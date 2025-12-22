50ఏళ్లుగా టీమ్ఇండియా మ్యాచ్ల 'బాల్ టు బాల్' డేటా- ప్రతీది డైరీలో నోట్ చేస్తున్న 94 ఏళ్ల కేశవ్ చంద్రదాస్!
ఒడిశాకు చెందిన కేశవ్ చంద్రదాస్కు లివింగ్ క్రికెట్ ఎన్సైక్లోపీడియా పేరు- 50 ఏళ్లుగా టీమ్ఇండియా ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్ 'బాల్ టు బాల్' డేటాను డైరీలో రాస్తున్న వృద్ధుడు
Published : December 22, 2025 at 10:20 PM IST
Odisha Living Cricket Encyclopedia Keshab Das : భారత్లో క్రికెట్ ఉండే క్రేజే వేరు. మ్యాచ్ ఉందంటే చాలు చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా టీవీలకు అతుక్కుపోతారు. యువతరం అయితే ఈ రోజుల్లో మొబైల్లోనే క్రికెట్ మ్యాచ్ను వీక్షించేస్తున్నారు. కొందరు ఉద్యోగులు టీమ్ఇండియా మ్యాచ్ ఉందంటే ఆఫీసులకు సెలవు పెట్టేస్తారు! అంతలా దేశంలో క్రికెట్కు ఆదరణ ఉంది. అయితే ఒడిశాకు చెందిన ఓ 94 ఏళ్ల వృద్ధుడు ఒకడుగు ముందుకేసి 1970 నుంచి ఇప్పటి వరకు టీమ్ఇండియా ఆడిన అన్ని అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల బాల్ టు బాల్ డేటాను తన డైరీలో రాశాడు. అందుకే ఈ స్టోరీలో తొమ్మిది పదుల వయసులోనూ క్రికెట్పై అంత అభిమానం పెంచుకున్న ఫ్యాన్ గురించి తెలుసుకుందాం.
వృద్ధ క్రికెట్ ఫ్యాన్
ఒడిశాకు చెందిన కేశవ్ చంద్రదాస్ (94)కు 1953 నుంచి క్రికెట్ అంటే ఇష్టం. యుక్త వయసులో ఆయన క్రికెట్ ఆడాడు. ఇప్పుడు టీవీలో లైవ్ మ్యాచ్లను వీక్షిస్తాడు. అంతకంటే ముఖ్యంగా క్రికెట్ మ్యాచ్ రికార్డులను స్వయంగా రాస్తాడు. 1970 నుంచి ఇప్పటి వరకు, భారత జట్టు ఆడిన అన్ని అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల బాల్ టు బాల్ డేటాను తన డైరీలో రాసుకున్నాడు. అతను అంతలా క్రికెట్ ప్రేమికుడు. 7 దశాబ్దాలుగా జెంటిల్ మెన్ గేమ్ పట్ల అంతే ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాడు.
బాల్ టు బాల్ డేటా
1970వ దశకంలో క్రికెట్ మ్యాచ్ స్కోర్ను తెలుసుకోవడానికి ఎటువంటి వ్యవస్థ లేదు. అయితే రేడియోలో కామెంట్రీ విని మ్యాచ్ స్కోరును తన డైరీలో రాసేవాడు కేశవ్. ఆయన క్రికెట్కు ఎంతగా బానిసయ్యాడంటే, టీమ్ఇండియా ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్ చూసేవాడు. భారత జట్టు ఏ స్టేడియంలో? ఏ దేశంతో మ్యాచ్ ఆడింది? ఏ ఆటగాడు ఏ మ్యాచ్లో ఎన్ని పరుగులు చేశాడు? ఎవరు ఎన్ని సెంచరీలు చేశారు? ఏ బౌలర్ ఎన్ని వికెట్లు తీసుకున్నాడు? మ్యాచ్లో ఎవరు ఉత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చారు? ఆటగాళ్ల జెర్సీ నంబర్? వంటి విషయాలను తన డైరీలో రాసుకుంటున్నాడు.
