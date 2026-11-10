తన కోసం కాదు, అనాథ మనవరాలి కోసం- 90ఏళ్ల ఏజ్లోనూ రోడ్డుపై 'బామ్మ' విన్యాసాలు!
90 Year Old Woman Social Service : అనాథ పిల్లలను చదివిస్తూ, పెళ్లిళ్లు చేశారు ఓ బామ్మ. ఇప్పుడు మరో మనవరాలి పెళ్లి కోసం రోడ్డుపై కర్రసాము చేస్తూ డబ్బులు సేకరిస్తున్నారు.
Published : November 10, 2026 at 8:48 AM IST
పండుగ వచ్చిందంటే ప్రతి ఇంట్లో సందడే! కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి ఆనందంగా గడిపే సమయం. దీపావళి వేళ ఇళ్లన్నీ దీపాల వెలుగులతో నిండిపోతే, మహారాష్ట్రలోని పుణెలో ఓ 90 ఏళ్ల బామ్మ మాత్రం రోడ్డు మీద కర్రసాము చేస్తూ కనిపించారు. పండుగ చేసుకోవడం కోసం కాదు, తన దగ్గర పెరుగుతున్న అనాథ మనవరాలి పెళ్లి చేయడం కోసం ఆమె పడుతున్న కష్టమిది. వయసు సహకరించకపోయినా, శరీరం అలసిపోయినా, మనసులోని పట్టుదల మాత్రం తగ్గడం లేదు. ఎవరి దగ్గరా చేయి చాచకుండా తన కష్టంతోనే డబ్బులు సంపాదించాలనే ఆమె ఆలోచన అందరినీ కదిలిస్తోంది. ఆ బామ్మ పేరు శాంతాబాయి పవార్.
మహారాష్ట్రలోని పుణె హడప్సర్ ప్రాంతం గోసావి వాడలో శాంతాబాయి నివసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె వయసు 90 ఏళ్లు. చిన్నప్పటి నుంచే సమాజ సేవపై ఆసక్తి ఉన్న ఆమె, తన జీవితాన్ని అనాథ పిల్లల సంరక్షణకు అంకితం చేశారు. చిన్నారులను చేరదీసి వారికి ఆశ్రయం కల్పించడమే కాకుండా, చదువు, భోజనం, వసతి వంటి అవసరాలను కూడా చూసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె దగ్గర 20 మందికి పైగా అనాథ పిల్లలు ఉన్నారు. వీరిలో కొందరు ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేయగా, మరికొందరు వివిధ కోర్సులు చేస్తున్నారు. ఈ పిల్లల బాధ్యతను తీసుకున్న శాంతాబాయి, వారి భవిష్యత్తు కోసం ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. ముఖ్యంగా పిల్లల చదువులు, ఇతర అవసరాల కోసం డబ్బులు సమకూర్చడం ఆమెకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. అయినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గలేదు. రోడ్డుపై డోంబారీ ఆటలు, కర్రసాము వంటి విన్యాసాలు చేస్తూ వచ్చిన డబ్బుతో పిల్లలను పోషించారు. ఇలా ఇప్పటివరకు తన దగ్గర పెరిగిన ఐదుగురు అబ్బాయిలు, నలుగురు అమ్మాయిలకు పెళ్లిళ్లు కూడా చేశారు. వారి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపారు.
అయితే ఇప్పుడు మరో బాధ్యత ఆమె ముందుకొచ్చింది. తన దగ్గర పెరుగుతున్న అనాథ అమ్మాయిల్లో ఒకరికి ఈ నెల 20న పెళ్లి జరగనుంది. ఈ వివాహానికి అవసరమైన డబ్బులు సమకూర్చేందుకు శాంతాబాయి మళ్లీ రోడ్డెక్కారు. ప్రతిరోజు ఉదయం పిల్లలు నిద్రలేవక ముందే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తున్నారు. రోడ్డు పక్కన కర్రసాము చేస్తూ ప్రజల నుంచి వీలైనంత సాయం పొందుతున్నారు. మధ్యాహ్నం కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని, మళ్లీ ఆటలు ప్రదర్శిస్తున్నారు. రాత్రి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నారు. ఈ వయసులోనూ ఆమె చేస్తున్న విన్యాసాలు చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కొందరు తమకు తోచినంత డబ్బు ఇస్తున్నారు. అయితే చిన్నచిన్న మొత్తాలుగా అందుతున్న సాయంతో పెళ్లి ఖర్చులు భరించడం కష్టంగా మారింది. గతంలో పిల్లల చదువులు, అవసరాల కోసం అప్పులు చేయాల్సి వచ్చిందని, వాటికి వడ్డీలు కూడా చెల్లించాల్సి వస్తోందని శాంతాబాయి చెబుతున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు నిధులు సమకూర్చుకోవడం మరింత కష్టంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచే సమాజ సేవ
తన తల్లిదండ్రుల నుంచే సమాజ సేవ చేసే అలవాటు వచ్చిందని శాంతాబాయి చెబుతున్నారు. పెళ్లి తర్వాత కూడా అనాథ పిల్లలను చేరదీసి పెంచినట్లు తెలిపారు. పుట్టినప్పటి నుంచి ఏడాదిన్నర వయసున్న చిన్నారుల వరకు తన దగ్గర ఉంచుకుని చూసుకున్నానని వివరించారు. పిల్లలకు భోజనం పెట్టడం, చదివించడం, వారికి మంచి భవిష్యత్తు కల్పించడం కోసం తన శక్తికి మించి కష్టపడ్డానన్నారు. తన సేవా కార్యక్రమాలకు కొందరు కళాకారులు, దాతలు కూడా సాయం చేశారని తెలిపారు. వారి సహకారంతోనే చాలామంది పిల్లలకు చదువు చెప్పించగలిగానని చెప్పారు. తన దగ్గర పెరిగిన పిల్లల్లో కొందరు డిగ్రీలు పూర్తి చేశారని, మరికొందరు వేర్వేరు కోర్సులు చేస్తున్నారని వివరించారు. ఇప్పటివరకు తొమ్మిది మందికి పెళ్లిళ్లు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. తాను బతికున్నంతకాలం ఈ పిల్లల బాధ్యతను వదులుకోనని స్పష్టం చేశారు.
వీడియోలు తీస్తున్నారు కానీ సాయం అందడం లేదు!
తాను రోడ్డుపై కర్రసాము చేస్తుంటే చాలామంది వీడియోలు తీస్తున్నారని శాంతాబాయి తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో తన వీడియోలు పెట్టి సాయం చేయాలని కోరుతున్నప్పటికీ, ఆ సాయం తనకు చేరడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంలో పలుమార్లు మోసపోయానని చెప్పారు. తన వీడియోలు చూసి సాయం చేస్తామని ముందుకొచ్చేవారిలో కొందరి వల్ల ప్రయోజనం కలగలేదన్నారు. ఈ వయసులోనూ రోడ్డుపై కర్రసాము చేయడానికి తనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని, కానీ ఇప్పుడు శరీరం సహకరించడం లేదని చెబుతున్నారు. పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్ల కోసం డబ్బులు సమకూర్చడం కూడా కష్టంగా మారిందన్నారు. అందుకే దాతలు ముందుకొచ్చి తనకు సాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. తన దగ్గర పెరుగుతున్న పిల్లలందరినీ సొంత బిడ్డల్లాగే చూసుకుంటున్నానని, వారి జీవితాలు బాగుండటమే తనకు ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. వయసు ఎంత పెరిగినా సేవా కార్యక్రమాలను మాత్రం ఆపబోనని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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