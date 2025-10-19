ETV Bharat / bharat

'మహారాష్ట్రలో 96 లక్షల మంది నకిలీ​ ఓటర్లు'- ECపై రాజ్‌ ఠాక్రే ఫైర్​

బోగస్​ ఓట్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించడం నిజమైన ఓటర్లను అవమానించడమేనన్న ఠాక్రే

Raj Thackeray Election Commission
Raj Thackeray Election Commission (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Raj Thackeray Election Commission : మహారాష్ట్ర ఓటర్ల జాబితాలో 96లక్షల బోగస్ ఓట్లు నమోదైనట్లు ఆరోపించారు మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ సేన (MNS) అధ్యక్షుడు రాజ్​ ఠాక్రే. వీటిని తొలగించకుండానే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఎలా నిర్వహిస్తారంటూ ఎన్నికల సంఘాన్ని ప్రశ్నించారు. బోగస్​ ఓట్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించడం నిజమైన ఓటర్లను అవమానించడమే అవుతుందన్నారు. ఎంఎన్​ఎస్​ పార్టీ బూత్​ స్థాయి ఏజెంట్లతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ మేరకు ఓటర్ జాబితాను పరిశీలించి ఫేక్​ ఓటర్లను కనిపెట్టాలని పార్టీ కార్యకర్తలను కోరారు.

"ప్రాంతీయ పార్టీలను అంతం చేసే కుట్ర జరుగుతోంది. రానున్న ఎన్నికల కోసం రాష్ట్ర ఓటర్ల జాబితాలో 96 లక్షల మంది నకిలీ ఓటర్లు చేరారని తెలిసింది. ముంబయిలో 8-10 లక్షల మంది, ఠాణె, పుణె, నాశిక్‌లో 8-8.5 లక్షల మంది నకిలీ ఓటర్లు ఉన్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో కూడా ఇదే జరిగింది. ఇలాగే ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే అది ఓటర్లను, దేశాన్ని అవమానించడమే అవుతుంది. ఎన్నికల సంఘాన్ని విమర్శిస్తే అధికార పార్టీలు కలత చెందుతున్నాయి. ఇది వారిని బాధపెడుతోంది."

- రాజ్​ ఠాక్రే, మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ సేన (MNS) అధ్యక్షుడు

ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరగాలంటే తొలుత ఓటర్ల జాబితాను ప్రక్షాళన చేయాలని రాజ్‌ ఠాక్రే డిమాండ్ చేశారు. నకిలీ ఓటర్లను చేర్చడం ద్వారా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకుంటోందని నేరుగా బీజేపీ పేరు ప్రస్తావించకుండా ఆరోపించారు. ఓటేసినా వేయకపోయినా మ్యాచ్‌ ఫిక్సింగ్‌ జరుగుతోందని, ఇది ఎటువంటి ప్రజాస్వామ్యమని ఆయన ప్రశ్నించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎంఎన్‌ఎస్‌కు దారుణ ఫలితాలు రావడంపై స్పందించిన ఆయన, ఓటింగ్ ప్రక్రియే రాజీపడితే తమకు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఎలా ఉంటారన్నారు. ఆ ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ ఎలా గెలిచిందో అందరికీ తెలుసని చెప్పారు.

అంతకుముందు మహారాష్ట్రలో గతేడాది జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో అక్రమాలు చోటుచేసుకొన్నట్లు కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ పలుమార్లు ఆరోపణలు చేశారు. 2019-24 మధ్య మహారాష్ట్రలో 31 లక్షల మంది ఓటర్లు పెరిగితే, ఆ తర్వాత ఐదు నెలల్లోనే 41 లక్షలమంది పెరిగారని తెలిపారు. ఇటీవల కాంగ్రెస్‌, శివసేన (యూబీటీ), ఎన్సీపీ (ఎస్పీ), ఎంఎన్‌ఎస్‌ తదితర ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారులను కలిశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఓటర్ల జాబితాను సరిదిద్దాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