"70 ఏళ్ల క్రితం క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఐదారు దేశాల మధ్య జరిగేవి. అప్పుడు నేను డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా పనిచేసేవాడ్ని. మ్యాచ్ ఉన్న రోజు రేడియో తీసుకుని ఆఫీసుకు వెళ్లేవాడ్ని. ఆఫీసులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ రేడియో వినేవారు. చివరి వరకు మ్యాచ్ కామెంట్రీని విని నేను డైరీలో స్కోరు బోర్డును రాసుకునేవాడ్ని. 1983లో టీమ్ఇండియా వరల్డ్ కప్ గెలిచిన తర్వాత క్రికెట్పై నా ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఏదైనా మ్యాచ్లో ఆటగాడు చేసిన పరుగులు గురించి తెలుసుకోవాలంటే నేను చూసిన డైరీని చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఈ డైరీతో తరువాతి తరం వారు చాలా ప్రయోజనం పొందొచ్చు. ఇప్పుడు అన్ని మ్యాచ్ల స్కోర్లు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ అంతకుముందు ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో లేదు" అని కేశవ్ తెలిపాడు.
కోహ్లీ, సచిన్కు వీరాభిమాని
అన్షుమాన్ గైక్వాడ్, కపిల్ దేవ్, సునీల్ గావస్కర్ వంటి ప్లేయర్కు కేశవ్ వీరాభిమాని. ఈ దిగ్గజ ప్లేయర్లు రిటైర్ అయిన తర్వాత సచిన్, విరాట్ కోహ్లీ ఆటను ఇష్టపడ్డాడు. క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ కూడా ఆటకు వీడ్కోలు చెప్పడంతో కింగ్ కోహ్లీ ఆటను ఇష్టపడుతున్నాడు. "అప్పట్లో టెస్ట్ మ్యాచ్లు మాత్రమే జరిగేవి. చాలా ఓపికగా కామెంట్రీని వినాల్సి వచ్చేది. ఆటను చూడాల్సి వచ్చేది. కానీ తరువాత వన్డే క్రికెట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు టీ20 క్రికెట్ వచ్చేసింది. ఇప్పటికీ డైరీలో క్రికెట్ స్కోరును రాస్తున్నాను" అని కేశవ్ వెల్లడించాడు.
క్రికెట్ ఉంటే భోజనం బంద్!
క్రికెట్ పట్ల తన మామ బలహీనత గురించి కేశవ్ కోడలు అనిత తెలిపింది. "నేను మామయ్యను 37 ఏళ్లుగా చూస్తున్నాను. మ్యాచ్ల సమయంలో ఆయన తినడం మానేస్తారు. మ్యాచ్ల సమయంలో ఆయనకు ఆహారం ఇవ్వడం చాలా కష్టం. ఏదైనా కారణంతో మామయ్య లైవ్ మ్యాచ్ను చూడలేకపోతే ఊరుకోరు. క్రికెట్ స్కోరు, డేటాను రాసేంతవరకు నిద్రపోరు" అని అనిత పేర్కొంది.
క్రికెట్ ఎన్సైక్లోపీడియాగా పేరు
టీమ్ఇండియా ఆడిన టెస్టు, వన్డే, టీ20 మ్యాచ్లు, అలాగే ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల పూర్తి వివరాలను కేశవ్ తన డైరీలో రాశాడు. గతంలో కటక్ బారాబతి స్టేడియంలో జరిగే చాలా మ్యాచ్లను కేశవ్ వీక్షించాడు. అక్కడ ఇటీవల డిసెంబర్ 9న భారత్ -దక్షిణాఫ్రికా మధ్య టీ20 మ్యాచ్ జరిగింది. ఆ మ్యాచ్ను స్టేడియంలో వీక్షించాలని కేశవ్కు కోరిక ఉండేది. కానీ అనారోగ్యం కారణంగా, ఇంట్లో కూర్చుని టీవీలో మ్యాచ్ను చూశారు. కేశవ్ డైరీలో ఇప్పటివరకు భారత్ ఆడిన అన్ని అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల సాంకేతిక సమాచారం ఉంది. అందుకే ఆయన్ను క్రికెట్ ఎన్స్సైక్లోపీడియాగా అభివర్ణిస్తారు. క్రికెట్ సంబంధిత క్విజ్ పోటీల్లో కేశవ్ అవార్డులను సైతం గెలుచుకున్నాడు.