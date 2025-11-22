చిరుతను హడలెత్తించిన 11 ఏళ్ల బాలుడు- చేతికి గాయమైనా డోంట్ కేర్!
బాలుడి పోరాటానికి బెదిరిన పులి - ప్రశంసలు అందుకున్న కువారా!
Published : November 22, 2025 at 8:36 PM IST
Tiger Attack In Maharashtra: కుక్కలను చూసి భయపడే వయసులో, ఓ బాలుడు తన శక్తికి మించిన సాహసాన్ని చేసి అందరితో భళా అనిపించుకున్నాడు. తనపై దాడి చేసిన చిరుతను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని, స్నేహితుడి సాయంతో దానిని బెదరగొట్టి, తరిమికొట్టాడు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రాలోని పాల్ఘర్ జిల్లాలో జరిగింది.
పంజా విసిరిన పులి
పాల్ఘర్ జిల్లాలోని కాంచడ్ ప్రాంతం అడవికి చాలా సమీపంలో ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతానికి చెందిన పదకొండేళ్ల విద్యార్థి మయాంక్ కువారా పాఠశాల నుంచి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో ఓ చిరుతపులి వెనుక నుంచి బాలుడిపై దాడి చేసింది. ఆ సమయంలో బాలుడి వీపు భాగంలో బ్యాగ్ ఉంది. దీనితో పులి పంజా ఆ బ్యాగ్పై పడింది. దీనితో వెంటనే అప్రమత్తమైన కువారా గట్టిగా కేకలు వేశాడు. తనని తాను రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో చిరుతపై రాళ్లు రువ్వాడు. పక్కనే ఉన్న అతని స్నేహితుడు కూడా చిరుతపై రాళ్లు వేయడం ప్రారంభించాడు. పిల్లల అరుపులు విన్న గ్రామస్థులు కర్రలు తీసుకొని రావడంతో, చిరుత అక్కడి నుంచి సమీపంలోని అడవిలోకి పారిపోయింది. చిరుత దాడితో కువారా చేతికి గాయమైంది. దీనితో బాలుడిని ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అటవీశాఖ అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు.
పరిసర గ్రామాలలో దండోర
బాలుడి చేతికి గాయం కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించామంటూ అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం బాలుడు చికిత్సపొందుతున్నాడని, గాయానికి కుట్లు పడ్డాయని డాక్టర్లు తెలిపారు. పారిపోయిన చిరుతపులి వల్ల మళ్లీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా ఉండేందుకు, గ్రామం సమీపంలో కెమెరా ట్రాప్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. అదే విధంగా థర్మల్ డ్రోన్లను కూడా ఉపయోగిస్తున్నామన్నారు. అంతేకాదు చిరుతను పట్టుకునేందుకు బోన్లు ఏర్పాటు చేశామని ఫారెస్ట్ డివిజన్ అధికారి పేర్కొన్నారు. చిరుతపులి మళ్లీ జనావాసాల్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉండడంతో, పరిసర గ్రామాలలో దండోర వేయిస్తూ ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు.
పాఠశాలలు సాయంత్రం 4 గంటలకే మూసివేయాలి
చిరుతపులి పంజా విసిరినప్పటికీ భయపడకుండా, వెనకడుగువేయకుండా ధైర్యంతో ఎదుర్కొని తరిమికొట్టిన బాలుడిని అటవీ శాఖ అధికారులు అభినందించారు. పులి దాడి చేసిన సమయంలో కువారాకు అదృష్టవశాత్తూ స్కూల్ బ్యాగ్ ఉండడంతో పంజా నుంచి తప్పించుకున్నాడని, దీని వల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని అన్నారు. ఇక ముందు అడవి జంతువుల నుంచి ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే చిరుతపులులు సంచరిస్తున్న ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలు సాయంత్రం 4 గంటలకే మూసివేయాలంటూ విద్యాశాఖ అధికారులను కోరారు.
చిరుత, పులి లాంటి అడవి జంతువుల నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి?
- పులి ఎదురైతే దాని కళ్లల్లోకి చూస్తూ చేతులు పైకి ఎత్తి వెనక్కి నడవాలి. అస్సలు పరుగెత్తకూడదు. గట్టిగా అరవాలి. వంగి పని చేస్తుంటే జంతువు అనుకుని దాడి చేసే అవకాశం ఉంది.
- పులి, చిరుత లాంటి వన్యప్రాణులు తిరిగే ప్రాంతాల్లోని రైతులు పొలంలో కచ్చితంగా మంచె ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. వీలైనంత వరకు వాటిపైనే ఉండాలి.
- పంట చేలకు వెళ్లే సమయంలో 8 నుంచి 10 మంది రైతులు గుంపులుగా వెళ్లాలి. తమతో తప్పనిసరిగా కర్రను తీసుకెళ్లాలి.
- గొర్రెలు, పశువుల కాపరులు జీవాలను మేత కోసం అడవికి తీసుకెళ్తుంటారు. వీరు ఉదయం 10 గంటల తర్వాత అటవీ ప్రాంతానికి చేరుకుని, 4 గంటల్లోపే ఇంటికి చేరుకోవాలి.
- చేలల్లో పని చేస్తున్నప్పుడు కాపరులు, రైతులు, తప్పనిసరిగా తల వెనుక భాగంలో మాస్కులు (మనిషి ఆకారంలో ఉండేవి) ధరించాలి.
- పత్తి ఏరుతున్న సమయంలో 8 నుంచి 10 మంది ఉండాలి. అందులో ఇద్దరు వ్యక్తులు కాపలా కాయాలి. వీరిద్దరూ ఈలలు, డప్పులు, ఇతర పరికరాలతో చప్పుడు చేస్తుండాలి. అటవీ మార్గాల నుంచి కాకుండా ఇతర దారుల్లో అన్నదాతలు తమ చేన్లకు వెళ్లడం మంచిది.
- పులి కనిపించినా, అడుగులు ఉన్నా వెంటనే అటవీ అధికారులకు సమాచారం అందించాలి.
- తనకు హాని చేస్తారని అనిపించడం, ఆకలి, గందరగోళం సృష్టిస్తేనే పులులు, చిరుతలు దాడి చేసే అవకాశముందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
