత్ర భూమిలో ఏ జీవికైనా హాని కలిగించడం మహాపాపంగా పరిగణిస్తారు. అందుకే ఈ సరస్సులోని చేపలు, ఇతర జలచరాలకు ఎటువంటి హానీ ఉండదు.
ఆ బావి ఎండిపోయింది!
పావాపురిలో నందివర్ధనుడు నిర్మించిన ప్రాచీన స్థూపం ఉందని సమావశరణ శ్వేతాంబర ఆలయ పూజారి దేవకరణ్ గిరి తెలిపారు. అలాగే ఒక చారిత్రక బావి కూడా ఉందన్నారు. ఈ బావి నీటితో ప్రతి ఏటా కార్తీక అమావాస్య రాత్రి దీపం వెలిగించేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు. నీటితో దీపం వెలిగే ఈ అద్భుతం దాదాపు 1750 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగి, సుమారు 765-766 సంవత్సరాల క్రితం ఆగిపోయింద్నారు. గత 4-5 సంవత్సరాలుగా సరైన వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల ప్రస్తుతం ఈ బావి ఎండిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
స్థానిక పూజారులు, జైన మత గ్రంథాల కథనం ప్రకారం వర్ధమాన మహావీరుడు మోక్షం పొందినప్పుడు ఆయన భౌతిక కాయం కర్పూరంలా గాలిలో కలిసి పంచభూతాల్లో విలీనం అయ్యింది. కేవలం మహావీరుడి గోళ్లు, జుట్టు మాత్రమే మిగిలాయి. వాటికి దేవతలకు రాజైన ఇంద్రుడు తన బంగారు కిరీటాన్ని ఉపయోగించి పవిత్ర అగ్నిని వెలిగించి, మిగిలిపోయిన మహావీరుడి కేశాలు, గోళ్లకు దహన సంస్కారాలను నిర్వహించారు. ఈ సంఘటన జరిగిన చోటే నేడు జల్మందిర్ (నీటి మధ్య ఉన్న ఆలయం) ఉంది.
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