దిల్లీ బ్లాస్ట్: 9MM బుల్లెట్లు కలకలం- అక్రమ మార్గాల్లో రూ.20 లక్షల నిధులు!

దిల్లీ బాంబు పేలుడు కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరం

Delhi Car Blast Updates
Delhi Car Blast Updates (ANI, Eenadu)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2025 at 11:33 AM IST

Delhi Car Blast Updates : దిల్లీ ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన కారు పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు వేగం పెరిగింది. పేలుడు చోటుచేసుకున్న ప్రాంతాన్ని మరోసారి పరిశీలించిన పోలీసులు, ఫోరెన్సిక్ బృందాలు కీలక ఆధారాలను సేకరించాయి. ముఖ్యంగా ఘటనాస్థలంలో మూడు 9 ఎంఎం కార్ట్రిడ్జ్‌లు దొరకడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇవి సాధారణంగా భద్రతా దళాలు ఉపయోగించే రకం కావడంతో, అవి ఆ ప్రాంతానికి ఎలా వచ్చాయి అనేదానిపై విచారణ సాగుతోంది. అయితే అక్కడ ఎలాంటి పిస్టల్‌ లభ్యం కాలేదు.

దిల్లీ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పేలుడు ప్రాంతంలో విధుల్లో ఉన్న భద్రతా సిబ్బందికి ఇచ్చిన ఆయుధాల్లోని బుల్లెట్లను కూడా ప్రత్యేకంగా తనిఖీ చేశారు. అవి సంఘటనా స్థలంలో దొరికిన కార్ట్రిడ్జ్‌లతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని నిర్ధారించారు. దీంతో ఈ బుల్లెట్లు ఎవరి ద్వారా అక్కడికి చేరాయన్న అనుమానం మరింత బలపడింది.

సీసీటీవీలపై నిఘా, అమోనియం నైట్రేట్ వినియోగం
ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్‌కు సమీపంలోని సిగ్నల్ వద్ద సోమవారం జరిగిన పేలుడు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ కెమెరాలన్నింటినీ పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ (ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్) అధికారులు ఇచ్చిన ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం, పేలుడులో అమోనియం నైట్రేట్‌ను దాదాపు రెండు కిలోల మేర ఉపయోగించినట్లు తేలింది. ఇప్పటి వరకు ఘటనాస్థలం నుంచి సుమారు 40 నమూనాలను సేకరించినట్ల అధికారులు వెల్లడించారు. అందులో బుల్లెట్లతో పాటు రెండు వేర్వేరు రకాల పేలుడు పదార్థాల ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. ఇవి దర్యాప్తులో కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు.

ఉమర్ నబీ ఆత్మాహుతి- నిధుల మార్గం బట్టబయలు
ఈ ఘటనలో ఆత్మాహుతి దాడికి పాల్పడ్డవాడు డాక్టర్ ఉమర్ నబీ అని పోలీసులు ఇప్పటికే గుర్తించిన విషయం తెలిసిందే. తాజా దర్యాప్తు ప్రకారం, అతడు అక్రమ మార్గాల్లో దాదాపు 20 లక్షల రూపాయల నిధులను సమకూర్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. నూహ్ ప్రాంతం నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ఎరువులను కొనుగోలు చేసి, వాటితో పేలుడు పదార్థాలను తయారు చేశాడని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నిధుల సరఫరాలో హవాలా డీలర్లు పాల్గొన్నట్లు అనుమానంతో పలువురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఉమర్ నబీ వాడిన కారులో మరెవరైనా ఉన్నారా? మధ్యలో వాహనాన్ని ఎవరైనా వదిలి వెళ్లారా? పేలుడు పదార్థాలను ఎక్కడ నుండి ఎలా కారులో పెట్టారు? అనే అంశాలపై విచారణ సాగుతోంది.

TATP వినియోగం గురించి అనుమానాలు
దర్యాప్తులో మరో ముఖ్య అంశం "మదర్ ఆఫ్ సాతాన్"గా పిలిచే అత్యంత అస్థిరమైన పేలుడు పదార్థం TATP (ట్రయాసిటోన్ ట్రైపెరాక్సైడ్) పై వస్తోంది. ఈ పదార్థం డిటోనేటర్ అవసరం లేకుండా కేవలం వేడితోనే పేలిపోవడం దీని ప్రమాదకర లక్షణం. ఉమర్ నబీకి దీనిపై పరిజ్ఞానం ఉన్నట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. పేలుడు పదార్థాల స్వభావాన్ని పరిశీలించిన ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు కూడా ఈ కోణాన్ని కచ్చితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.

పలువురు రాష్ట్రాల్లో NIA దాడులు
ఈ దాడి వెనుక పెద్ద టెర్రర్ మాడ్యూల్ ఉన్నట్లు భావించిన నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ (NIA) పంజాబ్, హర్యాణా, ఉత్తరప్రదేశ్, జమ్మూకశ్మీర్ రాష్ట్రాల్లో విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టింది. టెర్రర్ మాడ్యూల్‌లో సభ్యులు, సహకరించిన వ్యక్తులు, నిధులు పంపిన వర్గాలను గుర్తించడానికి ఈ దాడులు నిర్వహించినట్లు సమాచారం.

ఇదిలా ఉండగా, ఎర్రకోట పేలుడు ప్రాంతం నుంచి తాజాగా మూడు 9mm కార్ట్రిడ్జ్‌లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అందులో రెండు కార్ట్రిడ్జ్‌లలో బుల్లెట్లు ఉండగా ఒకటి ఖాళీగా ఉంది. కానీ అక్కడ ఎలాంటి తుపాకి కనుగొనకపోవడం అధికారులు ఆశ్చర్యంగా భావిస్తున్నారు. ఇవి భద్రతా దళాలవా? లేక బయటివారి చేతిలో ఉన్న గన్‌ నుంచి వచ్చాయా? అన్నది ప్రస్తుతం దర్యాప్తులో ప్రధాన ప్రశ్న.

మెట్రో స్టేషన్ గేట్స్ క్లోజ్
పేలుడు ఘటన తర్వాత ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ గేట్లను ప్రయాణికుల కోసం తిరిగి తెరిచినట్లు దిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ (DMRC) ఆదివారం ప్రకటించింది. నవంబర్ 10న స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన కారు పేలుడు తర్వాత మొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయిలో యాక్సెస్ పునఃప్రారంభం అయింది. మిగిలిన మెట్రో నెట్‌వర్క్ అంతరాయం లేకుండా కార్యకలాపాలను కొనసాగించినప్పటికీ, శనివారం గేట్లు ఓపెన్ అయ్యాయి.

DELHI CAR EXPLOSION
DELHI BOMBING CASE
BOMB BLAST IN DELHI
DELHI CAR BLAST UPDATES

